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Peugeot 508 стал 400-сильным полноприводным гибридом

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Николай Андреев

Компания Peugeot привезет на Женевский автосалон неожиданный концепт: 400-сильный седан 508 Peugeot Sport Engineered. Прототип создан спортивным подразделением Peugeot Sport и предвещает новую линейку электрифицированных моделей.

508 Peugeot Sport Engineered
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508 Peugeot Sport Engineered

Гибридная силовая установка концепта состоит из трёх двигателей – бензинового 1.6 PureTech мощностью 200 л.с. и двух электрических. Первый, 110-сильный, спарен с восьмиступенчатым «автоматом», а второй, 200-сильный, стоит сзади.

С нуля до «сотни» гибрид разгоняется за 4,3 секунды, с 80 до 120 км/ч – за 2,5, а с 80 до 180 км/ч – за 9,3 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч в гибридном режиме и 190 км/ч – в полностью электрическом. Благодаря аккумулятору ёмкостью 11,8 кВт·ч, запас хода на электротяге по стандарту WLTP достигает 50 километров.

У концепта 20-дюймовые колёса, мощные тормоза с 380-миллиметровыми передними дисками и расширенная колея – на 24 миллиметра спереди и 12 мм сзади.

При этом внешне прототип получился максимально похожим на обычный 508-й: отличия только в форме бампера, карбоновых зеркалах заднего вида и массивном заднем диффузоре. В салоне – комбинированная отделка из карбона и алькантары.

Peugeot 508 SW Hybrid

  • Продажи обычного гибрида Peugeot 508 в Европе начнутся осенью 2019 года. Он появится сразу в кузове лифтбек и универсал.

  • В состав силовой установки гибридного 508-го войдут бензиновый турбодвигатель 1.6 PureTech мощностью 180 л.с. и 110-сильный электромотор. Суммарная отдача – 225 лошадиных сил.

  • На электротяге заявленный запас хода – 40 километров по циклу WLTP (с батареей ёмкостью 11,8 кВт·ч), а максимальная скорость при движении на электромоторе – 135 км/ч.

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