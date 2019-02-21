Peugeot 508 стал 400-сильным полноприводным гибридом

Гибридная силовая установка концепта состоит из трёх двигателей – бензинового 1.6 PureTech мощностью 200 л.с. и двух электрических. Первый, 110-сильный, спарен с восьмиступенчатым «автоматом», а второй, 200-сильный, стоит сзади.

С нуля до «сотни» гибрид разгоняется за 4,3 секунды, с 80 до 120 км/ч – за 2,5, а с 80 до 180 км/ч – за 9,3 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч в гибридном режиме и 190 км/ч – в полностью электрическом. Благодаря аккумулятору ёмкостью 11,8 кВт·ч, запас хода на электротяге по стандарту WLTP достигает 50 километров.

У концепта 20-дюймовые колёса, мощные тормоза с 380-миллиметровыми передними дисками и расширенная колея – на 24 миллиметра спереди и 12 мм сзади.

При этом внешне прототип получился максимально похожим на обычный 508-й: отличия только в форме бампера, карбоновых зеркалах заднего вида и массивном заднем диффузоре. В салоне – комбинированная отделка из карбона и алькантары.