По китайскому рецепту: марка Jeep показала новый Compass для Европы

Кроссовер обзавёлся, к примеру, иной передней панелью и переработанной центральной консолью, а также новой медиасистемой с планшетоподобным монитором диагональю до 10,1 дюйма. Кроме того, Compass в ходе рестайлинга снабдили иным рулём, цифровой «приборкой» и переработанными дверными картами.

Снаружи вседорожник проще всего будет опознать по новой головной оптике — она стала более узкой, а ходовые огни теперь расположены сверху. Дизайнеры Jeep также слегка модернизировали очертания решётки радиатора и пластику бамперов.

Как именно изменится моторная гамма кроссовера, пока не уточняется. В Jeep обещают оснащать Compass набором бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок, а также некими новыми системами безопасности.