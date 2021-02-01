По китайскому рецепту: марка Jeep показала новый Compass для Европы
Дмитрий Елизаров
Европейское подразделение компании Jeep опубликовало первые официальные фотографии обновлённого кроссовера Compass для рынков Европы. Вседорожник получил слегка модернизированную внешность и полностью переработанный интерьер. Судя по снимкам, европейская версия Compass не отличается от варианта обновлённого кроссовера для китайского рынка, который рассекретили ещё осенью прошлого года.
Кроссовер обзавёлся, к примеру, иной передней панелью и переработанной центральной консолью, а также новой медиасистемой с планшетоподобным монитором диагональю до 10,1 дюйма. Кроме того, Compass в ходе рестайлинга снабдили иным рулём, цифровой «приборкой» и переработанными дверными картами.
Снаружи вседорожник проще всего будет опознать по новой головной оптике — она стала более узкой, а ходовые огни теперь расположены сверху. Дизайнеры Jeep также слегка модернизировали очертания решётки радиатора и пластику бамперов.
Как именно изменится моторная гамма кроссовера, пока не уточняется. В Jeep обещают оснащать Compass набором бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок, а также некими новыми системами безопасности.
Jeep Compass выйдет на рынок Европы весной, а продажи стартуют с версии 80th Anniversary, посвящённой юбилею марки. Отличаться такой кроссовер будет, как ожидается, новыми дизайнерскими акцентами в оформлении кузова и салона, а также особыми шильдиками. Аналогичное исполнение получат все модели Jeep, присутствующие в Европе.