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Кроссовер Mazda CX-30 подорожал к началу продаж в России

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Дмитрий Елизаров

Российский офис компании Mazda изменил прайс-лист на кроссовер CX-30, продажи которого стартовали 15 января. Все комплектации модели подорожали на 33 тысячи рублей, при этом CX-30 осталась самой доступной Маздой на российском рынке.

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  • Начало приёма заказов на кроссовер, сопровождав­шееся публикацией полного прайс-листа на CX-30, пришлось на середину декабря. Тогда цены на новинку уклады­вались в диапазон от 1 620 000 до 2 109 000 рублей в зависи­мости от комплектации, коробки передач и типа привода.

  • Сейчас самая доступная версия кроссовера стоит 1 653 000 рублей. Это CX-30 в комплектации Drive с 6-ступен­чатой «механикой» и приводом на передние колёса. Испол­нение Active с шести­диапазонным «автоматом» оценено в минимальные 1 902 000 рублей, топовая комплектация Supreme стоит от 2 042 000 рублей, ещё 100 тысяч в обоих случаях добавит система полного привода. Опциональ­ные пакеты, предлагаемые для комплектаций Active и Supreme, не подорожали и по-прежнему стоят от 45 до 256 тысяч рублей.

  • Несмотря на рост цены, кроссовер остался самым бюджетным предло­жением компании в России. Следующая по стоимости модель Mazda — это седан Mazda6, оценённый в 1 665 000 рублей.

  • Mazda CX-30 для российского рынка собирается на влади­восток­ском предприятии Mazda-Sollers и комплектуется безальтер­нативным двигателем объёмом 2,0 литра, развивающим 150 л.с.

  • Старшая модель — кроссовер CX-5 — через пару лет радикально сменит концепцию. Вседорожник должны перевести на новую задне­приводную платформу и снабдить новыми двигателями — бензино­выми и дизельными рядными «шестёрками», что вплотную приблизит модель к премиаль­ному сегменту.

Изменилось ваше мнение о Mazda CX-30 из-за новых цен?

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