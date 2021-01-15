Кроссовер Mazda CX-30 подорожал к началу продаж в России
Дмитрий Елизаров
Российский офис компании Mazda изменил прайс-лист на кроссовер
Начало приёма заказов на кроссовер, сопровождавшееся публикацией полного прайс-листа на
CX-30,пришлось на середину декабря. Тогда цены на новинку укладывались в диапазон от 1 620 000до 2 109 000рублей в зависимости от комплектации, коробки передач и типа привода.
Сейчас самая доступная версия кроссовера стоит
1 653 000рублей. Это CX-30в комплектации Drive с 6-ступенчатой «механикой» и приводом на передние колёса. Исполнение Active с шестидиапазонным «автоматом» оценено в минимальные 1 902 000рублей, топовая комплектация Supreme стоит от 2 042 000рублей, ещё 100 тысяч в обоих случаях добавит система полного привода. Опциональные пакеты, предлагаемые для комплектаций Active и Supreme, не подорожали и по-прежнему стоят от 45 до 256 тысяч рублей.
Несмотря на рост цены, кроссовер остался самым бюджетным предложением компании в России. Следующая по стоимости модель Mazda — это седан Mazda6, оценённый в
1 665 000рублей.
Mazda CX-30 для российского рынка собирается на владивостокском предприятии Mazda-Sollers и комплектуется безальтернативным двигателем объёмом 2,0 литра, развивающим 150 л.с.
Старшая модель — кроссовер
CX-5— через пару лет радикально сменит концепцию. Вседорожник должны перевести на новую заднеприводную платформу и снабдить новыми двигателями — бензиновыми и дизельными рядными «шестёрками», что вплотную приблизит модель к премиальному сегменту.