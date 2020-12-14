Размер штрафа за неоплату проезда по платным дорогам могут уменьшить
Дмитрий Елизаров
В ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об ответственности за бесплатный проезд по платным магистралям сумма штрафа может быть уменьшена в полтора раза. Как пишет «КоммерсантЪ», в законе могут прописать и другие ограничения — например, возможность оформлять только один штраф в сутки.
Впервые о конкретных размерах ответственности для водителей, не оплачивающих проезд по платным дорогам, заговорили в октябре. Тогда Госдума приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий появление в КоАП штрафа в 2,5 тысячи рублей для легкового транспорта. В ходе доработок законопроекта ко второму чтению сумму штрафа предложили уменьшить до 1,5 тысяч рублей. Водители грузовиков в случае принятия законопроекта будут платить не 5, а 4,5 тысячи рублей. Это следует из поправок, с которыми ознакомилось издание.
Как заявил член комитета Госдумы по госстроительству Зариф Байгускаров, связано это с необходимостью дать автовладельцам время привыкнуть к новой системе, которую назвали «экспериментальной». Между тем, в Минтрансе уже отметили, что после накопления определённой массы правоприменительной практики сумма штрафа снова может быть пересмотрена — на этот раз в сторону увеличения.
Ещё одно предполагаемое нововведение — ограничение количества возможных штрафов. Водителей можно будет наказывать за неоплату проезда только раз в сутки, причём время будет отсчитываться с первой фиксации нарушения.
Операторы платных дорог с этими изменениями не согласны, утверждая, что предлагаемый размер штрафа слишком низок и водителям может оказаться выгоднее получать штрафы, чем оплачивать проезд. Например, в случае проезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург и обратно в течение одних суток.
Сам закон, подразумевающий возможность появления ответственности за невыполнение обязанности по оплате проезда, был подписан 16 октября. Поправки в КоАП, определяющие размер штрафа, должны быть приняты Госдумой во втором чтении уже в ближайшие дни.