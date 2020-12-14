Размер штрафа за неоплату проезда по платным дорогам могут уменьшить

В ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об ответ­ствен­ности за бесплатный проезд по платным маги­стралям сумма штрафа может быть уменьшена в полтора раза. Как пишет «КоммерсантЪ», в законе могут прописать и другие ограни­чения — например, возмож­ность оформлять только один штраф в сутки.

Впервые о конкретных размерах ответ­ственности для водителей, не оплачи­вающих проезд по платным дорогам, заговорили в октябре. Тогда Госдума приняла в первом чтении законо­проект, подразуме­вающий появление в КоАП штрафа в 2,5 тысячи рублей для легкового транспорта. В ходе доработок законо­проекта ко второму чтению сумму штрафа предложили уменьшить до 1,5 тысяч рублей. Водители грузовиков в случае принятия законо­проекта будут платить не 5, а 4,5 тысячи рублей. Это следует из поправок, с которыми ознакомилось издание.

Как заявил член комитета Госдумы по госстроитель­ству Зариф Байгускаров, связано это с необходи­мостью дать авто­владельцам время привыкнуть к новой системе, которую назвали «экспери­менталь­ной». Между тем, в Минтрансе уже отметили, что после накопления опреде­лённой массы право­примени­тельной практики сумма штрафа снова может быть пере­смотрена — на этот раз в сторону увеличения.

Ещё одно предполагаемое ново­введение — ограни­чение количе­ства возможных штрафов. Водителей можно будет наказывать за неоплату проезда только раз в сутки, причём время будет отсчиты­ваться с первой фиксации нарушения.

Операторы платных дорог с этими измене­ниями не согласны, утверждая, что предлагаемый размер штрафа слишком низок и водителям может оказаться выгоднее получать штрафы, чем оплачивать проезд. Например, в случае проезда по маршруту Москва — Санкт-Петербург и обратно в течение одних суток.