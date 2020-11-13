Парад из 2000 дронов: как прорекламировали Volkswagen в Китае
Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen устроила в китайском Шэньчжэне масштабное световое шоу в честь выхода на местный рынок электрокроссовера ID.4. Объёмные фигуры, изображения кроссовера и рекламные слоганы рисовали в воздухе подсвеченные беспилотники.
China said hello to the #VWID4!— Volkswagen News (@volkswagen) November 11, 2020
Enjoy the spectacular ID.4 preview with 2.000 drones below:
[The vehicles are not for sale in Europe.] pic.twitter.com/DIFy0BZoQF
Официальная премьера Volkswagen ID.4 для рынка Китая состоялась около недели назад. В отличие от всех остальных рынков, здесь электрокроссовер будет представлен сразу в двух вариантах, выпуском которых займутся оба СП Volkswagen — с концернами FAW и SAIC.
Если во всех других регионах планеты кроссовер планируют продавать как ID.4, то для Китая он получил два других названия: ID.4 Crozz и ID.4 X. Оба они стали героями эффектного светового шоу, запущенного прямо в небе над одним из китайских мегаполисов.
Отличаться друг от друга вседорожники будут формой бамперов, рисунком светодиодной оптики и некоторыми нюансами конфигурации интерьера. Кроме того, для разных моделей предложат и разные варианты отделки салона. Производство кроссоверов на местных заводах уже стартовало, однако в открытую продажу оба ID.4 поступят только весной следующего года.
Volkswagen планирует на первых порах оснащать кроссовер только одним электромотором на задней оси, который развивает 204 л.с., и блоком аккумуляторов на 402 километра пробега. Позже гамма силовых установок пополнится другими вариантами двигателей и батарей. Ожидается, что самый мощный кроссовер получит в своё распоряжение 306 л.с., а самый дальнобойный сможет проезжать без подзарядки до 510 километров.