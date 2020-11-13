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Парад из 2000 дронов: как прорекламировали Volkswagen в Китае

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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen устроила в китайском Шэньчжэне масштабное световое шоу в честь выхода на местный рынок электро­кроссовера ID.4. Объёмные фигуры, изобра­жения крос­совера и рекламные слоганы рисовали в воздухе под­свечен­ные беспилотники.

  • Официальная премьера Volkswagen ID.4 для рынка Китая состоялась около недели назад. В отличие от всех остальных рынков, здесь электро­кроссовер будет представ­лен сразу в двух вариантах, выпуском которых займутся оба СП Volkswagen — с концернами FAW и SAIC.

  • Если во всех других регионах планеты кроссовер плани­руют продавать как ID.4, то для Китая он получил два других названия: ID.4 Crozz и ID.4 X. Оба они стали героями эффект­ного светового шоу, запущен­ного прямо в небе над одним из китайских мегаполисов.

  • Отличаться друг от друга вседорож­ники будут формой бамперов, рисунком свето­диодной оптики и некоторыми нюансами конфи­гурации интерьера. Кроме того, для разных моделей пред­ложат и разные варианты отделки салона. Произ­водство крос­соверов на местных заводах уже старто­вало, однако в открытую продажу оба ID.4 поступят только весной следующего года.

  • Volkswagen планирует на первых порах оснащать кроссовер только одним электро­мотором на задней оси, который развивает 204 л.с., и блоком аккуму­ляторов на 402 километра пробега. Позже гамма силовых установок попол­нится другими вариантами двигате­лей и батарей. Ожидается, что самый мощный крос­совер получит в своё распоря­жение 306 л.с., а самый дально­бойный сможет проезжать без подзарядки до 510 километров.

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