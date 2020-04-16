Зона погрузки: какие бывают категории водительских прав для коммерческого транспорта

Базовые категории C, D и E

Ещё до 2014 года с категориями на коммерческий транспорт в России всё было предельно просто. Базовая категория С позволяла водить одиночные авто­мобили полной массой более 3500 кг, а также автомобили категории C с прицепом, разрешённая максимальная масса которого не превышает 750 кило­граммов. В резуль­тате под категорию С одинаково попадали, например, и внедорожник Hummer H1, и тяжёлый американский пикап, и средне­тоннажник ГАЗ «Валдай» и даже четырёх­осный самосвал КамАЗ.

В «автобусную» категорию D входили все пассажир­ские автомобили, имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, которые также могут быть сцеплены с прицепом массой не более 750 кг. Под такую категорию попадают, собственно, большие и маленькие автобусы, микро­автобусы, а также много­местные модификации некоторых внедорожников — вроде Toyota Land Cruiser 70.

Венчала всё это «прицепная» категория Е, которая выдавалась в дополнение к категориям С и D, и которая позволяла таскать прицепы тяжелее 750 кг. Под категорию СЕ попадают прицепы как седельного типа, так и цепляемые к тягачу через сцепку-«дышло». А категория DE означает привычный нам сочленённый автобус-«гармошку» или, например, туристи­ческий автобус, который тянет за собой на фаркопе ещё и прицеп — с багажом пассажиров.

К слову: категория Е «цепляется» и к легковой категории В. С отметкой BE в правах можно водить легковые авто­мобили с прицепом, разрешённая максимальная масса которого более 750 кг и превышает массу пустого авто­мобиля-тягача, а также легковушки с прицепом тяжелее 750 кг в случае, когда общая максимальная масса такого «автопоезда» превышает 3500 кг. То есть категория понадобится, например, если вы прикупили к своей легковой машине или вне­дорожнику прицеп под перевозку большого катера или тяжёлый дом на колёсах.

Дополнительные категории C1 и D1

Вот так всё и существовало вплоть до 2014 года, когда в России решили привести водитель­ские удосто­верения к требованиям Конвенции о дорожном движении и добавили в права дополни­тельные подкатегории. Изменения подавались под предлогом, что это «облегчит процесс обучения и получения водительских удосто­верений», поскольку желающим управлять, например, небольшими грузовиками и автобусами не обязательно будет проходить курс обучения для вождения больше­грузных автомобилей и автобусов вместимостью более 16 поса­дочных мест.

В результате 5 ноября 2013 года стали действовать поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». А с 1 апреля 2014 года, после вступления в силу приказа МВД России от 9 января 2014 года №6 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России», ГИБДД начала выдавать водителям права нового образца. Привычные грузовые категории C, D, CE и DE в них сохранились, но к ним добавились четыре новые подкатегории – всего их теперь 8 штук!

Появилась подкатегория C1 — для легковых автомобилей (кроме машин категории D), чья разрешённая полная масса больше 3500 кг, но не превышает 7500 кг, а допустимая масса прицепа не больше 750 кг. Под неё, например, попадает ГАЗель Next в новой тяжёлой версии полной массой 4,6 тонны, которая выпускается в виде фургона или бортового грузовика. Популярный в России на вторичном рынке Hyundai HD65/HD72 — из этой же группы.

Отметка C1E в правах требуется для управления автомо­билем подкатегории C1 с прицепом тяжелее 750 кг, который при этом весит не больше, чем тягач без нагрузки. Общая масса такого автопоезда не должна превышать 12 тонн. Прицепили к той же тяжёлой ГАЗели увесистый «хвост» — и можно ехать.

«Автобусная» подкатегория D1 — для пассажирских автомо­билей, имеющих больше восьми, но не больше шестнадцати сидячих мест, помимо водителя, плюс прицеп не тяжелее 750 кг. Если же «минибусику» категории D1 надо тащить тяжёлый прицеп, то понадобится уже подкатегория D1E. В ней отмечено, что в таком прицепе нельзя возить пассажиров (в отличие от сочленённых «гармошек» категории DE), он не должен весить больше пустого автомобиля-тягача, а общая разрешённая макси­мальная масса такого состава транспортных средств не может превышать 12 тонн.

Важно: тем, у кого уже были «корочки» с привычными категориями C, D, CE и DE до введения подкатегорий, замена прав или пере­экзаменовка не требовались, а сами «старые» права заменялись на новые лишь после окончания их срока действия. При этом все ранее открытые в водительских удосто­верениях категории сохраняются. Например, если у водителя уже ранее была категория С, то С1 ему не нужна, он может управлять машинами обеих категорий. Но в правах будут отмечены категории С и С1.

О том, как получить права той или иной грузовой категории, а также чем отличается обучение на каждую из них — мы расскажем отдельно и очень подробно. А заодно о том, почему после получения заветной «корочки» вся радость от её обладания может улетучиться после первой остановки на дороге инспектором ДПС.