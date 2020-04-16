Зона погрузки: какие бывают категории водительских прав для коммерческого транспорта
Пока мир не заполонили роботы и автопилоты, профессия грузоперевозчика востребована даже в кризис, ведь кто-то должен возить то, что поддерживает жизнь человечества. Да и само человечество тоже надо возить. Рассказываем, какие грузовые и автобусные категории понадобятся в России тому, кто решит связать себя с этой профессией.
Базовые категории C, D и E
Ещё до 2014 года с категориями на коммерческий транспорт в России всё было предельно просто. Базовая категория С позволяла водить одиночные автомобили полной массой более 3500 кг, а также автомобили категории C с прицепом, разрешённая максимальная масса которого не превышает 750 килограммов. В результате под категорию С одинаково попадали, например, и внедорожник Hummer H1, и тяжёлый американский пикап, и среднетоннажник ГАЗ «Валдай» и даже четырёхосный самосвал КамАЗ.
В «автобусную» категорию D входили все пассажирские автомобили, имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, которые также могут быть сцеплены с прицепом массой не более 750 кг. Под такую категорию попадают, собственно, большие и маленькие автобусы, микроавтобусы, а также многоместные модификации некоторых внедорожников — вроде Toyota Land Cruiser 70.
Венчала всё это «прицепная» категория Е, которая выдавалась в дополнение к категориям С и D, и которая позволяла таскать прицепы тяжелее 750 кг. Под категорию СЕ попадают прицепы как седельного типа, так и цепляемые к тягачу через сцепку-«дышло». А категория DE означает привычный нам сочленённый автобус-«гармошку» или, например, туристический автобус, который тянет за собой на фаркопе ещё и прицеп — с багажом пассажиров.
К слову: категория Е «цепляется» и к легковой категории В. С отметкой BE в правах можно водить легковые автомобили с прицепом, разрешённая максимальная масса которого более 750 кг и превышает массу пустого автомобиля-тягача, а также легковушки с прицепом тяжелее 750 кг в случае, когда общая максимальная масса такого «автопоезда» превышает 3500 кг. То есть категория понадобится, например, если вы прикупили к своей легковой машине или внедорожнику прицеп под перевозку большого катера или тяжёлый дом на колёсах.
Дополнительные категории C1 и D1
Вот так всё и существовало вплоть до 2014 года, когда в России решили привести водительские удостоверения к требованиям Конвенции о дорожном движении и добавили в права дополнительные подкатегории. Изменения подавались под предлогом, что это «облегчит процесс обучения и получения водительских удостоверений», поскольку желающим управлять, например, небольшими грузовиками и автобусами не обязательно будет проходить курс обучения для вождения большегрузных автомобилей и автобусов вместимостью более 16 посадочных мест.
В результате 5 ноября 2013 года стали действовать поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
Появилась подкатегория C1 — для легковых автомобилей (кроме машин категории D), чья разрешённая полная масса больше 3500 кг, но не превышает 7500 кг, а допустимая масса прицепа не больше 750 кг. Под неё, например, попадает ГАЗель Next в новой тяжёлой версии полной массой 4,6 тонны, которая выпускается в виде фургона или бортового грузовика. Популярный в России на вторичном рынке Hyundai HD65/HD72 — из этой же группы.
Отметка C1E в правах требуется для управления автомобилем подкатегории C1 с прицепом тяжелее 750 кг, который при этом весит не больше, чем тягач без нагрузки. Общая масса такого автопоезда не должна превышать 12 тонн. Прицепили к той же тяжёлой ГАЗели увесистый «хвост» — и можно ехать.
«Автобусная» подкатегория D1 — для пассажирских автомобилей, имеющих больше восьми, но не больше шестнадцати сидячих мест, помимо водителя, плюс прицеп не тяжелее 750 кг. Если же «минибусику» категории D1 надо тащить тяжёлый прицеп, то понадобится уже подкатегория D1E. В ней отмечено, что в таком прицепе нельзя возить пассажиров (в отличие от сочленённых «гармошек» категории DE), он не должен весить больше пустого автомобиля-тягача, а общая разрешённая максимальная масса такого состава транспортных средств не может превышать 12 тонн.
Важно: тем, у кого уже были «корочки» с привычными категориями C, D, CE и DE до введения подкатегорий, замена прав или переэкзаменовка не требовались, а сами «старые» права заменялись на новые лишь после окончания их срока действия. При этом все ранее открытые в водительских удостоверениях категории сохраняются. Например, если у водителя уже ранее была категория С, то С1 ему не нужна, он может управлять машинами обеих категорий. Но в правах будут отмечены категории С и С1.
О том, как получить права той или иной грузовой категории, а также чем отличается обучение на каждую из них — мы расскажем отдельно и очень подробно. А заодно о том, почему после получения заветной «корочки» вся радость от её обладания может улетучиться после первой остановки на дороге инспектором ДПС.