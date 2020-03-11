Названы самые популярные машины с «автоматами»

7 знаменитых моделей из прошлого с сомнительным камбэком

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Константин Новацкий

Иногда они возвращаются. Возрождение легендарных моделей прошлого — событие. Очень часто такие камбэки весьма круты: например, сегодня у нас есть Honda NSX и Land Rover Defender для XXI века или тот же Гелик с Джимни. Они хороши сами по себе и вполне органичны в контексте собственной истории. Но на каждый удачный пример всегда отыщется неудачный — и вот несколько славных автомо­бильных имён из прошлого, но в весьма странном современном прочтении.

Ford Bronco Sport

Классический Ford Bronco
Ford Bronco Sport
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Классический Ford Bronco

С одной стороны, возвращение легендарного имени Bronco — большу­щая заслуга маркето­логов Ford. Ведь Бронко был действи­тельно крутым внедорожником, который успел сменить пять поколений и сформи­ровал огромное сообщество фанатов по всему миру. В конце концов, Bronco и сейчас звучит гордо и звонко.

С другой стороны, в новинке 2021 года, что займёт место между Kuga и Edge, есть заметный имидже­вый изъян. Имя ему — платформа от легкового Focus. Представьте себе: наряду с выпуском вполне трушного и способного вне­дорожника Bronco с рамой и всеми сопут­ствующими пирогами, американцы намерены продавать ещё и его лайт-версию под названием Bronco Sport. На той самой платформе от совре­менных Focus и Kuga. И что это, если не удар по восприятию машины?

Ford Puma

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Ещё одна странная метаморфоза от Ford носит популярное в 90-х имя Puma, при этом не походит ни на купе, ни на городской спорткар. А ведь именно такими — приземи­стыми и юркими — были «фордов­ские» Пумы с 1997 по 2002 годы. Создавая новый компактный кроссовер на ступень ниже Kuga, в компании нарекли его некогда спортивным именем. Чем обязали симпатягу всякий раз пред­ставляться: «Привет, я Puma, но не та, которую вы могли знать». Однозначно странный камбэк в целом весомой и незабытой модели.

Mitsubishi Eclipse

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Японцы проделали то же самое, но ещё сильнее щёлкнули по фанатским носам. До форми­рования неразрывной ассоци­ации с «той тачкой из „Форсажа“» Eclipse был популярен и любим среди тюнеров и фанатов динамичной езды. В 2011 году купе ушло в историю, разменяв четыре поколе­ния и оставив массу приятных воспоми­наний. Но спустя буквально пару лет Mitsubishi Motors пред­ставила фриковатый кроссовер XR-PHEV с покатой крышей. А через четыре года — не шибко харизма­тичную конвейерную адаптацию с именем Eclipse. И приставка Cross в данном случае не послужила оправда­нием: из славного спорткупе Eclipse мутировал в сред­ненький паркетник с красивым именем. Именем, которое когда-то украшало совсем другие машины.

Hummer EV

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Многолетняя история легендарного бренда с армейскими корнями оборва­лась в 2009 году, когда утопающий в банкрот­стве General Motors решил избавиться от убыточной марки, просто закрыв её. Спустя 10 лет буквы Hummer снова засветились на хромиро­ванной решётке серийного авто­мобиля. Правда, камбэк получился не таким, каким мог бы, — ведь вместо само­стоятельной модели, продолжающей прерванную историю «Хаммеров», американцы создали пикап GMC с полностью электри­ческой силовой установкой. Да и само имя отныне будет объединять семей­ство электри­ческих машин. Добро пожаловать в настоящее, которое с особым цинизмом танцует на костях прошлого.

Ford Mustang Mach-E

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И ещё раз про Ford. До 2019 года имя Mustang ассоцииро­валось у всего мира с леген­дарными купе и фастбеками, использу­ющими бензиновую тягу, раскати­стый рык и не самое послушное шасси для форми­рования исключи­тельно ярких ездовых пережи­ваний. Что было дальше? Очевидно, влияние моды — ведь буквально в одночасье «Мустангом» стал называться электриче­ский кроссовер, соперник Tesla Model Y и Jaguar i-Pace.

Да, динамика непривычного Mustang Mach-E оказалась вполне сопо­ставима с Porsche 911, но во всём остальном кроссовер, мягко говоря, достоин своего собствен­ного имени. А пони-кары должны оставаться пони-карами.

Toyota Supra

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Вспоминая совместный проект с Subaru под названием GT86, мы готовы признать, что кол­лаборация и взаимо­выручка — великие вещи. Благодаря партнёр­ству, Toyota создала хороший спортивный авто­мобиль, ненадолго вернув­ший молодой публике интерес к увлека­тельной езде и тюнингу. Но если GT86 не прикры­вался именем леген­дарного предка, а лишь намекал на связь времён цифрами 86 (та самая отсылка к дрифт-легенде Toyota Levin AE86), то возрож­дённая Supra на платформе и агрегатах BMW Z4 прямо кричит о своей наслед­ственности. И если назвать новую Супру откровенно недостойной машиной сложно — всё же потенциал у германо-японского купе приличный и едет она ярко — то такие нюансы, как двух­литровый четырёх­цилиндровый мотор (в «младшей» модифи­кации), вызывают непро­извольный зевок. От «Тойоты» в такой вариации — одно название, да пара шильдиков на кузове.

Datsun

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По задумке боссов Nissan и лично Карлоса Гона, создание бюджетного суббренда позволило бы компании укрепить позиции и прилично нарастить прибыль. Но вот выбранное имя... В вековой истории Datsun было много ярких страниц, громких дебютов и по-нас­тоящему знаковых машин, вроде моделей 510, Bluebird или спорткара 240Z. Однако всё, что большин­ство из нас подразуме­вают под «Датсунами» в 2020 году, — это пере­лицованные Lada в России и не менее бюджетные микро­литражки в Индонезии, Индии и ЮАР. Новейшая история марки не только вышла скучной, но и рас­топтала самые яркие моменты прошлого. 

Камбэки вышли так себе или мы придираемся?

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