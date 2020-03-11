7 знаменитых моделей из прошлого с сомнительным камбэком

С одной стороны, возвращение легендарного имени Bronco — большу­щая заслуга маркето­логов Ford. Ведь Бронко был действи­тельно крутым внедорожником, который успел сменить пять поколений и сформи­ровал огромное сообщество фанатов по всему миру. В конце концов, Bronco и сейчас звучит гордо и звонко.

С другой стороны, в новинке 2021 года, что займёт место между Kuga и Edge, есть заметный имидже­вый изъян. Имя ему — платформа от легкового Focus. Представьте себе: наряду с выпуском вполне трушного и способного вне­дорожника Bronco с рамой и всеми сопут­ствующими пирогами, американцы намерены продавать ещё и его лайт-версию под названием Bronco Sport. На той самой платформе от совре­менных Focus и Kuga. И что это, если не удар по восприятию машины?