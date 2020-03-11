7 знаменитых моделей из прошлого с сомнительным камбэком
Константин Новацкий
Иногда они возвращаются. Возрождение легендарных моделей прошлого — событие. Очень часто такие камбэки весьма круты: например, сегодня у нас есть Honda NSX и Land Rover Defender для XXI века или тот же Гелик с Джимни. Они хороши сами по себе и вполне органичны в контексте собственной истории. Но на каждый удачный пример всегда отыщется неудачный — и вот несколько славных автомобильных имён из прошлого, но в весьма странном современном прочтении.
Ford Bronco Sport
С одной стороны, возвращение легендарного имени Bronco — большущая заслуга маркетологов Ford. Ведь Бронко был действительно крутым внедорожником, который успел сменить пять поколений и сформировал огромное сообщество фанатов по всему миру. В конце концов, Bronco и сейчас звучит гордо и звонко.
С другой стороны, в новинке 2021 года, что займёт место между Kuga и Edge, есть заметный имиджевый изъян. Имя ему — платформа от легкового Focus. Представьте себе: наряду с выпуском вполне трушного и способного внедорожника Bronco с рамой и всеми сопутствующими пирогами, американцы намерены продавать ещё и его лайт-версию под названием Bronco Sport. На той самой платформе от современных Focus и Kuga. И что это, если не удар по восприятию машины?
Ford Puma
Ещё одна странная метаморфоза от Ford носит популярное в
Mitsubishi Eclipse
Японцы проделали то же самое, но ещё сильнее щёлкнули по фанатским носам. До формирования неразрывной ассоциации с «той тачкой из „Форсажа“» Eclipse был популярен и любим среди тюнеров и фанатов динамичной езды. В 2011 году купе ушло в историю, разменяв четыре поколения и оставив массу приятных воспоминаний. Но спустя буквально пару лет Mitsubishi Motors представила фриковатый кроссовер
Hummer EV
Многолетняя история легендарного бренда с армейскими корнями оборвалась в 2009 году, когда утопающий в банкротстве General Motors решил избавиться от убыточной марки, просто закрыв её. Спустя 10 лет буквы Hummer снова засветились на хромированной решётке серийного автомобиля. Правда, камбэк получился не таким, каким мог бы, — ведь вместо самостоятельной модели, продолжающей прерванную историю «Хаммеров», американцы создали пикап GMC с полностью электрической силовой установкой. Да и само имя отныне будет объединять семейство электрических машин. Добро пожаловать в настоящее, которое с особым цинизмом танцует на костях прошлого.
Ford Mustang Mach-E
И ещё раз про Ford. До 2019 года имя Mustang ассоциировалось у всего мира с легендарными купе и фастбеками, использующими бензиновую тягу, раскатистый рык и не самое послушное шасси для формирования исключительно ярких ездовых переживаний. Что было дальше? Очевидно, влияние моды — ведь буквально в одночасье «Мустангом» стал называться электрический кроссовер, соперник Tesla Model Y и Jaguar
Да, динамика непривычного Mustang
Toyota Supra
Вспоминая совместный проект с Subaru под названием GT86, мы готовы признать, что коллаборация и взаимовыручка — великие вещи. Благодаря партнёрству, Toyota создала хороший спортивный автомобиль, ненадолго вернувший молодой публике интерес к увлекательной езде и тюнингу. Но если GT86 не прикрывался именем легендарного предка, а лишь намекал на связь времён цифрами 86 (та самая отсылка к дрифт-легенде Toyota Levin AE86), то возрождённая Supra на платформе и агрегатах BMW Z4 прямо кричит о своей наследственности. И если назвать новую Супру откровенно недостойной машиной сложно — всё же потенциал у германо-японского купе приличный и едет она ярко — то такие нюансы, как двухлитровый четырёхцилиндровый мотор (в «младшей» модификации), вызывают непроизвольный зевок. От «Тойоты» в такой вариации — одно название, да пара шильдиков на кузове.
Datsun
По задумке боссов Nissan и лично Карлоса Гона, создание бюджетного суббренда позволило бы компании укрепить позиции и прилично нарастить прибыль. Но вот выбранное имя... В вековой истории Datsun было много ярких страниц, громких дебютов и