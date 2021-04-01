Opel будет выпускать в России недорогой компактвэн: цены, моторы и комплектации

Самая доступная версия Opel Combo Life будет укомп­лектована 1,6-литровым бензиновым мотором, разви­вающим 115 л.с. и 150 Нм в паре с пятиступен­чатой механической коробкой. С этим же двигателем можно сагрегати­ровать шести­диапазонный «автомат», но цена при этом вырастет до 1 474 000 рублей.

Вторым двигателем, который предложат для компактвэна, станет 90-сильный дизель того же объёма, обеспечи­вающий 230 Нм крутящего момента. Ему в пару предложат только механиче­скую коробку, а стоить такой Combo Life будет минимум 1 394 000 рублей.

Адаптация модели для российских условий включает в себя аккуму­лятор увели­ченной ёмкости (60 А/ч для бензиновой версии с «механикой» и 70 А/ч для остальных), пяти­литровый бачок омывателя, противо­туманки с функцией освещения поворотов и металли­ческую защиту картера. Дорожный просвет россий­ского Combo Life увеличен до 175 милли­метров.

В базовую комплектацию компактвэна включат также кондици­онер, датчики дождя и света, четыре подушки безопас­ности, датчики давления в шинах и три раздель­ных сиденья на втором ряду. Подо­греваться у самых доступных Combo Life будут не только передние кресла, но и лобовое стекло по всей площади. Кроме того, для модели будут доступны навигаци­онная система с 7-дюймо ­вым экраном, «интеллекту­альная» система IntelliGrip (она служит своего рода компен­сацией отсут­ству­ющего полного привода), электро­зеркала и набор водитель­ских ассистентов.

Сиденья второго ряда могут быть полностью съёмными: это увели­чивает объём погрузочного простран­ства до 3000 литров (при установ­ленных креслах — 675 литров). Кроме того, ещё 154 «багажных» литра обеспечат ёмкости для мелочей и полочки в салоне.

Полноценные продажи Combo Life компания Opel планирует начать нынешней весной, а с конвейера калужского пред­приятия компактвэны начнут сходить уже в ближайшее время.