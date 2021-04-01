Opel будет выпускать в России недорогой компактвэн: цены, моторы и комплектации
Дмитрий Елизаров
Компания Opel открыла приём предзаказов на компактвэн Combo Life: его не только будут выпускать в России, но и адаптировали к условиям местной эксплуатации. Модель получит два двигателя и две коробки передач на выбор, богатую базовую комплектацию и цену от
Самая доступная версия Opel Combo Life будет укомплектована 1,6-литровым бензиновым мотором, развивающим 115 л.с. и 150 Нм в паре с пятиступенчатой механической коробкой. С этим же двигателем можно сагрегатировать шестидиапазонный «автомат», но цена при этом вырастет до
1 474 000рублей.
Вторым двигателем, который предложат для компактвэна, станет 90-сильный дизель того же объёма, обеспечивающий 230 Нм крутящего момента. Ему в пару предложат только механическую коробку, а стоить такой Combo Life будет минимум
1 394 000рублей.
Адаптация модели для российских условий включает в себя аккумулятор увеличенной ёмкости (60 А/ч для бензиновой версии с «механикой» и 70 А/ч для остальных), пятилитровый бачок омывателя, противотуманки с функцией освещения поворотов и металлическую защиту картера. Дорожный просвет российского Combo Life увеличен до 175 миллиметров.
В базовую комплектацию компактвэна включат также кондиционер, датчики дождя и света, четыре подушки безопасности, датчики давления в шинах и три раздельных сиденья на втором ряду. Подогреваться у самых доступных Combo Life будут не только передние кресла, но и лобовое стекло по всей площади. Кроме того, для модели будут доступны навигационная система с
7-дюймовым экраном, «интеллектуальная» система IntelliGrip (она служит своего рода компенсацией отсутствующего полного привода), электрозеркала и набор водительских ассистентов.
Сиденья второго ряда могут быть полностью съёмными: это увеличивает объём погрузочного пространства до 3000 литров (при установленных креслах — 675 литров). Кроме того, ещё 154 «багажных» литра обеспечат ёмкости для мелочей и полочки в салоне.
Полноценные продажи Combo Life компания Opel планирует начать нынешней весной, а с конвейера калужского предприятия компактвэны начнут сходить уже в ближайшее время.
Аналогичными силовыми установками в России оснащается ещё одна схожая модель — Peugeot Partner Crossway, которая продаётся по цене от
1 259 000рублей (при чуть более бедной базовой комплектации). Кроме того, в нашей стране можно заказать и Volkswagen Caddy нового поколения, который заметно дороже: пассажирская версия этой модели стоит минимум 1 973 000рублей.