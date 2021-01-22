У фургона Opel Combo появилась электроверсия с запасом хода 275 км
Дмитрий Елизаров
Компания Opel представила электрическую модификацию лёгкого коммерческого фургона Combo. Версия
На рынок Opel Combo-e выйдет в двух вариантах длины. Базовый фургон при длине 4,4 метра и колёсной базе 2785 миллиметров может перевозить длинномеры до 3090 миллиметров, а объём доступного погрузочного пространства достигает 3,8 кубического метра. Кроме того, этот электрокар может буксировать грузы до 750 кг — Opel называет это лучшим показателем в сегменте.
Будет у Combo-e и удлинённый до 4,75 м вариант с колёсной базой 2975 мм. В этот кузов поместятся длинномеры размером до 3440 мм — то есть два европаллета один за другим. В Opel делают особый акцент на том, что внутреннее расстояние между задними колёсными арками позволяет размещать паллеты в кузове. Общий полезный объём версии достигает 4,4 кубического метра, и это производитель тоже называет рекордом. Кроме того, у
Combo-e XLпоявится грузопассажирская версия с двумя рядами кресел и перегородкой, отделяющей грузовой отсек.
Электромотор на 136 л.с. и 260 Нм разгоняет фургон до
100 км/чза 11,2 секунды при максимальной скорости 130 км/ч.Батарея, состоящая из 216 ячеек, размещена под полом фургона, снижая центр тяжести. Её ёмкость — 50 кВт⋅ч, и на общественных зарядных станциях на пополнение энергозапаса до 80% уйдёт около 30 минут.
Продажи Opel Combo-e в Европе стартуют нынешней осенью. Более крупный Opel Vivaro уже получил электрическую модификацию, модели Movano подготовят аналогичную версию в течение нынешнего года.
Электрифицирует компания и легковые автомобили. К примеру, новое поколение кроссовера Opel Mokka дебютировало именно как электрокар, а набор ДВС получило заметно позже. В целом компания обещает, что к 2024 году у каждой модели в линейке будет модификация с электромотором.