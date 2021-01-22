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У фургона Opel Combo появилась электроверсия с запасом хода 275 км

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Дмитрий Елизаров

Компания Opel представила электрическую модификацию лёгкого коммер­ческого фургона Combo. Версия Combo-e получила 136-сильный электро­мотор и запас хода до 275 километров, при этом сможет перевозить до 800 кило­граммов груза. В Opel называют новинку рекордс­меном класса сразу по нескольким показателям.

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  • На рынок Opel Combo-e выйдет в двух вариантах длины. Базовый фургон при длине 4,4 метра и колёсной базе 2785 милли­метров может перевозить длинно­меры до 3090 милли­метров, а объём доступного погру­зочного простран­ства достигает 3,8 кубиче­ского метра. Кроме того, этот электрокар может буксировать грузы до 750 кг — Opel называет это лучшим показателем в сегменте.

  • Будет у Combo-e и удлинённый до 4,75 м вариант с колёсной базой 2975 мм. В этот кузов поместятся длинно­меры размером до 3440 мм — то есть два европаллета один за другим. В Opel делают особый акцент на том, что внутреннее расстояние между задними колёсными арками позволяет размещать паллеты в кузове. Общий полезный объём версии достигает 4,4 кубиче­ского метра, и это произво­дитель тоже называет рекордом. Кроме того, у Combo-e XL появится грузо­пассажирская версия с двумя рядами кресел и перегородкой, отделяющей грузовой отсек.

  • Электромотор на 136 л.с. и 260 Нм разгоняет фургон до 100 км/ч за 11,2 секунды при максимальной скорости 130 км/ч. Батарея, состоящая из 216 ячеек, размещена под полом фургона, снижая центр тяжести. Её ёмкость — 50 кВт⋅ч, и на общественных зарядных станциях на попол­нение энерго­запаса до 80% уйдёт около 30 минут.

  • Продажи Opel Combo-e в Европе стартуют нынешней осенью. Более крупный Opel Vivaro уже получил электрическую моди­фикацию, модели Movano подготовят аналогичную версию в течение нынешнего года.

  • Электрифицирует компания и легковые автомобили. К примеру, новое поколение кроссовера Opel Mokka дебютиро­вало именно как электрокар, а набор ДВС получило заметно позже. В целом компания обещает, что к 2024 году у каждой модели в линейке будет моди­фикация с электромотором.

Пригодился бы в России электрический развозной фургон?

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