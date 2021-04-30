Стало известно, машины каких цветов дешевеют медленнее остальных

Исследователи проанализировали около 6 миллионов сделок по новым и подер­жанным авто­мобилям в период с 2017 по 2020 год. И пришли к неожи­данному выводу: цвет, с которым машина на вторичном рынке дешевеет медленнее всего, это жёлтый. В среднем такие автомобили теряют при пере­продаже в трёхлетнем возрасте 20,4% своей цены.

Эксперты аналитической группы заявили, что хотя жёлтый и не является самым востребо­ванным цветом на рынке, у него есть стабиль­ная группа поклонников. Поскольку в общей массе выпуска­емых автомо­билей машин такого цвета мало, они оказываются более востребо­ванными. Фактически этот оттенок чаще всего используется при окраске спорткаров и мало­литражных моделей, которые сами по себе дешевеют не слишком стремительно.

На второе место исследователи поставили бежевый (минус 22,8% от цены), на третье — оранжевый (минус 27,1%). Следом располо­жились зелёный, серый, красный и синий оттенки. Влияние самых распро­странённых цветов (серебри­стого, белого и чёрного) близко к среднему резуль­тату по рынку, то есть 37,6% потерь в цене. А самым опасным для пере­продажи назвали золотой цвет. Авто­мобили такого колёра подешевеют за три года почти вдвое (на 45,6%).

Подсчитали аналитики и оттенки, с которыми медленнее всего теряют в стоимости авто­мобили разных классов. Для внедорож­ников им оказался жёлтый, для пикапов — бежевый, среди кабриолетов дольше всего сохраняют цену красные авто­мобили, а среди минивэнов — синие. Жёлтый оказался в лидерах также в сегментах седанов и спорткупе.