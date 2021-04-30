Стало известно, машины каких цветов дешевеют медленнее остальных
Дмитрий Елизаров
Консалтинговая фирма iSeeCars опубликовала результаты исследования, посвящённого цвету автомобилей на вторичном рынке и его влиянию на остаточную стоимость. Оказалось, что яркие автомобили дешевеют значительно медленнее, чем машины наиболее востребованных цветов белого, чёрного и серебристого.
Исследователи проанализировали около 6 миллионов сделок по новым и подержанным автомобилям в период с 2017 по 2020 год. И пришли к неожиданному выводу: цвет, с которым машина на вторичном рынке дешевеет медленнее всего, это жёлтый. В среднем такие автомобили теряют при перепродаже в трёхлетнем возрасте 20,4% своей цены.
Эксперты аналитической группы заявили, что хотя жёлтый и не является самым востребованным цветом на рынке, у него есть стабильная группа поклонников. Поскольку в общей массе выпускаемых автомобилей машин такого цвета мало, они оказываются более востребованными. Фактически этот оттенок чаще всего используется при окраске спорткаров и малолитражных моделей, которые сами по себе дешевеют не слишком стремительно.
На второе место исследователи поставили бежевый (минус 22,8% от цены), на третье — оранжевый (минус 27,1%). Следом расположились зелёный, серый, красный и синий оттенки. Влияние самых распространённых цветов (серебристого, белого и чёрного) близко к среднему результату по рынку, то есть 37,6% потерь в цене. А самым опасным для перепродажи назвали золотой цвет. Автомобили такого колёра подешевеют за три года почти вдвое (на 45,6%).
Подсчитали аналитики и оттенки, с которыми медленнее всего теряют в стоимости автомобили разных классов. Для внедорожников им оказался жёлтый, для пикапов — бежевый, среди кабриолетов дольше всего сохраняют цену красные автомобили, а среди минивэнов — синие. Жёлтый оказался в лидерах также в сегментах седанов и спорткупе.
В феврале нынешнего года исследование на схожую тему опубликовал производитель лакокрасочных материалов BASF. Фирма пришла к выводу, что популярность ярких цветов на мировом рынке новых автомобилей растёт, но «монохромные» машины позиций пока не сдают. Кроме того, резко увеличилось разнообразие оттенков базовых цветов.