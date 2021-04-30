Российский внедорожник за 106 миллионов, цены на новый Майбах и другие события дня

Стало известно, машины каких цветов дешевеют медленнее остальных

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Дмитрий Елизаров

Консалтинговая фирма iSeeCars опубликовала результаты исследования, посвящён­ного цвету авто­мобилей на вторичном рынке и его влиянию на остаточную стоимость. Оказалось, что яркие авто­мобили дешевеют значительно медленнее, чем машины наиболее востребо­ванных цветов белого, чёрного и серебристого.

  • Исследователи проанализировали около 6 миллионов сделок по новым и подер­жанным авто­мобилям в период с 2017 по 2020 год. И пришли к неожи­данному выводу: цвет, с которым машина на вторичном рынке дешевеет медленнее всего, это жёлтый. В среднем такие автомобили теряют при пере­продаже в трёхлетнем возрасте 20,4% своей цены.

  • Эксперты аналитической группы заявили, что хотя жёлтый и не является самым востребо­ванным цветом на рынке, у него есть стабиль­ная группа поклонников. Поскольку в общей массе выпуска­емых автомо­билей машин такого цвета мало, они оказываются более востребо­ванными. Фактически этот оттенок чаще всего используется при окраске спорткаров и мало­литражных моделей, которые сами по себе дешевеют не слишком стремительно.

  • На второе место исследователи поставили бежевый (минус 22,8% от цены), на третье — оранжевый (минус 27,1%). Следом располо­жились зелёный, серый, красный и синий оттенки. Влияние самых распро­странённых цветов (серебри­стого, белого и чёрного) близко к среднему резуль­тату по рынку, то есть 37,6% потерь в цене. А самым опасным для пере­продажи назвали золотой цвет. Авто­мобили такого колёра подешевеют за три года почти вдвое (на 45,6%).

  • Подсчитали аналитики и оттенки, с которыми медленнее всего теряют в стоимости авто­мобили разных классов. Для внедорож­ников им оказался жёлтый, для пикапов — бежевый, среди кабриолетов дольше всего сохраняют цену красные авто­мобили, а среди минивэнов — синие. Жёлтый оказался в лидерах также в сегментах седанов и спорткупе.

  • В феврале нынешнего года исследование на схожую тему опубликовал произво­дитель лако­красочных материалов BASF. Фирма пришла к выводу, что популяр­ность ярких цветов на мировом рынке новых авто­мобилей растёт, но «моно­хромные» машины позиций пока не сдают. Кроме того, резко увели­чилось разно­образие оттенков базовых цветов.

Купили бы автомобиль яркого цвета?

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