G-класс — вырви глаз: 10 очень пёстрых Геликов

Начать стоит с машин, которые выпускала сама марка Mercedes-Benz. В 2015 году эта компания предложила для G-класса расширенную палитру из пяти допол­нительных кузовных оттенков. Она получила название Crazy Color Edition и предлагала такие варианты, как кислотно-зелёный, ярко-оранжевый и даже фиолетовый.

Сумасбродства добавлял тот факт, что радуга новых тонов была адресована исключи­тельно «заряженным» моди­фикациям внедорожника — 544-сильной версии G 63 AMG и 612-сильной G 65 AMG с мотором V12. Впрочем, целиком избавляться от чёрного в компании не стали и сохранили для контраста тёмные колёса, бамперы, крышу, обод кофра «запаски» и широкие накладки на арки.

Со сменой поколения G-Class подход к индивидуали­зации «слегка» поменялся: расширился список основных цветов кузова (добави­лись голубой и красный), приглуши­лись откровенно кислотные оттенки, а за отделку салона теперь отвечает фирменное ателье G manufaktur, чей неофициаль­ный девиз «Как скажете, так и сделаем». Хотите зелёные кресла? Малиновые вставки? Поняли, уже делаем!