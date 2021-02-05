G-класс — вырви глаз: 10 очень пёстрых Геликов
Константин Новацкий
Любой G-класс — само воплощение суровой строгости. Он хорош в грязи, убедителен на пацанской сходке, неотразим у входа в ночной клуб и крут в тюнинге. И под тюнингом мы, как правило, подразумеваем карбон, большие колёса, арсенал кузовных накладок, цистерну чёрной краски (в крайнем случае камуфляж) — всё для усиления образа молчаливого громилы. Однако стоит знать, что «Гелики» бывают другими: пёстрыми, весёленькими или даже мультяшными. Так что отложите золотые «Ролексы», выключайте MiyaGi и Скруджи — давайте изучим нетипичные Гелики. Вдруг понравится...
«Безумная» пятёрка
Начать стоит с машин, которые выпускала сама марка Mercedes-Benz. В 2015 году эта компания предложила для
Сумасбродства добавлял тот факт, что радуга новых тонов была адресована исключительно «заряженным» модификациям внедорожника — 544-сильной версии G 63 AMG и 612-сильной G 65 AMG с мотором V12. Впрочем, целиком избавляться от чёрного в компании не стали и сохранили для контраста тёмные колёса, бамперы, крышу, обод кофра «запаски» и широкие накладки на арки.
Со сменой поколения G-Class подход к индивидуализации «слегка» поменялся: расширился список основных цветов кузова (добавились голубой и красный), приглушились откровенно кислотные оттенки, а за отделку салона теперь отвечает фирменное ателье G manufaktur, чей неофициальный девиз «Как скажете, так и сделаем». Хотите зелёные кресла? Малиновые вставки? Поняли, уже делаем!
Рождество с оленями
Кто мог воплотить идею рождественского свитера, натянутого на Гелендваген? Безумные тюнеры? Художники-авангардисты? Поехавший от новогодней суеты владелец? Нет, это был снова Mercedes-Benz! Незадолго до завершения 2020 года и аккурат перед празднованием Ugly Sweater Day (да-да, есть такой праздник некрасивых свитеров) компания поделилась в Фейсбуке парочкой моделей, оформленных в новогоднем стиле.
Суперкар GT, «гражданский» G, а позже и классическую «Пагоду» SL нарядили в нечто, напоминающее разухабистый и не слишком модный свитер. Правда, вместо привычных оленей яркий принт пестрел лисами-хипстерами, совами в пледах, мишками, ёлками, Санта-Клаусами за рулём и прочим безумством. Радостный пост в компании снабдили хэштегом #UglySweaterCars. Внезапный релиз, не правда ли?
Сувенир из Мексики
Снова G-класс, снова необычная кузовная роспись и снова официальное одобрение со стороны «трёхлучевого» бренда и концерна Daimler. Буквально на днях известные мексиканские художники Якобо и Мария Анхелес завершили большой проект
Узор, напоминающий вязаную накидку или цветастый коврик, был навеян древним сапотекским орнаментом, а изгибы кузова внедорожника сделали картину трёхмерной и фактически игрушечной. Коллаборация Mercedes-Benz и мексиканских художников стала частью большой промокампании, а сам
Розовый «квадрат»
В рождении этого проекта упрекать Mercedes-Benz бессмысленно: к розовому бигфуту 4x4² немецкая марка отношения не имеет. Инициатором вырвиглазного тюнинг-проекта на базе портального G500 стала мисс Хлоя, владелица салона красоты в южной Флориде. Став первой девушкой, купившей себе хардкорный вариант «Гелендвагена», она быстренько занялась кастомизацией. Договорившись с компанией Dale’s Wheels & Tires из Форт-Лодердейла, Хлоя получила комплект 24-дюймовых колёс Terra Series
При этом ни подкапотное пространство (там стоит 422-сильный четырёхлитровый битурбо-V8 от AMG GT), ни подвеску с портальными мостами, ни интерьер бизнесвумен не трогала. Для рекламы салона красоты вполне хватило и внешних модификаций.
Золото Эмиратов
Обернуть G-Class яркой плёнкой — не такой уж радикальный подход к тюнингу. Однако игнорировать золотой G 63 6×6 сложно минимум по двум причинам: он очень дорогой и принадлежит саудовскому принцу.
Позолотить шестиколёсный Гелик длиной шесть метров влетело хозяину в копеечку, однако, несмотря на траты, оттенок получился матовым и не привлекающим особого внимания. Да-да, даже на серых улицах Лондона, куда 48-летний Турки ибн Абдалла Аль Сауд периодически выезжал с кортежем, яркий внедорожник терялся в общем блеске армады золочёных спорткаров, состоящей из Bentley и Lamborghini. Один из таких пафосных выездов в 2016 году увенчался эффектной парковкой у отеля Mandarin Oriental в лондонском Гайд-Парке.
Дизайнерский спорткар
Напоследок — проект не столько странный с точки зрения цвета, сколько непривычный в целом. Именно таким — белым и округлым — дизайнер Louis Vuitton и основатель бренда Off-White увидел брутальный
«Коллаба» стартовала в прошлом году: шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер и ведущий специалист по мужской линейке Louis Vuitton Вирджил Абло договорились создать по-настоящему спортивный «Гелик», в котором будет поровну и от спорта, и от стиля. Автомобиль максимально занизили, лишили выступающих элементов, избавили от лишней фурнитуры, включая оптику, облачили в аэродинамичный «костюм» и почти целиком покрыли белой краской.
В салоне — мизер от того, чем вообще комплектуются внедорожники. Аскетизм панелей усилен цветом, гоночными тумблерами, голым металлом дверей и трубами каркаса безопасности. Вместо кресел у Project Gelandewagen стоят ушастые «ковши», а взамен стандартного руля установлен быстросъёмный гоночный.
Увы или ура, но «боевой» G-Class задумывался как штучный статичный проект. Создатели пожали друг другу руки и пообещали пустить с молотка уменьшенную копию машины. Всё для благотворительности. И хайпа, конечно же.