9 необычных внедорожников Nissan, которые можно купить на Авто.ру

G-класс — вырви глаз: 10 очень пёстрых Геликов

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Константин Новацкий

Любой G-класс — само воплощение суровой строгости. Он хорош в грязи, убеди­телен на пацанской сходке, неотразим у входа в ночной клуб и крут в тюнинге. И под тюнингом мы, как правило, подразуме­ваем карбон, большие колёса, арсенал кузовных накладок, цистерну чёрной краски (в крайнем случае камуфляж) — всё для усиления образа молчали­вого громилы. Однако стоит знать, что «Гелики» бывают другими: пёстрыми, весёлень­кими или даже мультяшными. Так что отложите золотые «Ролексы», выключайте MiyaGi и Скруджи — давайте изучим нетипичные Гелики. Вдруг понравится...

«Безумная» пятёрка

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Начать стоит с машин, которые выпускала сама марка Mercedes-Benz. В 2015 году эта компания предложила для G-класса расширенную палитру из пяти допол­нительных кузовных оттенков. Она получила название Crazy Color Edition и предлагала такие варианты, как кислотно-зелёный, ярко-оранжевый и даже фиолетовый.

Сумасбродства добавлял тот факт, что радуга новых тонов была адресована исключи­тельно «заряженным» моди­фикациям внедорожника — 544-сильной версии G 63 AMG и 612-сильной G 65 AMG с мотором V12. Впрочем, целиком избавляться от чёрного в компании не стали и сохранили для контраста тёмные колёса, бамперы, крышу, обод кофра «запаски» и широкие накладки на арки.

Со сменой поколения G-Class подход к индивидуали­зации «слегка» поменялся: расширился список основных цветов кузова (добави­лись голубой и красный), приглуши­лись откровенно кислотные оттенки, а за отделку салона теперь отвечает фирменное ателье G manufaktur, чей неофициаль­ный девиз «Как скажете, так и сделаем». Хотите зелёные кресла? Малиновые вставки? Поняли, уже делаем!

Рождество с оленями

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Кто мог воплотить идею рождественского свитера, натянутого на Гелендваген? Безумные тюнеры? Художники-аван­гардисты? Поехавший от новогодней суеты владелец? Нет, это был снова Mercedes-Benz! Незадолго до завер­шения 2020 года и аккурат перед праздно­ванием Ugly Sweater Day (да-да, есть такой праздник некрасивых свитеров) компания поделилась в Фейсбуке парочкой моделей, оформ­ленных в новогоднем стиле.

Суперкар GT, «гражданский» G, а позже и классическую «Пагоду» SL нарядили в нечто, напоминающее разухабистый и не слишком модный свитер. Правда, вместо привычных оленей яркий принт пестрел лисами-хипстерами, совами в пледах, мишками, ёлками, Санта-Клаусами за рулём и прочим безумством. Радостный пост в компании снабдили хэштегом #UglySweaterCars. Внезапный релиз, не правда ли?

Сувенир из Мексики

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Снова G-класс, снова необычная кузовная роспись и снова официаль­ное одобрение со стороны «трёхлуче­вого» бренда и концерна Daimler. Буквально на днях известные мексиканские художники Якобо и Мария Анхелес завершили большой проект Alebri-G, основой для которого стал кузов австрийского внедорож­ника. Мастера оформили Гелик под народную игрушку Алебрихе.

Узор, напоминающий вязаную накидку или цветастый коврик, был навеян древним сапотекским орнаментом, а изгибы кузова внедорожника сделали картину трёхмерной и фактически игрушечной. Коллабо­рация Mercedes-Benz и мексикан­ских художников стала частью большой промо­кампании, а сам Alebri-G останется штучным проектом, не предназна­ченным для тиражиро­вания и продажи.

Розовый «квадрат»

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В рождении этого проекта упрекать Mercedes-Benz бессмысленно: к розовому бигфуту 4x4² немецкая марка отношения не имеет. Инициатором вырви­глазного тюнинг-проекта на базе портального G500 стала мисс Хлоя, владелица салона красоты в южной Флориде. Став первой девушкой, купившей себе хардкорный вариант «Геленд­вагена», она быстренько занялась кастоми­зацией. Договорившись с компанией Dale’s Wheels & Tires из Форт-Лодер­дейла, Хлоя получила комплект 24-дюймовых колёс Terra Series Gambe-1 от Forgiato ($1600 за диск) с зубастой резиной. А следом заменила скучный белый цвет на кукольно-розовый.

При этом ни подкапотное пространство (там стоит 422-сильный четырёх­литровый битурбо-V8 от AMG GT), ни подвеску с порталь­ными мостами, ни интерьер бизнес­вумен не трогала. Для рекламы салона красоты вполне хватило и внешних модификаций.

Золото Эмиратов

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Обернуть G-Class яркой плёнкой — не такой уж радикальный подход к тюнингу. Однако игнориро­вать золотой G 63 6×6 сложно минимум по двум причинам: он очень дорогой и принадлежит саудовскому принцу.

Позолотить шестиколёсный Гелик длиной шесть метров влетело хозяину в копеечку, однако, несмотря на траты, оттенок получился матовым и не привлекающим особого внимания. Да-да, даже на серых улицах Лондона, куда 48-летний Турки ибн Абдалла Аль Сауд периодически выезжал с кортежем, яркий внедорожник терялся в общем блеске армады золочёных спорткаров, состоящей из Bentley и Lamborghini. Один из таких пафосных выездов в 2016 году увенчался эффектной парковкой у отеля Mandarin Oriental в лондонском Гайд-Парке.

Дизайнерский спорткар

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Напоследок — проект не столько странный с точки зрения цвета, сколько непривычный в целом. Именно таким — белым и округлым — дизайнер Louis Vuitton и основатель бренда Off-White увидел брутальный G-Class.

«Коллаба» стартовала в прошлом году: шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер и ведущий специалист по мужской линейке Louis Vuitton Вирджил Абло договори­лись создать по-настоящему спортивный «Гелик», в котором будет поровну и от спорта, и от стиля. Авто­мобиль максимально занизили, лишили выступающих элементов, избавили от лишней фурнитуры, включая оптику, облачили в аэро­динамичный «костюм» и почти целиком покрыли белой краской. 

В салоне — мизер от того, чем вообще комп­лектуются внедорожники. Аскетизм панелей усилен цветом, гоночными тумблерами, голым металлом дверей и трубами каркаса безопас­ности. Вместо кресел у Project Gelandewagen стоят ушастые «ковши», а взамен стандартного руля установлен быстро­съёмный гоночный.

Увы или ура, но «боевой» G-Class задумы­вался как штучный статичный проект. Создатели пожали друг другу руки и пообещали пустить с молотка умень­шенную копию машины. Всё для благо­творитель­ности. И хайпа, конечно же.

Правильный «Гелик» должен быть…

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