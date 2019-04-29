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Названы самые популярные автомобильные цвета в регионах России

«Автомобиль может быть любого цвета при условии, что он чёрный», — говорил Генри Форд. Мы посмотрели на машины, продающиеся на Авто.ру, и узнали, в каких регионах больше всего любят монохромные автомобили, а в каких предпочитают цвета поярче. И вот что у нас получилось.

Москва
Цветные автомобили
35%
Черные
35%
Серые
35%
Белые
35%
КНГ МУР КАР ТВЕР ЛЕН НОВГ ПСК КАЛУ СМОЛ ОРЛ НЕН ПЕР КОМИ ЧУК КАМ ХАБ СХЛН МАГ УДМ БШК ХАН ЯМАЛ СВЕР ЧЕЛ КЕМ КРАС ХАК АМУР САХА ЕВР ТЫВ ИРК БУР ЗАБ ПРИ ТЮМ КУРГ ОМСК КУР ЯРО ВОЛ МОС ТУЛ ЛИП КИР АРХ ТАТ САМ ОРНБ ТОМ НОВО АЛ.К АЛТ ИВА ВЛА РЯЗ ТАМ КОС НИЖ МОР ПЕН МАРИ ЧУВ УЛЬ САР БРЯ ВОР ВОЛГ БЕЛ РОС КАЛМ АСТ КРДР СТАВ ЧЕЧ ДАГ КРЧ С.ОС ИНГ КАБ АДЫГ КРЫМ Процент цветных автомобилей в регионе от общего количества 20% 40%

Больше всего монохромные цвета распространены в восточной части России: в Чукотском автономном округе их доля составляет 81,18%, в Приморье – 80,63%, в Хабаровском крае –79,68%, в Якутии – 78,16%. Кроме того, чёрные, белые и серые (разных оттенков) автомобили предпочитают в Чеченской республике (80,79%). В целом, не нашлось ни одного российского региона, где чёрно-белых машин было бы меньше, чем цветных.

  • Белые авто популярнее остальных в Приморье (32,54% машин), чёрные – в Ингушетии (29,69%), а серебристые – в Чукотском автономном округе (сразу 50,59%).

  • Машины ярких цветов любят автомобилисты центральной части страны. В лидерах – Тверская область, где на цветные машины приходится 39,12% автопарка. В Ленинградской области яркого оттенка будет каждый третий автомобиль (33,07%), в Москве и Московской области этот показатель ниже – 30,63%. Самый популярный цвет в столичном регионе – чёрный, в который окрашена почти каждая третья машина (28,24%).

Самые монохромные (и разноцветные) марки

Заодно мы выяснили, среди каких марок больше всего ярких цветов, а какие автомобили, наоборот, придерживаются классической цветовой гаммы.

  • Самыми «цветными» автомобилями россиян оказались «Луазы»: на их долю приходится всего 1,64% чёрных или белых машин. А большинство «Луазов» окрашены в зелёный цвет (52,11%). На втором месте по уровню цветности – автомобили «Иж»: всего 14,01% монохромных, а чаще всего машины этой марки встречаются в синем цвете (32,61%). Замыкает тройку лидеров ещё одна отечественная марка, «Москвич»: лишь 28,27% чёрно-белые, а все остальные – ярких цветов!

  • На другом полюсе – преимущественно китайские марки: Brilliance (89,91% монохромных машин), Haima (87,29%), Lincoln (86,06%). В паре Toyota/Lexus более «разноцветным» оказался премиальный бренд — 79,78% чёрно-белых «Лексусов» против 80,67% «Тойот». 

  • Консервативных цветовых решений ожидаемо придерживаются покупатели Mercedes-Benz: 80,22% машин в продаже – монохромные. При этом 40,54% всех «Мерседесов» окрашены в чёрный цвет, 13,08% – в белый, а 13,08% – в серебристый. Среди более позитивных цветов лидирует синий: доля Мерседесов в таком цвете составляет 7,89%. 

  • В целом же синий цвет характерен для таких марок, как Rover (26,27%), Maserati (22,09%), Saab (19,01%), Volvo (12,96%). В красном цвете чаще всего можно встретить Alfa Romeo (21,13%), Pontiac (19,33%) и MINI (18,99%). 

  • Одним из самых непопулярных цветов оказался жёлтый. Наибольшая доля машин в этом цвете – у Smart, но и она составляет всего 5,58%. 

А ваш автомобиль монохромный или цветной?

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