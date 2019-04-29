Названы самые популярные автомобильные цвета в регионах России
«Автомобиль может быть любого цвета при условии, что он чёрный», — говорил Генри Форд. Мы посмотрели на машины, продающиеся на Авто.ру, и узнали, в каких регионах больше всего любят монохромные автомобили, а в каких предпочитают цвета поярче. И вот что у нас получилось.
Больше всего монохромные цвета распространены в восточной части России: в Чукотском автономном округе их доля составляет 81,18%, в Приморье – 80,63%, в Хабаровском крае –79,68%, в Якутии – 78,16%. Кроме того, чёрные, белые и серые (разных оттенков) автомобили предпочитают в Чеченской республике (80,79%). В целом, не нашлось ни одного российского региона, где чёрно-белых машин было бы меньше, чем цветных.
Белые авто популярнее остальных в Приморье (32,54% машин), чёрные – в Ингушетии (29,69%), а серебристые – в Чукотском автономном округе (сразу 50,59%).
Машины ярких цветов любят автомобилисты центральной части страны. В лидерах – Тверская область, где на цветные машины приходится 39,12% автопарка. В Ленинградской области яркого оттенка будет каждый третий автомобиль (33,07%), в Москве и Московской области этот показатель ниже – 30,63%. Самый популярный цвет в столичном регионе – чёрный, в который окрашена почти каждая третья машина (28,24%).
Самые монохромные (и разноцветные) марки
Заодно мы выяснили, среди каких марок больше всего ярких цветов, а какие автомобили, наоборот, придерживаются классической цветовой гаммы.
Самыми «цветными» автомобилями россиян оказались «Луазы»: на их долю приходится всего 1,64% чёрных или белых машин. А большинство «Луазов» окрашены в зелёный цвет (52,11%). На втором месте по уровню цветности – автомобили «Иж»: всего 14,01% монохромных, а чаще всего машины этой марки встречаются в синем цвете (32,61%). Замыкает тройку лидеров ещё одна отечественная марка, «Москвич»: лишь 28,27% чёрно-белые, а все остальные – ярких цветов!
На другом полюсе – преимущественно китайские марки: Brilliance (89,91% монохромных машин), Haima (87,29%), Lincoln (86,06%). В паре Toyota/Lexus более «разноцветным» оказался премиальный бренд — 79,78% чёрно-белых «Лексусов» против 80,67% «Тойот».
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Консервативных цветовых решений ожидаемо придерживаются покупатели Mercedes-Benz: 80,22% машин в продаже – монохромные. При этом 40,54% всех «Мерседесов» окрашены в чёрный цвет, 13,08% – в белый, а 13,08% – в серебристый. Среди более позитивных цветов лидирует синий: доля Мерседесов в таком цвете составляет 7,89%.
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В целом же синий цвет характерен для таких марок, как Rover (26,27%), Maserati (22,09%), Saab (19,01%), Volvo (12,96%). В красном цвете чаще всего можно встретить Alfa Romeo (21,13%), Pontiac (19,33%) и MINI (18,99%).
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Одним из самых непопулярных цветов оказался жёлтый. Наибольшая доля машин в этом цвете – у Smart, но и она составляет всего 5,58%.