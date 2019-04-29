Названы самые популярные автомобильные цвета в регионах России

Самыми «цветными» автомобилями россиян оказались «Луазы»: на их долю приходится всего 1,64% чёрных или белых машин. А большинство «Луазов» окрашены в зелёный цвет (52,11%). На втором месте по уровню цветности – автомобили «Иж»: всего 14,01% монохромных, а чаще всего машины этой марки встречаются в синем цвете (32,61%). Замыкает тройку лидеров ещё одна отечественная марка, «Москвич»: лишь 28,27% чёрно-белые, а все остальные – ярких цветов!

На другом полюсе – преимущественно китайские марки: Brilliance (89,91% монохромных машин), Haima (87,29%), Lincoln (86,06%). В паре Toyota/Lexus более «разноцветным» оказался премиальный бренд — 79,78% чёрно-белых «Лексусов» против 80,67% «Тойот».

Консервативных цветовых решений ожидаемо придерживаются покупатели Mercedes-Benz: 80,22% машин в продаже – монохромные. При этом 40,54% всех «Мерседесов» окрашены в чёрный цвет, 13,08% – в белый, а 13,08% – в серебристый. Среди более позитивных цветов лидирует синий: доля Мерседесов в таком цвете составляет 7,89%.

В целом же синий цвет характерен для таких марок, как Rover (26,27%), Maserati (22,09%), Saab (19,01%), Volvo (12,96%). В красном цвете чаще всего можно встретить Alfa Romeo (21,13%), Pontiac (19,33%) и MINI (18,99%).