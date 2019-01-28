Названы самые популярные цвета автомобилей в 2018 году

Компания BASF Coatings, которая производит краску для автомобилей, рассказала о самых популярных цветах, которые использовались при производстве автомобилей в 2018 году.

Безоговорочное лидерство в рейтинге популярности удерживает белый цвет: в него окрашен 41 процент всех автомобилей, выпущенных в 2018 году. На втором месте – чёрный (16%), далее следуют серый и серебристый (13% и 9% соответственно).

Среди более интересных цветов самым популярным оказался синий (8%). Чуть менее популярен красный (7%). Ещё два процента – у коричневого цвета. По одному проценту набрали золотой, оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

«Цветных» автомобилей больше всего в сегментах субкомпактных моделей и кроссоверов, а меньше всего – в сегменте больших седанов, от бизнес-класса до люкса. В этом сегменте лидирует черный цвет, за ним следуют белый, серый и серебристый. На хроматические оттенки в этом сегменте приходится всего 10 процентов машин.