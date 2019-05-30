Валун размером с дом перекрыл движение по американскому шоссе

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В Мурманской области украли мост
Николай Андреев
В американском штате Колорадо после схода оползня на трассу упали два огромных камня. Об этом рассказало издание KDVR.
Два валуна массой 3855 и 1024 тонны скатились с ближайшей горы, находящейся в 260 метрах от дороги. Самый большой из них полностью перекрыл двухполосное шоссе, продавив асфальт на 2,5 метра вглубь. Меньший остался в овраге, загородив то немногое, что осталось от дороги.
Дорожные службы планируют взорвать камни, чтобы убрать их с трассы по частям. Сколько времени это займёт — не уточняется.