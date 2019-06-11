Помните огромный валун, упавший на шоссе в США? Его решили оставить

Меньший из камней, весом 1024 тонны, остался в овраге, лишь частично перегородив дорогу. Его оперативно убрали, взорвав и убрав обломки с проезжей части. Также планировалось поступить и с 3855-тонным валуном, упавшим прямо на двухполосное шоссе. Но в итоге его решили оставить на месте, а новую дорогу пустить в объезд.