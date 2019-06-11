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Помните огромный валун, упавший на шоссе в США? Его решили оставить

Новости

Николай Андреев

В конце мая в США в штате Колорадо на трассу упали два огромных камня после схода оползня, после чего шоссе закрыли на неопределённый срок. Как сообщает издание The Denver Post, местные власти нашли выход из этой ситуации.

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  • Меньший из камней, весом 1024 тонны, остался в овраге, лишь частично перегородив дорогу. Его оперативно убрали, взорвав и убрав обломки с проезжей части. Также планировалось поступить и с 3855-тонным валуном, упавшим прямо на двухполосное шоссе. Но в итоге его решили оставить на месте, а новую дорогу пустить в объезд.

  • По словам губернатора Колорадо Джареда Полиса, такой шаг позволит сэкономить 200 тысяч долларов. А валун размером с дом, который продавил асфальт на 2,5 метра вглубь, сделают новой достопримечательностью. 

  • Новая дорога обойдётся в 1,3 миллиона долларов. Когда возобновят автомобильное движение на перекрытом участке – пока неизвестно.

Правильное решение?

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