Пикап Chevrolet Colorado превратили в суперкабриолет. И его можно будет купить
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum будет выставлен на продажу доработанный студией Cool Cars из Луисвилля (штат Кентукки, США) пикап Chevrolet Colorado. Машина 2005 года подверглась радикальной переработке и уже практически не способна выполнять грузовые функции.
Пикапу полностью переделали кузов: отрезали крышу, укоротили лобовое стекло, изменили линию бокового остекления. Задние двери Colorado теперь открываются против хода движения, а дно грузовой платформы вырезано: сквозь получившийся проём можно видеть компоненты пневмоподвески.
Пневмоэлементы способны практически положить кузов пикапа на покрытие. При этом в крыльях предусмотрено дополнительное пространство для 22-дюймовых дисков Bonspeed Huntington с шинами Hankook Ventus и 13-дюймовыми тормозными дисками.
Радикально переосмысленный интерьер отделан замшей со вставками из змеиной кожи. Для салона были изготовлены кастомные центральная консоль и дверные панели, а также подиум под динамики между задними сиденьями. В акустической системе использованы компоненты Pioneer и Infinity.
Каким именно двигателем кабриолет приводится в движение, не уточняется. Неизвестна и цена, за которую аукционисты рассчитывают продать экстравагантный Chevrolet Colorado (по некоторым оценкам, она составит около 100 тысяч долларов). Аукцион состоится в ноябре.
В начале лета на аукционе Mecum продавали ещё одну необычную самоделку — «тянитолкай», составленный из двух передних половин автомобилей Dodlge Colt и Plymouth Champ. Машина сохранила оба двигателя и два комплекта рулевого управления.