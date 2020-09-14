Пикап Chevrolet Colorado превратили в суперкабриолет. И его можно будет купить

Пикапу полностью переделали кузов: отрезали крышу, укоротили лобовое стекло, изменили линию бокового остекления. Задние двери Colorado теперь открываются против хода движения, а дно грузовой платформы вырезано: сквозь получившийся проём можно видеть компоненты пневмоподвески.

Пневмоэлементы способны практически положить кузов пикапа на покрытие. При этом в крыльях предусмотрено дополнительное пространство для 22-дюймовых дисков Bonspeed Huntington с шинами Hankook Ventus и 13-дюймовыми тормозными дисками.

Радикально переосмысленный интерьер отделан замшей со вставками из змеиной кожи. Для салона были изготовлены кастомные центральная консоль и дверные панели, а также подиум под динамики между задними сиденьями. В акустической системе использованы компоненты Pioneer и Infinity.

Каким именно двигателем кабриолет приводится в движение, не уточняется. Неизвестна и цена, за которую аукционисты рассчитывают продать экстравагантный Chevrolet Colorado (по некоторым оценкам, она составит около 100 тысяч долларов). Аукцион состоится в ноябре.