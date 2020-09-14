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Пикап Chevrolet Colorado превратили в суперкабриолет. И его можно будет купить

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum будет выставлен на продажу доработанный студией Cool Cars из Луисвилля (штат Кентукки, США) пикап Chevrolet Colorado. Машина 2005 года подверглась радикальной переработке и уже практически не способна выполнять грузовые функции.

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  • Пикапу полностью переделали кузов: отрезали крышу, укоротили лобовое стекло, изменили линию бокового остекления. Задние двери Colorado теперь открываются против хода движения, а дно грузовой платформы вырезано: сквозь получившийся проём можно видеть компоненты пневмоподвески.

  • Пневмоэлементы способны практически положить кузов пикапа на покрытие. При этом в крыльях предусмотрено дополнительное пространство для 22-дюймовых дисков Bonspeed Huntington с шинами Hankook Ventus и 13-дюймовыми тормозными дисками.

  • Радикально переосмысленный интерьер отделан замшей со вставками из змеиной кожи. Для салона были изготовлены кастомные центральная консоль и дверные панели, а также подиум под динамики между задними сиденьями. В акустической системе использованы компоненты Pioneer и Infinity.

  • Каким именно двигателем кабриолет приводится в движение, не уточняется. Неизвестна и цена, за которую аукционисты рассчитывают продать экстравагантный Chevrolet Colorado (по некоторым оценкам, она составит около 100 тысяч долларов). Аукцион состоится в ноябре.

  • В начале лета на аукционе Mecum продавали ещё одну необычную самоделку — «тянитолкай», составленный из двух передних половин автомобилей Dodlge Colt и Plymouth Champ. Машина сохранила оба двигателя и два комплекта рулевого управления.

Как вам такой пикап — в самом деле круто?

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