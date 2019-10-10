Немцы получили фальшивые штрафы из-за внедорожников
Николай Андреев
В Германии владельцы внедорожников обнаружили под дворниками записки, которые очень похожи на штрафные квитанции. Но они оказались поддельными: их распространили экоактивисты, которым не нравятся большие автомобили. Об этом рассказало немецкое издание Express.
Экологические активисты устроили акцию в городе Кёльн. На фальшивых квитанциях не было никаких указаний на совершённое административное правонарушение. Вместо этого присутствовала надпись: «Ваш автомобиль необоснованно большой для городского транспорта».
Также в листовке перечислены причины, по которым необходимо избавиться от внедорожника. Среди них — огромный уровень вредных выбросов, большие габариты, мешающие при парковке, повышенный риск сильного повреждения других автомобилей в авариях и высокие материальные затраты. В заключение сказано, что езда на крупных машинах неуместна и эгоистична.
Власти Кёльна отметили, что экоактивисты не нарушили закон о подделке государственных документов. Всё дело в том, что на листовках рядом с официальным гербом стоит не название города, а надпись «городской климат».