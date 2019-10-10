Немцы получили фальшивые штрафы из-за внедорожников

В Германии владельцы внедорожников обнару­жили под дворниками записки, которые очень похожи на штрафные квитан­ции. Но они оказались поддельными: их распро­странили экоакти­висты, которым не нравятся большие автомо­били. Об этом рассказало немецкое издание Express.

Экологические активисты устроили акцию в городе Кёльн. На фальши­вых квитан­циях не было никаких указаний на совер­шённое админи­стративное право­нарушение. Вместо этого присут­ствовала надпись: «Ваш автомобиль необосно­ванно большой для городского транспорта».

Также в листовке перечис­лены причины, по которым необхо­димо избавиться от вне­дорожника. Среди них — огромный уровень вредных выбросов, большие габариты, мешающие при парковке, повышен­ный риск сильного повреждения других автомобилей в авариях и высокие матери­альные затраты. В заключение сказано, что езда на крупных машинах неуместна и эгоистична.