Старые автомобили оснастили новыми системами. И они стали гораздо безопаснее

Исследование проводилось на группе из 22 добровольцев. В их старые автомобили (самой возрастной стала машина 1994 года выпуска) интегрировали комплекс Mobileye 630, который должен предотвращать аварии. Он не может вмешиваться в управление (как на современных автомобилях), например тормозить, в случае аварийной ситуации. Вместо этого появляются только звуковые и визуальные предупреждения.

Сначала оборудование работало в «беззвучном» режиме: фиксировало все опасные ситуации, но сигналов не подавало, собирая статистику. На втором этапе сигналы включили, чтобы комплекс предупреждал водителя о несоблюдении безопасной дистанции, слишком резком ускорении, превышении скорости, резкой смене полос, о наличии препятствий или пешеходов впереди.

Все испытатели отметили, что система повлияла на их манеру вождения. Объективные данные подтверждают это: все стали ездить аккуратнее, а 62 процента водителей существенно поменяли манеру поведения за рулём. В итоге количество срабатываний предупреждающих сигналов снизилось у разных добровольцев на 30–70 процентов по сравнению с данными «беззвучного» режима. То есть испытатели стали гораздо реже попадать в опасные ситуации.