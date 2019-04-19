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Старые автомобили оснастили новыми системами. И они стали гораздо безопаснее

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Николай Андреев

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал данные исследования системы предупреждения об опасных ситуациях, которую можно установить на любой автомобиль. Результаты показали, что, несмотря на урезанный функционал, она работает в реальной жизни.

Комплекс Mobileye 630

  • Исследование проводилось на группе из 22 добровольцев. В их старые автомобили (самой возрастной стала машина 1994 года выпуска) интегрировали комплекс Mobileye 630, который должен предотвращать аварии. Он не может вмешиваться в управление (как на современных автомобилях), например тормозить, в случае аварийной ситуации. Вместо этого появляются только звуковые и визуальные предупреждения.

  • Сначала оборудование работало в «беззвучном» режиме: фиксировало все опасные ситуации, но сигналов не подавало, собирая статистику. На втором этапе сигналы включили, чтобы комплекс предупреждал водителя о несоблюдении безопасной дистанции, слишком резком ускорении, превышении скорости, резкой смене полос, о наличии препятствий или пешеходов впереди.

  • Все испытатели отметили, что система повлияла на их манеру вождения. Объективные данные подтверждают это: все стали ездить аккуратнее, а 62 процента водителей существенно поменяли манеру поведения за рулём. В итоге количество срабатываний предупреждающих сигналов снизилось у разных добровольцев на 30–70 процентов по сравнению с данными «беззвучного» режима. То есть испытатели стали гораздо реже попадать в опасные ситуации.

  • Единственный пункт, на который система повлиять не смогла, – это нарушение скоростного режима. По окончании испытаний все добровольцы захотели оставить установленный комплекс на своём автомобиле, несмотря на то что многие из них сначала жаловались на дискомфорт.

На вашем автомобиле есть система предупреждения об опасных ситуациях?

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