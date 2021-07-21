Коллекция советских машин, которую продают целиком: фотопост
Александр Мирошкин
К сожалению, очень часто советские автомобили, дотянувшие до наших дней, выглядят как живая демонстрация упадка и саморазрушения. Но из любого правила есть приятные исключения — вроде коллекции разнообразной советской техники, которая находится в Свердловской области.
Все автомобили принадлежат одному человеку, который на протяжении длительного времени собирал их и тщательно приводил в порядок. Зачем он это делал? Просто потому, что это машины — из его детства. Речь о «Москвиче»-2140, ушастом «Запорожце» ЗАЗ-968, «Волге» ГАЗ‑21, 969‑м ЛуАЗе и парочке мотоциклов — «Уралы» М72 и 3810310! И прямо сейчас вся коллекция выставлена на продажу на Авто.ру. Мы попросили владельца поделиться фотографиями всех машин и рассказать о них некоторые подробности. Наслаждайтесь!
Называть эти автомобили «капсулами времени» мы не будем — все машины успели пожить полноценной жизнью. Например, «Волга» из коллекции проехала почти 46 000 километров, а одометр «Москвича» скоро докрутится до 31 000 километров. Впрочем, это не так и много для машин, которым 56 и 45 лет соответственно. К тому же всегда лучше, когда техника умеренно работает, а не плесневеет и превращается в рухлядь.
Расстаться с машинами нынешний хозяин решил из-за переезда. Ну что, уже готовы приютить их у себя? Только, чур, заботиться о них так же, как это делали прежде!