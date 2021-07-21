Коллекция советских машин, которую продают целиком: фотопост

К сожалению, очень часто советские автомобили, дотянувшие до наших дней, выглядят как живая демонстрация упадка и само­разрушения. Но из любого правила есть приятные исключения — вроде коллекции разно­образной советской техники, которая находится в Свердловской области.

Все автомобили принадлежат одному человеку, который на протяжении длительного времени собирал их и тщательно приводил в порядок. Зачем он это делал? Просто потому, что это машины — из его детства. Речь о «Москвиче»-2140, ушастом «Запорожце» ЗАЗ-968, «Волге» ГАЗ‑21, 969‑м ЛуАЗе и парочке мотоциклов — «Уралы» М72 и 3810310! И прямо сейчас вся коллекция выставлена на продажу на Авто.ру. Мы попросили владельца поделиться фото­графиями всех машин и рассказать о них некоторые подробности. Наслаждайтесь!