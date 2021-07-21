6 странных ретромикроавтобусов с Авто.ру

Коллекция советских машин, которую продают целиком: фотопост

Подборки

Александр Мирошкин

К сожалению, очень часто советские автомобили, дотянувшие до наших дней, выглядят как живая демонстрация упадка и само­разрушения. Но из любого правила есть приятные исключения — вроде коллекции разно­образной советской техники, которая находится в Свердловской области.

Все автомобили принадлежат одному человеку, который на протяжении длительного времени собирал их и тщательно приводил в порядок. Зачем он это делал? Просто потому, что это машины — из его детства. Речь о «Москвиче»-2140, ушастом «Запорожце» ЗАЗ-968, «Волге» ГАЗ‑21, 969‑м ЛуАЗе и парочке мотоциклов — «Уралы» М72 и 3810310! И прямо сейчас вся коллекция выставлена на продажу на Авто.ру. Мы попросили владельца поделиться фото­графиями всех машин и рассказать о них некоторые подробности. Наслаждайтесь!

Называть эти автомобили «капсулами времени» мы не будем — все машины успели пожить полноценной жизнью. Например, «Волга» из коллекции проехала почти 46 000 километров, а одометр «Москвича» скоро докрутится до 31 000 километров. Впрочем, это не так и много для машин, которым 56 и 45 лет соответ­ственно. К тому же всегда лучше, когда техника умеренно работает, а не плесневеет и превращается в рухлядь.

Расстаться с машинами нынешний хозяин решил из-за переезда. Ну что, уже готовы приютить их у себя? Только, чур, заботиться о них так же, как это делали прежде!

Хотели бы заполучить коллекцию советских машин в отличном состоянии?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение