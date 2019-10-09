В Японии найден склад с нетронутыми классическими Скайлайнами
Николай Андреев
Автор канала Sammit во время поездки по Японии встретился с владельцем магазина Trust Kikaku, который специализируется на продаже подержанных японских спорткаров и запчастей для них. Блогер выяснил, что в одном из ангаров стоят новенькие, без пробега, Nissan Skyline
Всего под одной крышей собрано более 20 экземпляров Nissan Skyline серии R33 и R34. Среди них есть как базовые седаны, так и
280-сильныекупе GT-R.Жемчужина коллекции – двухдверка Skyline GT-Rпоколения R34 в облегчённой модификации V-SpecNur, которую выпустили ограниченным тиражом в 750 экземпляров.
На всех этих автомобилях никогда не ездили, и они стоят в кондиционированном помещении, накрытые защитной прозрачной плёнкой. Также у машин под лобовыми стёклами лежат очень заманчивые ценники. Например, на купе Skyline R34 с базовым 155-сильным мотором указана стоимость в 70 000 иен (42,4 тысячи рублей). Однако это не более чем шутка: автомобили стоят гораздо дороже, и владелец автомагазина не собирается с ними расставаться.