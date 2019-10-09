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В Японии найден склад с нетронутыми классическими Скайлайнами

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Николай Андреев

Автор канала Sammit во время поездки по Японии встретился с владельцем магазина Trust Kikaku, который специали­зируется на продаже подержан­ных японских спорткаров и зап­частей для них. Блогер выяснил, что в одном из ангаров стоят новенькие, без пробега, Nissan Skyline 1990-х и 2000-х годов выпуска.

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  • Всего под одной крышей собрано более 20 экзем­пляров Nissan Skyline серии R33 и R34. Среди них есть как базовые седаны, так и 280-сильные купе GT-R. Жемчужина коллекции – двух­дверка Skyline GT-R поколения R34 в облегчённой модифи­кации V-Spec Nur, которую выпустили ограни­ченным тиражом в 750 экзем­пляров.

  • На всех этих автомобилях никогда не ездили, и они стоят в кондициони­рованном помещении, накрытые защитной прозрачной плёнкой. Также у машин под лобовыми стёклами лежат очень заман­чивые ценники. Например, на купе Skyline R34 с базовым 155-сильным мотором указана стоимость в 70 000 иен (42,4 тысячи рублей). Однако это не более чем шутка: автомобили стоят гораздо дороже, и владелец автомага­зина не собирается с ними расставаться.

Хотели бы купить один из этих Nissan Skyline?

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