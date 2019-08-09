Фермер собрал коллекцию из 250 машин, а теперь её пустят с молотка
Николай Андреев
Аукционный дом VanDerBrink продаст около 250 машин, принадлежащих Джеймсу Грэму – фермеру из города Уитон, американский штат Миннесота, умершему в конце прошлого года в возрасте 88 лет.
Обширная коллекция включает множество тракторов и классических американских автомобилей — от грузовиков 1920-х годов до роскошных купе 1960-х годов. Большинство машин в плачевном состоянии: они сильно выгорели на солнце и практически вросли в землю.
Однако в собрании есть редкие и хорошо сохранившиеся экземпляры. Например, Cadillac Deville Coupe 1950 года, Ford Thunderbird 1962 года, Chevrolet El Camino 1959 года, Buick Invicta 1960 года и многие другие.
Первым и самым любимым автомобилем фермера является купе Ford 1934 года, которое он вместе с другом в молодости превратил в кабриолет. За всю жизнь у Джеймса Грэма было более 500 машин.
Все автомобили будут проданы без резервной цены. Джеймс Грэм был холостяком и не оставил наследников, которые могли бы позаботиться о впечатляющем собрании.