Фермер собрал коллекцию из 250 машин, а теперь её пустят с молотка

Обширная коллекция включает множество тракторов и классических американских автомобилей — от грузовиков 1920-х годов до роскошных купе 1960-х годов. Большинство машин в плачевном состоянии: они сильно выгорели на солнце и практически вросли в землю.

Однако в собрании есть редкие и хорошо сохранившиеся экземпляры. Например, Cadillac Deville Coupe 1950 года, Ford Thunderbird 1962 года, Chevrolet El Camino 1959 года, Buick Invicta 1960 года и многие другие.

Первым и самым любимым автомобилем фермера является купе Ford 1934 года, которое он вместе с другом в молодости превратил в кабриолет. За всю жизнь у Джеймса Грэма было более 500 машин.