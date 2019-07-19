36 классических Корветов станут призом в лотерее

В 1989 году музыкальный телеканал VH1 разыграл среди зри­телей коллекцию спорт­каров Chevrolet Corvette, охватывающую все годы производ­ства модели, начиная с 1953 года.

Тогда всё собрание автомобилей стоимостью 610 тысяч долларов доста­лось плотнику из Лонг-Айленда Деннису Амодео. Позже он продал спорт­кары художнику Питеру Максу, который раз­делил коллекцию между несколькими своими гаражами в Нью-Йорке, чтобы изредка кататься на Корветах.

В 2014 году Макс перепродал все автомобили семье Хеллерсов. До сегодняш­них дней спорткары дожили полной коллекцией, но все они сейчас находятся в сильно потрёпанном виде. В лучшем случае покрыты много­летней пылью, а в худшем – имеют проблемы по кузову или мотору.