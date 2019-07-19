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36 классических Корветов станут призом в лотерее

Новости

Николай Андреев

В США 15 мая 2020 года с помощью лотереи разыграют коллекцию, состоящую из 36 автомо­билей Chevrolet Corvette, 14 из которых – кабриолеты. Как сообщает издание The Drive, такая лотерея уже проводилась 30 лет назад.

  • В 1989 году музыкальный телеканал VH1 разыграл среди зри­телей коллекцию спорт­каров Chevrolet Corvette, охватывающую все годы производ­ства модели, начиная с 1953 года.

  • Тогда всё собрание автомобилей стоимостью 610 тысяч долларов доста­лось плотнику из Лонг-Айленда Деннису Амодео. Позже он продал спорт­кары художнику Питеру Максу, который раз­делил коллекцию между несколькими своими гаражами в Нью-Йорке, чтобы изредка кататься на Корветах.

  • В 2014 году Макс перепродал все автомобили семье Хеллерсов. До сегодняш­них дней спорткары дожили полной коллекцией, но все они сейчас находятся в сильно потрёпанном виде. В лучшем случае покрыты много­летней пылью, а в худшем – имеют проблемы по кузову или мотору.

  • Нынешние владельцы не хотят вкладываться в реставрацию, а собира­ются снова разыграть коллекцию с помощью лотереи. Выручен­ные средства распределят между несколь­кими благо­твори­тельными организациями.

Правильно решили поступить с коллекцией?

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