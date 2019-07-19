36 классических Корветов станут призом в лотерее
Николай Андреев
В США 15 мая 2020 года с помощью лотереи разыграют коллекцию, состоящую из 36 автомобилей Chevrolet Corvette, 14 из которых – кабриолеты. Как сообщает издание The Drive, такая лотерея уже проводилась 30 лет назад.
В 1989 году музыкальный телеканал VH1 разыграл среди зрителей коллекцию спорткаров Chevrolet Corvette, охватывающую все годы производства модели, начиная с 1953 года.
Тогда всё собрание автомобилей стоимостью 610 тысяч долларов досталось плотнику из Лонг-Айленда Деннису Амодео. Позже он продал спорткары художнику Питеру Максу, который разделил коллекцию между несколькими своими гаражами в Нью-Йорке, чтобы изредка кататься на Корветах.
В 2014 году Макс перепродал все автомобили семье Хеллерсов. До сегодняшних дней спорткары дожили полной коллекцией, но все они сейчас находятся в сильно потрёпанном виде. В лучшем случае покрыты многолетней пылью, а в худшем – имеют проблемы по кузову или мотору.
Нынешние владельцы не хотят вкладываться в реставрацию, а собираются снова разыграть коллекцию с помощью лотереи. Вырученные средства распределят между несколькими благотворительными организациями.