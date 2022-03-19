На аукционе продают передвижной гараж для Porsche, сделанный из ретроавтобуса

ЦОДД Москвы запустил сервис «Развязка» со статистикой заказов такси, аренды автомобилей и самокатов

Новости

Кирилл Малышев

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) открыл аналитический сайт «Развязка». На нём можно посмотреть статистику по такси, каршерингу и кикшерингу. Уже выгружены цифры за 2021 год.

Читайте нас в Дзене!
  • За год в столице совершено 328 миллионов поездок на такси — в среднем это почти 900 тысяч в день. Типичная поездка длится чуть больше 22 минут и около 12 километров. Чаще всего такси вызывают по пятницам и субботам, реже всего — по воскресеньям. По месяцам больше всего поездок было в марте, апреле и декабре. Количество машин такси в зависимости от времени суток и дня недели варьируется от 11 до 46 тысяч.
  • Каршерингом воспользовались 49 миллионов раз  это около 135 тысяч поездок в сутки. Треть всех сессий обслуживает Volkswagen Polo. Пик популярности приходится на субботу. А вот пятница, в отличие от такси, равна по востребованности воскресенью. Заметно больше поездок совершалось с июля по октябрь. Среднее расстояние составляет 16 километров, а длительность сессии — 54 минуты с учётом времени брони.
  • Самокаты кикшеринга брали в аренду 8,6 миллиона раз. Это больше, чем сессий проката велосипедов (около 5 миллионов). Пользователи предпочитают субботу и воскресенье. Пик популярности логично приходится на тёплый август.

В ноябре 2021 года на дороги Москвы выпустили восемь специальных машин ЦОДД. В помощью камер кругового обзора на крыше они создадут виртуальную модель столицы. Её станут использовать для проведения различных дорожных экспериментов.

Чем пользуетесь, кроме общественного транспорта и машины?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я