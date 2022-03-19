ЦОДД Москвы запустил сервис «Развязка» со статистикой заказов такси, аренды автомобилей и самокатов

- За год в
столице совершено 328 миллионов поездок на такси — в среднем это почти 900 тысяч
в день. Типичная поездка длится чуть больше 22 минут и около 12 километров. Чаще
всего такси вызывают по пятницам и субботам, реже всего — по воскресеньям. По месяцам больше
всего поездок было в марте, апреле и декабре. Количество машин такси в
зависимости от времени суток и дня недели варьируется от 11 до 46 тысяч.
- Каршерингом воспользовались
49 миллионов раз — это около 135 тысяч поездок в сутки. Треть всех сессий
обслуживает Volkswagen Polo. Пик популярности приходится на субботу. А вот
пятница, в отличие от такси, равна по востребованности воскресенью. Заметно больше
поездок совершалось с июля по октябрь. Среднее расстояние составляет 16
километров, а длительность сессии — 54 минуты с учётом времени брони.
- Самокаты кикшеринга
брали в аренду 8,6 миллиона раз. Это больше, чем сессий проката велосипедов
(около 5 миллионов). Пользователи предпочитают субботу и воскресенье. Пик популярности
логично приходится на тёплый август.
В ноябре 2021 года на
дороги Москвы выпустили восемь специальных машин ЦОДД. В помощью камер кругового
обзора на крыше они создадут виртуальную модель столицы. Её станут использовать
для проведения различных дорожных экспериментов.