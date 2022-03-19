ЦОДД Москвы запустил сервис «Развязка» со статистикой заказов такси, аренды автомобилей и самокатов

За год в столице совершено 328 миллионов поездок на такси — в среднем это почти 900 тысяч в день. Типичная поездка длится чуть больше 22 минут и около 12 километров. Чаще всего такси вызывают по пятницам и субботам, реже всего

— по воскресеньям. По месяцам больше всего поездок было в марте, апреле и декабре. Количество машин такси в зависимости от времени суток и дня недели варьируется от 11 до 46 тысяч.