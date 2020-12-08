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Странное послание, полученное водителями: кто-то разложил на машинах солёные огурцы с записками

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Дмитрий Елизаров

Странная социальная акция состоялась в столичном районе Беляево. На припарко­ванных автомо­билях кто-то разложил солёные огурцы с интригующими надписями. Фото­графии подарков публикует ресурс Yaplakal.

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  • Несколько местных автомоби­листов удостоились необычных подарков. На лобовые стёкла их машин неизвестный положил поли­этиленовые пакеты. В каждом из них находился солёный огурец и лист бумаги с надписью: «Этот огурчик для тебя».

  • Смысл этой акции остался за кадром. Неизвестно, ни с какой целью раздавали огурцы, ни кто именно это сделал. По одному из пред­положений, такую необычную форму приняли соседские войны за место на парковке, по другой версии — угощал автомо­билистов огурцами просто некий неуравно­вешенный индивидуум.

  • Если это действительно соседская месть, то осуще­ствлена она с юмором и не влечёт за собой никаких материаль­ных последствий. Между тем, порой «парко­вочные разборки» приобретают куда более серьёзные формы — вплоть до приме­нения монтажной пены, поджогов и пере­ворачи­вания автомобилей.

Как вы считаете, при чём тут огурцы?

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