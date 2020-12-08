Странное послание, полученное водителями: кто-то разложил на машинах солёные огурцы с записками
Дмитрий Елизаров
Странная социальная акция состоялась в столичном районе Беляево. На припаркованных автомобилях кто-то разложил солёные огурцы с интригующими надписями. Фотографии подарков публикует ресурс Yaplakal.
Несколько местных автомобилистов удостоились необычных подарков. На лобовые стёкла их машин неизвестный положил полиэтиленовые пакеты. В каждом из них находился солёный огурец и лист бумаги с надписью: «Этот огурчик для тебя».
Смысл этой акции остался за кадром. Неизвестно, ни с какой целью раздавали огурцы, ни кто именно это сделал. По одному из предположений, такую необычную форму приняли соседские войны за место на парковке, по другой версии — угощал автомобилистов огурцами просто некий неуравновешенный индивидуум.
Если это действительно соседская месть, то осуществлена она с юмором и не влечёт за собой никаких материальных последствий. Между тем, порой «парковочные разборки» приобретают куда более серьёзные формы — вплоть до применения монтажной пены, поджогов и переворачивания автомобилей.