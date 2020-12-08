Странное послание, полученное водителями: кто-то разложил на машинах солёные огурцы с записками

Несколько местных автомоби­листов удостоились необычных подарков. На лобовые стёкла их машин неизвестный положил поли­этиленовые пакеты. В каждом из них находился солёный огурец и лист бумаги с надписью: «Этот огурчик для тебя».

Смысл этой акции остался за кадром. Неизвестно, ни с какой целью раздавали огурцы, ни кто именно это сделал. По одному из пред­положений, такую необычную форму приняли соседские войны за место на парковке, по другой версии — угощал автомо­билистов огурцами просто некий неуравно­вешенный индивидуум.