Очень странные тела: машины-фрики, которым не повезло
Константин Новацкий
Казалось бы, автомобиль давно не обязан быть красивым или по меньшей мере симпатичным. Покупателям подавай пользу, набор опций и приемлемую цену — а там, глядишь, и чувства подтянутся. Да, Kia Sportage? Но что, если та самая польза завёрнута в настолько странную упаковку, что вся машина выглядит издёвкой над покупателем? Западёт ли в сердечко нечто одутловатое, хромое или напоминающее шагающий луноход? Давайте взглянем на странные автомобили, которые пытались дать миру пользу и радость, но так и не дождались отклика.
Aurora
О первом в своём роде «безопасном автомобиле», созданном католическим священником, мир знает уже шестьдесят лет. И нет — отпечататься в людской памяти «Авроре» помог вовсе не прогрессивный для пятидесятых подход к пассивной безопасности с кучей ударопоглощающих зон по периметру. И даже не дутый колпак прозрачной крыши, которому, благодаря обтекаемости, не требовались «дворники». Передовая Aurora запомнилась максимально карикатурной внешностью, далеко выходящей за рамки биодизайна.
Автомобиль на шасси «Бьюика» с панелями из стекловолокна получился безопасным лишь на бумаге. На той же бумаге он был доступным для массового покупателя. В реальной жизни прототип вышел ненадёжным, а цена в 13 000 долларов за серийную модель — на уровне самых дорогих машин того времени — вызывала удивление. Изрядно потратившись на революционную «Аврору», создатель признал затею тупиковой, а себя — банкротом.
Sir Vival
Одной попыткой стремление построить самый безопасный автомобиль в мире не ограничилось. Задолго до Mercedes-Benz с их экспериментальной серией ESV и всего через год после провального дебюта Авроры американец Уолтер К. Джером придумал сейфти-кар с передовой, по его мнению, компоновкой. Зачем связывать мотор и пассажирский салон одной жёсткой конструкцией, если модули можно сделать раздельными? При аварии, считал Уолтер, сочленённый автомобиль с вынесенной в отдельный отсек силовой установкой имеет больше шансов сохранить здоровье сидящих внутри.
В 1958-м проект Sir Vival (иронично изменённое слово survival, «выживание») увидел свет. По меньшей мере странная четырёхместная машина со сдвижными дверьми имела поворотную носовую часть на манер мотоблока или бульдозера и даже хвастала каким-никаким дизайном. Однако из-за особенностей крепления центральное водительское место пришлось значительно поднять, соорудив в крыше смотровой колпак. Вдобавок прямо над ним располагался горб салонного воздухозаборника. В результате обтекаемые черты взятой за основу модели Hudson
Вдобавок Sir Vival так и не смог выдать главный козырь. Собрав прототип и закатив пышную презентацию в надежде получить раскрутку, Джером оказался один на один с провалом: революционный безопасный автомобиль был слишком необычным, если не сказать уродливым. Чем и отпугнул аудиторию, от эстетов до прагматиков.
Tasco
Именно так, в одно слово, как Мадонна. Только вот ни до великой скульптуры, ни до дивы поп-сцены проект компании The American Sports Car Company, названный по первым буквам в её названии, не дотянулся. Хотя бы в плане дизайна. Безусловно, по отдельности элементы оформления этого двухдверного стримлайнера 1948 года интересны, смелы и тянут на мини-революцию (чего стоит хотя бы остекление или первая в мире крыша
Любопытно, что алюминиевому Tasco могло повезти трижды. Во-первых, создателем машины был инженер Гордон Бьюриг, ушедший из компании Duesenberg, чьи машины почитаемы по сей день. Во-вторых, создатели ориентировались на Европу с её подходом к постройке купе. А в-третьих, красной линией через весь проект шла авиационная тема с её динамичными силуэтами и стремлением к обтекаемости. Увы, что-то пошло не так, и сам автомобиль не стал ни серийным, ни хотя бы чуточку узнаваемым спустя время.
Ghia Gilda Streamline X
Об эффектном «Крайслере» с газотурбинной установкой на хвосте тактичнее говорить «странный»: никакого внешнего уродства проект 1955 года по счастью не имел, хотя смотрелся максимально непривычно. По задумке создателей, широкий утиный нос 5,3-метрового купе станет эффектно рассекать воздух на скоростях до
Турбина, аэродинамика самолёта, сверхнизкая масса в 635 килограммов. Что могло пойти не так? Да хотя бы отсутствие той самой турбины. Проект, который по сути крутился вокруг необычной силовой установки, вышел раньше, чем такая установка появилась. То, что вы видите в моторном отсеке Ghia Gilda, — дань уважения концепту, который так и не получил собственного сердца. Лишь в 2008 году отреставрированное купе впервые похвасталось газовой турбиной мощностью 70 лошадиных сил.
Davis Divan
Рождённый в сороковых двухместный проект торговца «вторичкой» — ещё один из списка автомобилей, которым не помогли ни амбиции, ни аэродинамика. Присмотритесь: зализанный нос похожей на лакированную туфлю машины скрывает одно поворотное колесо. А теперь представьте, что проект пытались продвинуть как революционный автомобиль будущего.
Гленн Гордон Дэвис (догадываетесь, почему машина называется так, как называется?) видел плюсы и в компоновке, и в дизайне своей машины. А главное — имел талант обосновать свою правоту, благодаря чему выбил на постройку «Диванов» кругленькую сумму. Дальше в дело вмешались логика и рынок. Вместо обещанных юркости, экономичности и крутого внешнего вида с оглядкой на модную послевоенную авиатематику покупатели получили весьма неоднозначный трицикл, окружённый ворохом рекламных обещаний и проблемами с серийным выпуском. Сначала задержки с поставками машин стали раздражать клиентов и дилеров, а позже к ним подключились рабочие и те самые фонды, что давали Дэвису деньги. По итогу Divan не выстрелил, а его создатель отправился за решётку как мошенник.
Пиф-Паф и (простите) ПуссиКар
Добро пожаловать в голову французского изобретателя и декоратора Жана-Пьера Понтье! Вам удобно? Этот Сальвадор Дали от автомобильного мира жил и творил по принципу: красота спасёт скучный мир. Правда, красоту на колёсах мсье Понтье воспринимал по-особенному. Чего, например, стоил его проект «самого большого автомобиля» Chitty Chitty Bang Bang, вдохновлённого романом Яна Флеминга. Говорят, семиметровый трёхтонный ретрокар до сих пор колесит по Парижу.
Но эпатаж не был единственной мотивацией Понтье.
Вариантов дизайна было около двухсот: от купе до кабриолетов, от классики до модерна. Машины проектировались словно платья или костюмы, сохраняя лишь общую задумку: компактность и доступность. Для управления некоторыми не требовались водительские права:
Шаромобиль
В 1968 году, наигравшись с Пуссикарами, Понтье представляет похожий на пьяный луноход проект L’Automodule, «машину из 2000 года». Необходимость в таком автомобиле Жан-Пьер изложил так: «В мире, где всё банально и безобразно, мы должны знать, как создавать красивое и необычное».
И с необычным у шаромобиля был полный порядок: сферический двухместный кузов с панорамным остеклением, большое количество электроники, а главное — пневмоподвеска с расставленными по периметру «лапами», позволявшая по команде менять дорожный просвет, приседать на разные колёса или поднимать любое из них в воздух. Нечто похожее мы встречаем в конструкции космических аппаратов, но L’Automodule предназначался землянам. И хотя 250-кубовый карбюраторный мотор не предлагал достаточно динамики, манёвренность клала на лопатки любой компактный Peugeot или Renault того времени: автомодуль Понтье мог развернуться, просто покрутившись на месте.
Сделав десять ходовых экземпляров и поместив внутрь почти всех фотомоделей Парижа, создатель завершил свой эксперимент как настоящий кутюрье: показы есть, обложки есть, а большего и не надо… Или вам кажется, что L’Automodule достойно смотрелся бы на обычных дорогах?