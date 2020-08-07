Очень странные тела: машины-фрики, которым не повезло

Одной попыткой стремление построить самый безопасный автомобиль в мире не ограни­чилось. Задолго до Mercedes-Benz с их экспери­ментальной серией ESV и всего через год после провального дебюта Авроры американец Уолтер К. Джером придумал сейфти-кар с передовой, по его мнению, компоновкой. Зачем связывать мотор и пассажирский салон одной жёсткой конструкцией, если модули можно сделать раздельными? При аварии, считал Уолтер, сочленённый автомобиль с вынесенной в отдельный отсек силовой установкой имеет больше шансов сохранить здоровье сидящих внутри.

В 1958-м проект Sir Vival (иронично изменённое слово survival, «выживание») увидел свет. По меньшей мере странная четырёхместная машина со сдвижными дверьми имела поворотную носовую часть на манер мотоблока или бульдозера и даже хвастала каким-никаким дизайном. Однако из-за особен­ностей крепления центральное водительское место пришлось значительно поднять, соорудив в крыше смотровой колпак. Вдобавок прямо над ним распо­лагался горб салонного воздухо­заборника. В результате обтекаемые черты взятой за основу модели Hudson 1948-го всё меньше напоминали гармоничный исходник: получив­шаяся машина походила на мутанта или гаражный кастом, что для стильных пятидесятых не было ни красиво, ни хотя бы прикольно.

Вдобавок Sir Vival так и не смог выдать главный козырь. Собрав прототип и закатив пышную презентацию в надежде получить раскрутку, Джером оказался один на один с провалом: революци­онный безопасный автомобиль был слишком необычным, если не сказать уродливым. Чем и отпугнул аудиторию, от эстетов до прагматиков.