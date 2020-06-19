10 самых популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в мае

Цикл замкнулся: история индивидуального кузовостроения. Часть третья: с 1980-х до наших дней

Подборки

Алексей Олефиренко

Совсем недавно мы уже выяснили, что после Второй мировой войны компаниям-коуч­билдерам пришлось нелегко: одни были вынуждены закрыться, другие радикально поменяли сферу деятель­ности, а третьи занялись налажи­ванием связи с массовыми произво­дителями. Однако неизбежно надвигались 1980-е — времена, которые для таких фирм можно назвать «эпохой возрож­дения». 

Чтобы сразу влиться в контекст, напомним, что 1980-е стали ещё и золотой эпохой авто­спорта. В ралли появилась безумная «Группа Б», а мощность моторов Формулы-1 стала совсем уж неистовой. В гонки потянулись большие деньги от табачных и алкогольных компаний, а заодно — от фирм с крайне сомни­тельным происхож­дением капитала.

И люди, которые давали деньги на гонки, тоже любили машины. Поэтому давали много. Ещё они хотели тратить свои деньги на то, чтобы их машины не были похожи на автомобили других людей — в общем, на улице коучбилдеров и касто­майзеров опять перевер­нулся грузовик с пряниками.

«Шестёрка» BMW в кузове Е24 от Gemballa – классический пример тюнинга 80-х годов
«Шестёрка» BMW в кузове Е24 от Gemballa – классический пример тюнинга 80-х годов
1/5
«Шестёрка» BMW в кузове Е24 от Gemballa – классический пример тюнинга 80-х годов

Тюнинг на грани коучбилдинга

Границы коучбилдинга начали размываться ещё после Второй мировой. Ну а к 1980-м понять, где заканчи­вается тюнинг и вновь начинается индивиду­альное кузово­строение, становилось всё труднее.

Взять хотя бы гамбургскую фирму Caro International. С начала 1980-х она изготав­ливала лиму­зины и броне­мобили по индивиду­альному заказу, но не брезговала и совсем безумными индивиду­альными проектами. В 1990 году фирма выпустила Mercedes 560 TEL — универсал на базе S-класса в 126-м кузове, на котором используются фонари от универсала Е-класса S124. Об этой машине немало говорили в мае 2020 года, когда Stuart Parr Collection выставил оригинальный универсал на продажу.

Caro International Mercedes 560 TEL
Caro International Mercedes 560 TEL
1/4
Caro International Mercedes 560 TEL

Похожую машину могла изготовить и компания Binz, ведущая свою историю с 1936 года. После войны фирма занялась выпуском спецмашин на базе немецких авто­мобилей (в основном – Мерсе­десов), чем зарабаты­вает на жизнь и поныне. Однако наравне с ката­фалками, машинами скорой помощи и много­дверными лиму­зинами для аэро­портов фирма выпускает роскошные лимузины VIP-класса, в том числе Геленде­вагены со сдвижными (!) дверями (листайте фотки).

Mercedes-Benz 300c Station Wagon c кузовом Binz, созданный по заказу Кэролайн Фоулк. 1956 год
Mercedes-Benz 300c Station Wagon c кузовом Binz, созданный по заказу Кэролайн Фоулк. 1956 год
1/6
Mercedes-Benz 300c Station Wagon c кузовом Binz, созданный по заказу Кэролайн Фоулк. 1956 год

Отжигали в те годы и итальянцы. Сальваторе Диоманте из студии Autocostruzione SD по заказу шейхов со Среднего Востока строил открытые четырёх­дверные Rolls-Royce. Потому что едва ли можно придумать что-то более броское, чем открытый Rolls-Royce Silver Spirit жёлтого цвета. В 1986 году такое удоволь­ствие стоило 200 тысяч фунтов стерлингов, что сегодня экви­валентно 470 тысячам фунтов (или 41,2 миллиона рублей).

Rolls-Royce Silver Spirit от Autocostruzione SD, 1986 год
Rolls-Royce Silver Spirit от Autocostruzione SD, 1986 год
1/4
Rolls-Royce Silver Spirit от Autocostruzione SD, 1986 год

В Германии промышляли ещё и тем, что всячески модифи­цировали спорт- и суперкары. Например, студия DP Motorsport превращала Porsche 944 в эффектные шутинг-брейки. Опционально произво­дилась и доработка силового агрегата.

Porsche 944 от DP Motorsport
Porsche 944 от DP Motorsport
1/4
Porsche 944 от DP Motorsport

Заводской коучбилдинг

Естественно, поживиться нефтедолларами и просто долларами богачей хотели не только относи­тельно небольшие конторы, как та же DP Motorsport, но и сами авто­произво­дители. Поэтому фирмы вроде Ferrari и Rolls-Royce, чьи машины пользуются популяр­ностью у состоятель­ных клиентов, стали открывать специ­альные подраз­деления для индивиду­альных проектов.

Большинство из них появились в конце 1980-х, когда султан Брунея Хассанал Болкиах сполна осознал свою страсть к машинам и начал собирать самую много­численную, самую эксклю­зивную, самую дорогую и, возможно, самую странную коллекцию на планете. Именно его безмерные богат­ства стали причиной появления McLaren Special Operations (в 1993 году), программы индивиду­ализации авто­мобилей Ferrari, которая впослед­ствии пере­росла в Ferrari Special Projects, и ряда других «специальных» отделов.

Подобные проекты требовали привлечения посторонней помощи от специ­алистов с большим опытом в кузово­строении и дизайне. В случае с Ferrari это была студия Pininfarina, у Aston Martin – Pininfarina и Zagato… А Bentley и Rolls-Royce, чьё положение было не самым завидным в 1980–1990-х, сотруд­ничали чуть ли не со всеми студиями Западной Европы вперемешку.

Вот всего несколько необычных автомобилей, построенных по заказу Хассанала Болкиаха.

Ferrari F90 Speciale Pininfarina, 1988 год
Jaguar XJ220 Pininfarina, 1995 год
1/10
Ferrari F90 Speciale Pininfarina, 1988 год

Для Bentley именно заказы султана стали спасительной соло­минкой: компания могла требовать за внедорож­ники Dominator или купе Rapier астроно­мические суммы (более миллиона долларов за экзем­пляр) и султан их платил. А потом у него появлялись новые идеи, и он возвра­щался за новой порцией странных машин.

Позже в число заказчиков индивидуальных программ стали попадать и просто знаме­нитости, и коллекци­онеры. Именно благодаря им программы персона­лизации сохранились у многих марок и поныне.

Гоночные машины для обычных дорог

Когда в конце 1980-х стало понятно, что гоночные машины становятся слишком мощными и опасными, Федерация авто­спорта (FIA) вмешалась и серьёзно пере­кроила регламенты чемпи­онатов по ралли и гонок на вынос­ливость. Вчерашние покорители трасс отправи­лись в музеи и частные коллекции. Но экзем­пляров некоторых гоночных моделей оказалось так много, что им было сложно найти новое приме­нение, а пускать под пресс не хотелось. Тут-то и появились коуч­билдеры новой волны, представ­ленные в своём большин­стве вчерашними гонщиками. Они не придумали ничего лучше, как пере­оборудовать гоночные прото­типы для дорог общего пользования.

Наиболее интересен в этом смысле Porsche 962, который «опресняли» по меньшей мере пять фирм. И если конверсия от Switec или Dauer не сильно отлича­лась от гоночной машины, то 962-й от Koenig и Schuppan пере­пилили очень основательно.

Porsche Schuppan 962CR
Porsche Schuppan 962CR
1/5
Porsche Schuppan 962CR

Schuppan 962CR был создан австралийским гонщиком Верном Шуппаном — победителем «24 Часов Ле-Мана» 1983 года. Сборку машин осуще­ствляла фирма Modena Cars из Велико­британии.

По сути, 962CR представляет собой самый что ни на есть настоящий 962 с чумовым 600-сильным мотором. Только слегка окульту­ренный, что выра­жалось и в салоне с мини­мальными удоб­ствами, и в дизайне. Кстати, за этот самый дизайн, вдохнов­лённый Porsche 959, Шуппан получил от Porsche нагоняй и судебное пред­писание, запрещающее использо­вать на машине эмблемы бренда.

Продвинутый кастомайзинг

К 1990-м тюнинг стал превращаться в более массовое явление. За относи­тельно небольшие деньги можно было превратить простецкий Сивик в спорткар, способный ехать быстрее 200 кило­метров в час. Появилась культовая манга Initial D, начала зарождаться культура, воспетая в «Форсажах».

Поскольку тюнинг перестал быть синонимом состоятель­ности, появились компании, способные дать чуточку больше, чем новые бампера и диски. Полно­ценными коуч­билдерами их тяжело назвать, но всё же иногда они выстрели­вают очень радикальными машинами.

VeilSide Mazda RX-7 Fortune

В середине 90-х открывает свою студию Чип Фуз, который большин­ству известен созданием хот-родов на базе американ­ской классики. Однако в портфолио Фуза есть не только радикально тюнинго­ванные Плимуты и Форды, но и машины, чьи кузова были изготовлены с нуля.

Foose Hemisfear, 2006 год
Foose Hemisfear, 2006 год
1/5
Foose Hemisfear, 2006 год

Основанная в 1993 году компания West Coast Customs, прославив­шаяся благодаря шоу «Тачка на прокачку» тоже умеет больше, чем устанав­ливать мониторы в каждую свободную кузовную панель.

DeLorean DMC-12 от West Coast Customs, созданный по заказу исполнителя Will.i.am
DeLorean DMC-12 от West Coast Customs, созданный по заказу исполнителя Will.i.am
1/7
DeLorean DMC-12 от West Coast Customs, созданный по заказу исполнителя Will.i.am

Едва ли можно назвать простым тюнингом некоторые обвесы японской компании VeilSide, которые полностью пере­краивают очертания авто­мобилей. Помните RX-7 Хана из «Токийского дрифта»? Ну так вот это именно VeilSide.

VeilSide Mazda RX-7 Fortune (FD)
VeilSide Mazda RX-7 Fortune (FD)
1/6
VeilSide Mazda RX-7 Fortune (FD)

Это ли не лучшее доказательство, что именно в конце ХХ века грань между коучбилдингом и  тюнингом стёрлась окончательно.

Коучбилдинг сегодня

В наши дни коучбилдинг переживает ренес­санс. Отход от просто продви­нутого тюнинга, при котором менялись лишь кузовные панели, к глубоким структурным изме­нениям возвраща­ется в моду, пусть и не носит массового характера.

На волне роста популярности индивиду­альных кузовов воскресла студия Touring Superleggera, о которой мы рассказы­вали в предыдущих статьях. С 2006 года она занимается как созданием кузовов по спецзаказу, так и консуль­тацией автопроиз­водителей, а также помощью в воссоз­дании исторических моделей.

Aston Martin DB4 GT Continuation, выпущенный в 2017 году. Трубчатый каркас Superleggera был усилен в соответствии с требованиями безопасности
Aston Martin DB4 GT Continuation, выпущенный в 2017 году. Трубчатый каркас Superleggera был усилен в соответствии с требованиями безопасности
1/10
Aston Martin DB4 GT Continuation, выпущенный в 2017 году. Трубчатый каркас Superleggera был усилен в соответствии с требованиями безопасности

Независимые студии с историей, вроде Pininfarina и Zagato, всё чаще создают машины по индивиду­альному заказу клиентов. Хотя, конечно, главным источником прибыли остаются автопроиз­водители, которые хотят привить своим авто­мобилям исконно итальянского шарма.

Aston Martin Virage Shooting Brake, кузов Zagato. 2014 год
Aston Martin Virage Shooting Brake, кузов Zagato. 2014 год
1/6
Aston Martin Virage Shooting Brake, кузов Zagato. 2014 год

Более того, дела у Pininfarina нынче идут настолько здорово, что компания вот-вот начнёт выпуск собственного электро­кара Battista. Будет иронично, если какой-то покупатель электро­суперкара обратится в Zagato с просьбой пере­кроить его на новый лад.

Полной жизнью живут и специальные программы индивиду­ализации от автопроиз­водителей. Ferrari чуть ли не каждые полгода выкатывает новую модель, созданную по заказу очередного коллекци­онера. То же самое делают в Lamborghini, Bugatti, McLaren и так далее.

Ferrari SP12 EC, которая обошась Эрику Клэптону в 4,75 миллиона долларов. 2012 год
Ferrari SP12 EC, которая обошась Эрику Клэптону в 4,75 миллиона долларов. 2012 год
1/9
Ferrari SP12 EC, которая обошась Эрику Клэптону в 4,75 миллиона долларов. 2012 год

Одной из основных точек притяжения коучбилдинга XXI века стала Япония. В стране, которая в принципе дала кастом-культуре очень многое, появились такие компании, как Rauh Welt Begriff Акиры Накаи и Liberty Walk. Вы, вероятно, видели супер­широкие Porsche и Lamborghini с крыльями на клёпках и гигантскими анти­крыльями. Так вот — это всё они.

Porsche Rauh Welt Begriff
Porsche RWB 930 Wide Body
1/15
Porsche Rauh Welt Begriff

Учитывая, что коучбилдинг ведёт свою историю ещё с бронзового века, это тонкое и прекрасное ремесло вполне можно считать одним из старейших на Земле. Именно благодаря ему автомобили вокруг никогда не будут одинаковыми. По крайней мере, нам очень хочется в это верить.

Есть ли будущее у коучбилдинга?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение