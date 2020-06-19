Цикл замкнулся: история индивидуального кузовостроения. Часть третья: с 1980-х до наших дней

Совсем недавно мы уже выяснили, что после Второй мировой войны компаниям-коуч­билдерам пришлось нелегко: одни были вынуждены закрыться, другие радикально поменяли сферу деятель­ности, а третьи занялись налажи­ванием связи с массовыми произво­дителями. Однако неизбежно надвигались 1980-е — времена, которые для таких фирм можно назвать «эпохой возрож­дения».

Чтобы сразу влиться в контекст, напомним, что 1980-е стали ещё и золотой эпохой авто­спорта. В ралли появилась безумная «Группа Б», а мощность моторов Формулы-1 стала совсем уж неистовой. В гонки потянулись большие деньги от табачных и алкогольных компаний, а заодно — от фирм с крайне сомни­тельным происхож­дением капитала.

И люди, которые давали деньги на гонки, тоже любили машины. Поэтому давали много. Ещё они хотели тратить свои деньги на то, чтобы их машины не были похожи на автомобили других людей — в общем, на улице коучбилдеров и касто­майзеров опять перевер­нулся грузовик с пряниками.

