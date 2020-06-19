Цикл замкнулся: история индивидуального кузовостроения. Часть третья: с 1980-х до наших дней
Алексей Олефиренко
Совсем недавно мы уже выяснили, что после Второй мировой войны компаниям-коучбилдерам пришлось нелегко: одни были вынуждены закрыться, другие радикально поменяли сферу деятельности, а третьи занялись налаживанием связи с массовыми производителями. Однако неизбежно надвигались
Чтобы сразу влиться в контекст, напомним, что
И люди, которые давали деньги на гонки, тоже любили машины. Поэтому давали много. Ещё они хотели тратить свои деньги на то, чтобы их машины не были похожи на автомобили других людей — в общем, на улице коучбилдеров и кастомайзеров опять перевернулся грузовик с пряниками.
Тюнинг на грани коучбилдинга
Границы коучбилдинга начали размываться ещё после Второй мировой. Ну а
Взять хотя бы гамбургскую фирму Caro International. С начала
Похожую машину могла изготовить и компания Binz, ведущая свою историю с 1936 года. После войны фирма занялась выпуском спецмашин на базе немецких автомобилей (в основном – Мерседесов), чем зарабатывает на жизнь и поныне. Однако наравне с катафалками, машинами скорой помощи и многодверными лимузинами для аэропортов фирма выпускает роскошные лимузины VIP-класса, в том числе Гелендевагены со сдвижными (!) дверями (листайте фотки).
Отжигали в те годы и итальянцы. Сальваторе Диоманте из студии Autocostruzione SD по заказу шейхов со Среднего Востока строил открытые четырёхдверные Rolls-Royce. Потому что едва ли можно придумать что-то более броское, чем открытый Rolls-Royce Silver Spirit жёлтого цвета. В 1986 году такое удовольствие стоило 200 тысяч фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 470 тысячам фунтов (или 41,2 миллиона рублей).
В Германии промышляли ещё и тем, что всячески модифицировали спорт- и суперкары. Например, студия DP Motorsport превращала Porsche 944 в эффектные шутинг-брейки. Опционально производилась и доработка силового агрегата.
Заводской коучбилдинг
Естественно, поживиться нефтедолларами и просто долларами богачей хотели не только относительно небольшие конторы, как та же DP Motorsport, но и сами автопроизводители. Поэтому фирмы вроде Ferrari и Rolls-Royce, чьи машины пользуются популярностью у состоятельных клиентов, стали открывать специальные подразделения для индивидуальных проектов.
Большинство из них появились в конце
Подобные проекты требовали привлечения посторонней помощи от специалистов с большим опытом в кузовостроении и дизайне. В случае с Ferrari это была студия Pininfarina, у Aston Martin – Pininfarina и Zagato… А Bentley и Rolls-Royce, чьё положение было не самым завидным в 1980–
Вот всего несколько необычных автомобилей, построенных по заказу Хассанала Болкиаха.
Для Bentley именно заказы султана стали спасительной соломинкой: компания могла требовать за внедорожники Dominator или купе Rapier астрономические суммы (более миллиона долларов за экземпляр) и султан их платил. А потом у него появлялись новые идеи, и он возвращался за новой порцией странных машин.
Позже в число заказчиков индивидуальных программ стали попадать и просто знаменитости, и коллекционеры. Именно благодаря им программы персонализации сохранились у многих марок и поныне.
Гоночные машины для обычных дорог
Когда в конце 1980-х стало понятно, что гоночные машины становятся слишком мощными и опасными, Федерация автоспорта (FIA) вмешалась и серьёзно перекроила регламенты чемпионатов по ралли и гонок на выносливость. Вчерашние покорители трасс отправились в музеи и частные коллекции. Но экземпляров некоторых гоночных моделей оказалось так много, что им было сложно найти новое применение, а пускать под пресс не хотелось. Тут-то и появились коучбилдеры новой волны, представленные в своём большинстве вчерашними гонщиками. Они не придумали ничего лучше, как переоборудовать гоночные прототипы для дорог общего пользования.
Наиболее интересен в этом смысле Porsche 962, который «опресняли» по меньшей мере пять фирм. И если конверсия от Switec или Dauer не сильно отличалась от гоночной машины, то
Schuppan 962CR был создан австралийским гонщиком Верном Шуппаном — победителем «24 Часов Ле-Мана» 1983 года. Сборку машин осуществляла фирма Modena Cars из Великобритании.
По сути, 962CR представляет собой самый что ни на есть настоящий 962 с чумовым 600-сильным мотором. Только слегка окультуренный, что выражалось и в салоне с минимальными удобствами, и в дизайне. Кстати, за этот самый дизайн, вдохновлённый Porsche 959, Шуппан получил от Porsche нагоняй и судебное предписание, запрещающее использовать на машине эмблемы бренда.
Продвинутый кастомайзинг
К 1990-м тюнинг стал превращаться в более массовое явление. За относительно небольшие деньги можно было превратить простецкий Сивик в спорткар, способный ехать быстрее 200 километров в час. Появилась культовая манга Initial D, начала зарождаться культура, воспетая в «Форсажах».
Поскольку тюнинг перестал быть синонимом состоятельности, появились компании, способные дать чуточку больше, чем новые бампера и диски. Полноценными коучбилдерами их тяжело назвать, но всё же иногда они выстреливают очень радикальными машинами.
В середине 90-х открывает свою студию Чип Фуз, который большинству известен созданием хот-родов на базе американской классики. Однако в портфолио Фуза есть не только радикально тюнингованные Плимуты и Форды, но и машины, чьи кузова были изготовлены с нуля.
Основанная в 1993 году компания West Coast Customs, прославившаяся благодаря шоу «Тачка на прокачку» тоже умеет больше, чем устанавливать мониторы в каждую свободную кузовную панель.
Едва ли можно назвать простым тюнингом некоторые обвесы японской компании VeilSide, которые полностью перекраивают очертания автомобилей. Помните
Это ли не лучшее доказательство, что именно в конце ХХ века грань между коучбилдингом и тюнингом стёрлась окончательно.
Коучбилдинг сегодня
В наши дни коучбилдинг переживает ренессанс. Отход от просто продвинутого тюнинга, при котором менялись лишь кузовные панели, к глубоким структурным изменениям возвращается в моду, пусть и не носит массового характера.
На волне роста популярности индивидуальных кузовов воскресла студия Touring Superleggera, о которой мы рассказывали в предыдущих статьях. С 2006 года она занимается как созданием кузовов по спецзаказу, так и консультацией автопроизводителей, а также помощью в воссоздании исторических моделей.
Независимые студии с историей, вроде Pininfarina и Zagato, всё чаще создают машины по индивидуальному заказу клиентов. Хотя, конечно, главным источником прибыли остаются автопроизводители, которые хотят привить своим автомобилям исконно итальянского шарма.
Более того, дела у Pininfarina нынче идут настолько здорово, что компания вот-вот начнёт выпуск собственного электрокара Battista. Будет иронично, если какой-то покупатель электросуперкара обратится в Zagato с просьбой перекроить его на новый лад.
Полной жизнью живут и специальные программы индивидуализации от автопроизводителей. Ferrari чуть ли не каждые полгода выкатывает новую модель, созданную по заказу очередного коллекционера. То же самое делают в Lamborghini, Bugatti, McLaren и так далее.
Одной из основных точек притяжения коучбилдинга XXI века стала Япония. В стране, которая в принципе дала кастом-культуре очень многое, появились такие компании, как Rauh Welt Begriff Акиры Накаи и Liberty Walk. Вы, вероятно, видели суперширокие Porsche и Lamborghini с крыльями на клёпках и гигантскими антикрыльями. Так вот — это всё они.
Учитывая, что коучбилдинг ведёт свою историю ещё с бронзового века, это тонкое и прекрасное ремесло вполне можно считать одним из старейших на Земле. Именно благодаря ему автомобили вокруг никогда не будут одинаковыми. По крайней мере, нам очень хочется в это верить.