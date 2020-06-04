Грузовик или умри: коучбилдинг после Второй мировой войны. Часть 2

Война неизбежно приводит не только к упадку экономики, ущербу собствен­ности и человеческим жертвам, но и к развитию новых технологий. Вторая мировая не исключение: после неё автомобили начали стремительно меняться, становились легче, аэро­динамичнее, безопаснее, сложнее и быстрее. Коучбилдерам, которые до войны жили припеваючи, пришлось подстраиваться под новые условия.

Всё для фронта, всё для победы. Хотя этот девиз и был провоз­глашён в Советском Союзе, ему следовали все страны, которые участво­вали во Второй мировой войне. Причём по обе стороны конфликта. Компания Siemens Apparate und Maschinen GmbH делала электронику для немецкой армии, Первый государ­ственный подшип­никовый завод СССР освоил выпуск пистолета-пулемёта Шпагина, а итальянская фирма Bertone, которая совсем недавно делала кузова для роскошных Фиатов и Лянч, сосредото­чилась на выпуске кузовов для карет скорой помощи.

