Индпошив: история индивидуального кузовостроения. Часть первая: от бронзового века до войны

По мере развития цивилизации и появления новых орудий труда кареты и повозки постоянно совершен­ствовались, причём не только технически, но и эстетически. Знатные господа пред­почитали украшать свой транспорт резьбой, лепниной, фамильными гербами. Да чем угодно, лишь бы подчеркнуть свой статус и сделать транспорт частью собственного имиджа! Это, по сути, и был коучбилдинг.

Для понимания, насколько старо явление индивидуального кузово­строения (а когда-то альтер­нативы ему не было вообще), вот несколько фактов. Ещё в 1559 году испанский маркиз Гарсия де Толедо путеше­ствовал по Барселоне на карете, украшенной золотой лепниной снаружи и внутри, — это задокументи­рованный факт. Вряд ли такую повозку в XVI веке можно было купить в ближайшей конюшне.