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Индпошив: история индивидуального кузовостроения. Часть первая: от бронзового века до войны

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Алексей Олефиренко

Представьте себе: вы купили очень хороший и дорогой костюм. Он сшит из отличной ткани, идеально сидит, и вы в нём просто неотразимы. И стоит он немало — например, как живенькая полноприводная машина. Вот только он в подмётки не годится костюму, сшитому на заказ, по индивиду­альным лекалам, и людьми, которые с 10 метров смогу отличить овечью шерсть от шерсти альпаки. То же самое с коучбилдингом: насколько бы ни была крута ваша тачка, она никогда не будет такой же невероятной, как уникальный автомобиль, сделанный по индивиду­альному заказу. Сегодня мы начинаем рассказ об автомо­бильных ателье, готовых удовлетворить любую прихоть.

Обнаружить корни коучбилдинга не получится даже, если зафрахто­вать судно «Академик Мстислав Келдыш» и спуститься до максимальной глубины, которую может осилить аппарат «Мир»: корни эти будут ещё глубже. Да чего уж там — постройка кузовов по индивиду­альным заказам восходит к тем временам, когда человеческая мобиль­ность только зарождалась.

Это, собственно, и отображено в названии. Coachbuilding переводится с английского как «строительство карет» или «строитель­ство повозок», а запрягаемые кареты и повозки появились на этой планете ещё в бронзовом веке (XXXV/XXXIII—XIII/XI век до нашей эры).

Гала-берлина с троном для понтификата Пия IX
Командировочный экипаж Фердинанда II, короля Обеих Сицилий
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Гала-берлина с троном для понтификата Пия IX

По мере развития цивилизации и появления новых орудий труда кареты и повозки постоянно совершен­ствовались, причём не только технически, но и эстетически. Знатные господа пред­почитали украшать свой транспорт резьбой, лепниной, фамильными гербами. Да чем угодно, лишь бы подчеркнуть свой статус и сделать транспорт частью собственного имиджа! Это, по сути, и был коучбилдинг.

Для понимания, насколько старо явление индивидуального кузово­строения (а когда-то альтер­нативы ему не было вообще), вот несколько фактов. Ещё в 1559 году испанский маркиз Гарсия де Толедо путеше­ствовал по Барселоне на карете, украшенной золотой лепниной снаружи и внутри, — это задокументи­рованный факт. Вряд ли такую повозку в XVI веке можно было купить в ближайшей конюшне.

А в 1690 году в Лондоне была создана ливрейная компания, полное название которой можно перевести как «Почтенная компания создателей повозок и сбруй» (Worshipful Company of Coachmakers and Coach Harness Makers). По сути, это было объеди­нение создателей карет, которые гаранти­ровали качество собственных работ и обязывались проверять его у тех мастеров, которые в это объеди­нение не входили. За своё признание ассоциация боролась почти весь семнад­цатый век: заявка на регистрацию была подана ещё в 1630 году, но добиться почётной королевской грамоты удалось лишь в 1677-м. А начать деятельность — и того позже.

Карета Gold State Coach короля Великобритании Георга III, 1762

На то были разные причины: английская революция, постоянно меняющийся состав участников, присоеди­нение к компании мастеров по изготовлению каретных колёс, что привело к пересмотру заявки. В общем, процесс получился сложным и долгим. Но ливрейная компания суще­ствует и поныне – правда, теперь она отслежи­вает качество не карет, а авто­мобилей — и очень дорожит своей непростой историей, начавшейся ещё в XVII веке.

Коучбилдинг в современном понимании по сути зародился именно тогда. Процесс формиро­вания индустрии не остановил даже переход от животной тяги на паровые или бензиновые двигатели. Просто именитые каретные мастерские с развитием технологий быстро переквалифи­цировались — и вместо повозок, запрягаемых лошадьми, начали создавать кузова для автомобилей.

Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP Limousine (Rippon Bros, 1907)
Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP Limousine (Rippon Bros, 1907)
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Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP Limousine (Rippon Bros, 1907)

Среди таких компаний — британская Rippon Bros, которая мастерила кареты ещё во времена правления королевы Елизаветы Первой (1558–1603 годы). В 1920-е она строила кузова для люксовых Роллс-Ройсов, Рено и Бентли, а прекратила своё существо­вание лишь в 1970-м! Ещё один пример — итальянская Carrozzeria Castagna, основанная в 1849 году. Фирма функционирует по сей день и сферу своей деятель­ности так и не поменяла, выпуская машины по индивиду­альным заказам — от багги на базе Fiat 500 до роскошных универсалов на базе Audi A8.

A.L.F.A 40-60 HP с кузовом Castagna, 1914
A.L.F.A 40-60 HP с кузовом Castagna, 1914
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A.L.F.A 40-60 HP с кузовом Castagna, 1914

Понять природу коучбилдинга несложно. Люди, особенно с большим или огромным достатком, не хотели (и не хотят) пользоваться тем же, чем и остальные — и в золотой век, и в эпоху индустриализации.

Да и сама конструкция первых автомобилей всячески способ­ствовала развитию этого бизнеса. До Второй мировой войны львиная доля машин имели рамную конструкцию, почти как у карет. Кузов не нёс силовой нагрузки, и его можно было модифи­цировать на свой вкус, лишь бы рама не треснула.

Но поскольку строить машины было сложнее, чем кареты, почти всё автомо­бильное производство конца XIX и первых лет ХХ века было разделено на два этапа. Сначала автопроиз­водитель (Cadillac, Renault, кто-то ещё) создавал раму, двигатель, трансмиссию и подвеску будущей машины — это была основа. После этого «голая», но подвижная конструкция переда­валась коучбилдерам — которые могли быть как «придворными», так и сторонними. И именно у них автомобиль обретал оконча­тельный вид.

С появлением в 1908 году Ford Model T и началом конвейерной сборки полного цикла (с завода Ford выезжала не подвижная рама, а готовый к использо­ванию автомобиль) для независимых коучбилдеров, по логике, должны были наступить непростые времена. Однако случилось всё с точностью до наоборот: именно период с 1910 по 1939 год стал для них «золотой эпохой». Кузовные ателье были чуть ли ни в каждом крупном городе Европы и Америки. Потому что богачи всё ещё хотели всячески подчёркивать свою особен­ность, а машины, сходившие с конвейера готовыми, — это для простых людей. Поэтому разно­образие и эстетика работ тех лет поражали.

Mercedes 22/50 PS Town Car by Brewster, 1914
Mercedes 22/50 PS Town Car by Brewster, 1914
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Mercedes 22/50 PS Town Car by Brewster, 1914

Да, производители роскошных автомобилей (Bugatti, Isotta, Duesenberg, Rolls-Royce, Delahaye, Delage и другие) к 1920-м тоже освоили конвейерную сборку некоторых элементов. Но товар на выходе был всё тот же: голая рама, мотор, коробка, подвеска, колёса, приборная панель, и всё. Isotta Fraschini Tipo 8, например, продавалась только топлес. Стоимость шасси составляла 9500 долларов (145 тысяч нынешних долларов – или 10,4 миллиона рублей).

А дальше начинался подбор «костюма». Если вы посмотрите листинги ведущих аукционов с этой моделью, например Bonhams или Sotheby’s, то обратите внимание, что двух идентичных Fraschini Tipo 8 не существует.

Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet by Ramseier, 1924
Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet by Ramseier, 1924
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Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet by Ramseier, 1924

Например, жёлтый кабриолет 1924 года на этих фото­графиях несёт на себе кузов от Ramseier — швейцар­ской студии, которая считалась одним из лучших коучбилдеров страны. Фирма строила кабриолеты и родстеры, а основой для них служили шасси от BMW, Mercedes-Benz, Alfa Romeo и других компаний. Увы, сложное после­военное время компания не смогла пережить, и в 1958 году навсегда закрыла свои двери. Что касается самого кабриолета Isotta Fraschini Model 8A, то его первым владельцем, по слухам, был глава часовой компании Omega.

Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet by Franay, 1929
Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet by Franay, 1929
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Isotta Fraschini Tipo 8A Cabriolet by Franay, 1929

Это тоже Isotta Fraschini Tipo 8, но уже работы Мариуса Фрэне — парижского коучбилдера, который создавал элегантные кузова преимуще­ственно на укоро­ченных шасси. Ателье было основано в 1903 году отцом Мариуса, Жаном-Батистом Фрэне. Из известных работ ателье Franay — абсолютно невероятный Delahaye 145 Cabriolet, а также парадный Citroen Traction Avant для президента Франции Рене Коти (обе машины — на фото­графиях под этим абзацем). А Isotta Fraschini Tipo 8 тоже принад­лежала высоко­постав­ленному чиновнику — в данном случае бельгийскому.

Delahaye 145 Cabriolet by Franay, 1937
Delahaye 145 Cabriolet by Franay, 1937
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Delahaye 145 Cabriolet by Franay, 1937

К коучбилдерам обращались и бизнесмены, и политики. И время ожидания никого не смущало. Представьте себе картину, если бы сейчас вместо Mercedes-Benz S-класса заказчик сначала получал лишь тележку с мотором, а потом был вынужден ждать ещё несколько недель. Но в те годы это была нормальная практика. И, поскольку изготов­ление кузовов велось вручную, именно они были самым дорогим элементом этого «пазла».

1929 Duesenberg J 139/2163 Sport Sedan by Murphy

В этом плане показателен пример главного конкурента Исотты — Model J марки Duesenberg. Шасси автомобиля стоило 8500 долларов (около 130 тысяч современных долларов, то есть 9,4 миллиона рублей), но после установки кастомного кузова цена подскаки­вала до 20, а то и 25 тысяч долларов (380 тысяч нынешних долларов — или 27,6 миллиона рублей)! Естественно, у Duesenberg был, так сказать, придворный дизайнер (Гордон Бьюриг) и кузовная мастерская, но к их услугам прибегала лишь половина клиентов. Второй половине нужно было что-то ещё более эксклюзивное.

1929 Duesenberg J 119/2551 Disappearing Top Convertible Coupe SWB by Murphy
1929 Duesenberg J 119/2551 Disappearing Top Convertible Coupe SWB by Murphy
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1929 Duesenberg J 119/2551 Disappearing Top Convertible Coupe SWB by Murphy

Список коучбилдеров, которые успели поработать над автомо­билями Duesenberg, бесконечен: Murphy, Rollston, Judkins, Packard, Walker-LaGrande, Roxas, Willoughby, Bohman & Schwartz — и это лишь верхушка айсберга. Благодаря работе кузовщиков Model J могла быть ландо, родстером, кабриолетом, спидстером, седаном — как с двумя, так и с тремя рядами сидений. Поработал с престижнейшей маркой довоенной эпохи и знаменитый Жак Савчик.

Жак Савчик
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Жак Савчик

Савчик был одним из ведущих коучбилдеров Франции и довоенной эпохи. Но для нас он примеча­телен тем, что он родом из Российской империи! Его настоящее имя — Яков Савчук. Родился в 1880 году в Койданово (ныне это Дзержинск в Бело­руссии), но в 1899 году эмигри­ровал во Францию. И хотя по образованию Савчик был красно­деревщиком, после переезда он решил отказаться от кофейных столиков и трюмо в пользу уникальных автомо­бильных кузовов. И как же здорово, что он занялся именно кузовами.

Duesenberg par Saoutchik
Duesenberg par Saoutchik
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Duesenberg par Saoutchik

На счету Савчика минимум два Дюзенберга. Один из них (на фото выше) был заказан клиентом из Швеции. Машину отличали вмести­тельные кофры на боковинах, где хранился как багаж, так и инструменты. Последнее, пожалуй, было лишним — автомобили Duesenberg ломались крайне редко.

Другая Model J от Saoutchik приобреталась клиентом из Польши, она, как и её фото­графии, не сохранилась. Но и судьба шведского Дюззи пока остаётся нераз­гаданной — возможно, машина до сих пор стоит в каком-то сарае…

Вообще творения Савчика в стиле ар-деко не были похожи ни на что другое. Они были настолько воздушны и футуристичны, что им старались подражать другие француз­ские студии. И убеди­тельно получалось не всегда. Сейчас машины с кузовами ателье Saoutchik стоят миллионы долларов и являются объектами коллекци­онирования. Впрочем, это же можно сказать про монумен­тальные работы других мастерских того времени.

Bugatti Type 55 Cabriolet by Billeter & Cartier, 1932
Bugatti Type 55 Cabriolet by Billeter & Cartier, 1932
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Bugatti Type 55 Cabriolet by Billeter & Cartier, 1932

До Второй мировой войны во всём мире существовало более 400 (!) фирм-коучбил­деров. Но после войны их число сократилось в десять с лишним раз — и не только по той причине, что богачам было не до изысков. А потому, что автомобили начали сменять рамные конструкции несущими кузовами. Но об этом этапе мы расскажем уже в следующем материале.

Начало ХХ века – эпоха самых красивых машин?

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