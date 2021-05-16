Посмотрите на цифровую приборную панель для Lada Vesta в стиле «Жигулей»
Михаил Кондратьев
Для Lada Vesta и XRay предложили новый вариант виртуальной приборной панели — с возможностью выбрать дизайн в стиле ВАЗ-2101. В таком режиме дисплей в точности повторяет приборы классических «Жигулей», но содержит и все необходимые индикаторы более современного автомобиля. Приборку представила фирма CMGAISD из Санкт-Петербурга.
Экран — размером 308х130 миллиметров и разрешением 1920х720, потребляемый ток в рабочем режиме — 0,9 ампера. Загружается система 30 секунд с момента срабатывания центрального замка или почти мгновенно, если зажигание было выключено менее часа назад. Здесь можно посмотреть видео.
Скин «Жигулей» обладает горизонтальным спидометром и указателем температуры «воды», а ещё имитирует желтоватую подсветку в ночном режиме. Одометр становится «аналоговым». Интегрированы также различные показания борткомпьютера. Но это лишь один из вариантов оформления — графика меняется с кнопки.
Стоимость дисплея для Весты составляет 43 тысячи рублей, а для XRay — 44 тысячи. Отмечается, что последняя совместима также с некоторыми моделями Renault и Nissan Terrano.