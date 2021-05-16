Посмотрите на цифровую приборную панель для Lada Vesta в стиле «Жигулей»

Экран — размером 308х130 миллиметров и разреше­нием 1920х720, потреб­ляемый ток в рабочем режиме — 0,9 ампера. Загружается система 30 секунд с момента срабаты­вания централь­ного замка или почти мгновенно, если зажигание было выключено менее часа назад. Здесь можно посмотреть видео.

Скин «Жигулей» обладает горизонталь­ным спидо­метром и указате­лем темпера­туры «воды», а ещё имитирует желтоватую подсветку в ночном режиме. Одометр становится «аналоговым». Интегри­рованы также различные показания борт­компьютера. Но это лишь один из вариантов оформления — графика меняется с кнопки.