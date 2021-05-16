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Посмотрите на цифровую приборную панель для Lada Vesta в стиле «Жигулей»

Новости

Михаил Кондратьев

Для Lada Vesta и XRay предложили новый вариант виртуаль­ной приборной панели — с возмож­ностью выбрать дизайн в стиле ВАЗ-2101. В таком режиме дисплей в точности повторяет приборы классических «Жигулей», но содержит и все необходимые индикаторы более современного авто­мобиля. Приборку пред­ставила фирма CMGAISD из Санкт-Петербурга.

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  • Экран — размером 308х130 миллиметров и разреше­нием 1920х720, потреб­ляемый ток в рабочем режиме — 0,9 ампера. Загружается система 30 секунд с момента срабаты­вания централь­ного замка или почти мгновенно, если зажигание было выключено менее часа назад. Здесь можно посмотреть видео.

  • Скин «Жигулей» обладает горизонталь­ным спидо­метром и указате­лем темпера­туры «воды», а ещё имитирует желтоватую подсветку в ночном режиме. Одометр становится «аналоговым». Интегри­рованы также различные показания борт­компьютера. Но это лишь один из вариантов оформления — графика меняется с кнопки.

  • Стоимость дисплея для Весты составляет 43 тысячи рублей, а для XRay — 44 тысячи. Отмечается, что последняя совместима также с некоторыми моделями Renault и Nissan Terrano.

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