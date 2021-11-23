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Количество подержанных автомобилей в продаже падает четвёртый месяц подряд: исследование

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и снятых с продажи предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, опублико­ванных на Авто.ру, Авито и Дром.ру с ноября 2020 года по октябрь 2021 года. Под термином «уникальное предложе­ние» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.

Новые предложения — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех сайтов.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом

Общая тенденция: количество объявлений о продаже подержанных автомобилей падает на протяжении последних пяти месяцев. В октябре-2021 объём рынка сократился до минимального за 1,5 года уровня — 973 тысячи предложений. Это на 1,2% меньше, чем в сентябре, на 3,2% меньше, чем в январе и почти на 14% меньше, чем в ноябре-2020. 

Достаточно комфортно на вторичном рынке чувствуют себя дилеры: на их объявления приходится почти 19% предложений на классифайдах — на 6 процентных пунктов больше, чем год назад. В октбяре дилеры опубликовали больше 180 тысяч объявлений — на четверть больше, чем на 12 месяцев ранее и на 11% больше, чем в сентябре-2021. 

Позитивная ситуация наблюдается в Приморском крае, где с апреля этого года количество машин в продаже не опускается ниже 40 тысяч штук, а в октябре их насчитывалось 43 тысячи — в 1,5 раза больше, чем год назад. В Иркутской области на протяжении полугода ежемесячное количество обявлений сохраняется на уровне 26 тысяч штук (плюс 8% к январю).

Изменение средней стоимости подержанного автомобиля

К октябрю средняя цена автомобилей на классифайдах выросла до 784 тысячи рублей — это на 27,5% выше, чем в начале года, и на 39,5% выше, чем год назад. Второй месяц подряд цены растут на 5% относительно предыдущего месяца. 

У дилеров средний прайс за машину приближается к отметке в 1,2 миллиона рублей — на 26,4% дороже, чем год назад, и на 38% дороже, чем в январе. У частных продавцов средние цены доходят 700 тысяч рублей: плюс 24% к январю и плюс 34% к ноябрю 2020 года. 

Несмотря на общий рост цен, средний чек дилеров Новосибирской области за последний год дважды снижался: в июне цены упали до 1,31 миллиона рублей (минус 2,9% к маю), в августе — до 1,34 миллиона рублей (минус 5,7% к июлю). Однако в июле цены выросли до 1,42 миллиона рублей — это самый высокий показатель в регионе за исследуемый период. 

Как менялся срок жизни публикации о продаже автомобиля с пробегом

Средняя скорость продажи автомобилей дилерами за 12 месяцев выросла до 35 дней, и это чуть быстрее, чем в июле 2021 года, когда был зафиксирован антирекорд — 37 дней. 

У частных продавцов машины продаются быстрее на 8 дней — в среднем, за 27 дней. К тому, у «частного» рынка этот показатель сокращается напротяжении трёх месяцев. Чуть быстрее — за 26 дней — машины расходились лишь в апреле, в предверии тёплого сезона. 

Рост объёмов дилерских объявлений (более дорогих, чем у частников) привёл к увеличению доли машин, которые продаются дольше месяца. В конце 2020 года на машины, которые продаются за месяц, приходилось 60% рынка, а на протяжении последних 6 месяцев — не больше 57%. 

Количество новых и выбывших предложений

В октябре, впервые за полгода, автодилеры разместили больше объявлений, чем сняли с продажи — сразу на 4%. Вероятно, что такой тренд сохранится в ближайшие месяцы, так как в сентября новых объявлений было лишь на 3% меньше, чем выбывших, хотя в июле и августе разница достигала 8-10%.

Среди частных продавцов дефицит объявлений сохраняется с апреля, а разница между количеством новых и снятых объявлений в третьем квартале превышала 15%, но в октябре сократилась до 12%.

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