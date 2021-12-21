Кажется, россияне стали реже покупать автомобили с пробегом, а у дилеров появились запасы

Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен машин, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, опублико­ванных на Авто.ру, Авито и Дром.ру с ноября 2020 года по октябрь 2021 года. Под термином «уникальное предложе­ние» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.

Новые предложения — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех сайтов.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом