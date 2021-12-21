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Спрос, дефицит и цены: о чём рассказывали спикеры конференции Авто.ру в Екатеринбурге

Кажется, россияне стали реже покупать автомобили с пробегом, а у дилеров появились запасы

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен машин, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, опублико­ванных на Авто.ру, Авито и Дром.ру с ноября 2020 года по октябрь 2021 года. Под термином «уникальное предложе­ние» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.

Новые предложения — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех сайтов.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом

Количество объявлений о продаже подержанных автомобилей продолжает сокращаться. За прошедший месяц насчитывалось на 7,2% меньше предложений (903 тыс. шт.), чем в октябре — это сильнейшее падение за 12 месяцев. И это на 15,2% меньше, чем год назад. 

При этом доля дилерских объявлений за месяц выросла на 2 пункта, до 20,8%, а с начала года — почти в полтора раза, на 6,4 пункта. Темп роста дилерской доли на вторичном рынке в последние два месяца оказался самым высоким за год. 

В столице рынок вернулся к падению (минус 6,5%, 87 тысяч объявлений), хотя в августе и сентябре была зафиксирована стагнация, а в октябре — рост. Больше, чем на 10%, сократилось количество предложений в Новосибирской (минус 11%, 25 тыс. шт.) и Челябинской (минус 12,5%, 21 тыс. шт.) областях, Красноярском крае (минус 11%, 24 тыс. шт.). Зато в Приморском крае второй месяц подряд количество предложений растёт (44 тыс. шт.), а в апреле-сентябре рынок уверенно держался на одной отметке.

Изменение средней стоимости подержанных автомобилей

В ноябре средняя цена автомобилей на классифайдах достигла отметки в 825 тысяч рублей — это на 5,2% больше, чем в октябре, и на 34% больше, чем в начале года,. Это самое сильное подорожание по итогам одного месяца за исследуемый период.

У дилеров средняя цена машины превысила отметку в 1,2 миллиона рублей, что на 30% дороже, чем в январе, и на 2,5% — чем в октябре. У частных и профессиональных «средний чек» вырос на 29,4% и 4,5% соответственно — до 727 тысяч рублей. 

В Краснодарском и Красноярском краях дилерские цены за месяц не изменились — 1,48 миллиона и 1,14 миллиона рублей соотвественно. А в Иркутской области зафиксировано существенное снижение цен: минус 2,2%, до 1,215 миллиона рублей.

Стоит отметить, что средняя цена автомобилей с пробегом часто коррелируется не столько изменением цен на конкретные модели, сколько структурой рынка. 

Как менялся срок жизни публикации о продаже автомобилей с пробегом

Срок экспозиции автомобилей у дилеров за прошедший месяц не изменился, а с начала года сократилась всего на 2 дня — до 5 недель. Зато продажи частников ускоряюся уже на протяжении четырёх месяцев: в ноябре машины продавались за 26 дней. 

Столичные частные продавцы — самые быстрые: в ноябре они продавали машины всего за 22 дня (в январе и октябре — 25 дней). Самые активные дилеры — в Краснодарском крае: они продают за 4 недели. Частники здесь не сильно медленнее Московских: в среднем они «избавляются» от машин за 24 дня. 

За месяц совсем слегка выросла доля автомобилей, которые продаются дольше месяца. Здесь сказывается и появление на рынке более дорогих машин, которые всегда выбирают дольше, и общий рост цен. Доля машин, которые продаются за месяц или быстрее сократилась до 55%, хотя ещё год назад она достигала 60%.

Количество новых и выбывших предложений

Складские запасы дилеров теперь пополняются быстрее, чем пустеют. Второй месяц подряд количество новых публикаций от дилеров превышает объём снятых с продажи объявлений, причём в ноябре разница достигла 11% (в октябре — только 4%). Это лучший показатель за год. 

У частных продавцов сохраняется дифицит: новых предложений на 5% меньше, чем снятых. Но во второй половине года наблюдается тренд на «выравнивание»: ещё в июле выбывших объявлений было на 14% больше, чем новых, в сентябре — на 13%, а в октябре — на 9%. 

Можно предположить, что постепенно спрос снижается, поэтому уже сейчас у дилеров образовался профицит автомобилей, а частные продавцы близки к такой ситуации. Высокие цены и уменьшение количества ликвидных машин в продаже приводит к тому, что россияне откладывают запланированную покупку. 

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