Автомобилей в продаже становится больше и они дешевеют: что происходит на вторичном авторынке России

Объём предложений в продаже в мае оказался почти самым высоким за год — больше 1,1 миллиона объявлений. Это на 17% больше, чем месяцем ранее, и на четверть больше, чем в начале года.

При этом основной рост публикаций пришёлся на автомобили от собственников — почти 900 тысяч. Это плюс 21% относительно апреля и плюс 30% к январю. Выросла и доля таких публикаций, до 81% (плюс 3,5 п.п.).

Предложений от дилеров за месяц стало больше на 3% (207 тысяч плюс 6% с начала года). Но их доля в общем объёме рынка падает уже на протяжении 5 месяцев: сейчас их меньше 19%.

В большинстве крупных регионов объём стока в мае стал рекордным за год. Однако, например, в Ростовской области количество объявлений снизилось на 9% в сравнении с прошлогодним результатом.

В столице доля дилеров заметно выше, чем по стране, — 30%, но это самый низкий показатель за 17 месяцев. В Краснодарском крае традиционно один из самых низких показателей присутствия дилеров на вторичном рынке: в мае их доля сократилась до 10,1% — минимум за 9 месяцев.