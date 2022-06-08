Как продавались новые автомобили в мае: инфографика

Автомобилей в продаже становится больше и они дешевеют: что происходит на вторичном авторынке России

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, опублико­ванные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с июня 2021 года по май 2022 года. Под термином «уникальное предложе­ние» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.

Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех площадок.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом

Объём предложений в продаже в мае оказался почти самым высоким за год — больше 1,1 миллиона объявлений. Это на 17% больше, чем месяцем ранее, и на четверть больше, чем в начале года.

При этом основной рост публикаций пришёлся на автомобили от собственников — почти 900 тысяч. Это плюс 21% относительно апреля и плюс 30% к январю. Выросла и доля таких публикаций, до 81% (плюс 3,5 п.п.).

Предложений от дилеров за месяц стало больше на 3% (207 тысяч плюс 6% с начала года). Но их доля в общем объёме рынка падает уже на протяжении 5 месяцев: сейчас их меньше 19%.

В большинстве крупных регионов объём стока в мае стал рекордным за год. Однако, например, в Ростовской области количество объявлений снизилось на 9% в сравнении с прошлогодним результатом.

В столице доля дилеров заметно выше, чем по стране, — 30%, но это самый низкий показатель за 17 месяцев. В Краснодарском крае традиционно один из самых низких показателей присутствия дилеров на вторичном рынке: в мае их доля сократилась до 10,1% — минимум за 9 месяцев.

Изменение средней стоимости подержанных автомобилей

За прошедший месяц цены на автомобили почти не изменились: средний прайс по всем классифайдам не превышает 1,1 миллиона рублей, что на 2,4% меньше, чем в апреле. С начала года цены выросли на 17%. 

У дилеров машины за месяц подорожали, но всего на 0,7%, до 1,47 миллиона (плюс 17% с начала года), а собственники снизили цены на 2%, до 953 тысяч (плюс 20% к ценам января). 

Похожая динамика наблюдается в большинстве крупных регионов страны. Но, например, в Приморском крае зафиксировано чуть более заметное снижение цен: по сравнению с предыдущим месяцем средний прайс упал на 5,2%, до 1,27 миллиона рублей. Предложения от частных лиц стали доступнее на 6,4%, а дилерские, после роста на протяжении 4 месяцев, — на 2%.

Важно понимать, что на средней цене сказываются не только колебания цен на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке. 

Как менялся срок жизни публикации о продаже автомобилей с пробегом

У дилеров срок хранения автомобилей на складах растёт уже на протяжении полугода, и в мае этот показатель превысил отметку в 50 дней. Это на 3 дня больше, чем в апреле, и почти в 1,5 раза больше, чем год назад. Вероятно, на динамике существенно сказывается более высокая средняя цена, в том числе за счёт большего количества дорогих машин. При этом недорогие хорошие машины теперь в дефиците.

Предложения от дилеров Татарстана находятся в продаже в среднем почти 2 месяца (57 дней). Срок экспозиции за месяц вырос на 1,5 недели, и это один из худших показателей среди крупных регионов. Например, в Ростовской области дилерам удалось даже ускориться: они продают автомобили за 48 дней — минус 3 дня относительно показателя апреля.

Частникам сейчас хватает четырёх недель, чтобы реализовать автомобиль. Это чуть дольше, чем месяцем ранее (плюс 2 дня), но всё же это один из лучших показателей за прошедший год. 

Доля автомобилей, которые покидают классифайды быстрее чем за месяц, продолжает падать. В мае подобных предложений насчитывалось только 39% среди всех объявлений, хотя год назад на них приходилось около 55% рынка. И даже в апреле их доля достигала 42%. 

Параллельно сильно вырос объём объявлений, которые задерживаются в продаже на 3 месяца и дольше. В мае таких публикаций было уже больше 20% — вдвое больше, чем год назад, и на 4 п.п. больше, чем в апреле. 

Количество новых и выбывших предложений

Второй месяц подряд у частных продавцов наблюдается профицит предложений: в мае было размещено на 11,4% больше объявлений, чем снято с продажи. Небольшой избыток предложений от дилеров, зафиксированный в апреле, сменился дефицитом: за прошедший месяц опубликовано на 7,4% меньше объявлений, чем снято с продажи.

В ряде регионов объём новых дилерских предложений всё-таки сильно превышает объём выбывших. Например, в Приморском крае в мае было подано на 35% больше объявлений, чем снято, а в апреле — на 68%. Аналогичная ситуация в Красноярском крае и Новосибирской области, хотя разница там не такая внушительная — в пределах 10%.

Профицит автомобилей не позитивный тренд. Большая разница между объёмом новых предложений и снятых с продажи свидетельствует о снижении спроса со стороны клиентов. Это, в свою очередь, вызвано падением покупательской способности и дороговизной кредитов. Однако на рынке сказывается и сезонность: май — месяц пониженной активности на авторынке.  

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