Цены выросли, предложений стало меньше: что происходит на вторичном рынке России
Дмитрий Савостьянчик
Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с апреля 2021 года по март 2022 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
2022-й год начался с незначительного падения количества автомобилей в продаже: в январе в продаже было на 2% меньше машин (888 тыс. шт.), чем в декабре. В феврале рынок заметно оживился: объём предложений вырос на 9% (964 тыс. шт.) — это стало самым высоким показателем за 5 месяцев. Но конец февраля, а вместе с ним и весь март, отразились на желании автовладельцев продавать свои машины, поэтому публикаций стало на 9% меньше.
За полный год количество машин в продаже сократилось на 20%. Главная причина — в резком снижении числа предложений от частных продавцов (на 26%). Объявлений от дилеров стало на 18% больше, что привело и к 1,5-кратному росту доли дилерских предложений в общем объёме продаж — до 22,5%. Это может говорить о том, что собственники стали реже самостоятельно заниматься продажей машин и чаще сотрудничают с автосалонами.
В столице в марте «вторичка» (по сравнению с февралём) просела всего на 3%, а в абсолютных значениях (95 тыс. шт.) сравнялась с июнем 2021 года, когда был зафиксирован максимум за 2021 год. В Приморском крае рынок сократился до самой низкой за 12 месяцев отметки: 38 тысяч предложений — на 18% меньше, чем в феврале, и на 5% меньше, чем год назад. Однако в большинстве регионов динамика предложений в начале 2022 года следует за средним по стране трендом.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
За 3 месяца 2022 года машины в России подорожали на 16% — средняя превысила 1 миллион рублей. Дилеры резко подняли цены в феврале — плюс 12% относительно января, а предложения от частных продавцов дорожали не так быстро: плюс 7% в феврале, ещё 8% — в марте.
Год назад машины стоили на 56% дешевле — в среднем, по 670 тысяч рублей. Дилеры за этот период подняли цена на 44%, до 1,46 миллиона рублей, а частные продавцы — на 53%, до 923 тысяч.
Самые дорогие в России автомобили продаются в Москве. Средние цены у дилеров — 1,9 миллиона рублей (плюс 36% за год, плюс 15% с начала года, но минус 1,5% к февралю), у частных продавцов — почти 1,6 миллиона (плюс 53% и плюс 18%). Большой выбор доступных машин — в Ростовской области: предложения от дилеров дешевле, чем в среднем по стране, — меньше 1,3 миллиона (плюс 53% и плюс 18%, хотя в феврале машины стоили на 3,3% дороже); от частников — по 812 тысяч (плюс 56% и плюс 15%). Сильнее всего за год среди крупных регионов «средний чек» вырос в Приморском крае: на 63% у дилеров (1,5 млн руб.) и на 47% у остальных продавцов (1,2 млн руб.).
Однако важно понимать, что на средней цене автомобилей с пробегом сказывается не только изменение цен на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Как менялся срок жизни публикации о продаже автомобилей с пробегом
Срок экспозиции автомобилей растёт на протяжении последних четырёх месяцев. В марте дилерам требовалось 45 дней на продажу (на 1,5 недели больше, чем год назад), а частникам — чуть больше месяца (вместо 28 дней — это средний показатель в 2021 году).
У красноярских, новосибирских и ростовских дилеров машины хранятся на складах ещё дольше — по 47-50 дней (в обоих регионах — на 10-14 дней больше, чем год назад). Самые быстрые продавцы — в Московской области: дилеры находят покупателей за 40 дней (плюс 12 дней), частники — за 28 (плюс 6 дней).
С начала 2022 года существенно сократилась доля автомобилей, которые продаются быстрее, чем за месяц. В 2021 году на них приходилось 55-60% рынка, а в первом квартале 2022 года — уже меньше половины. Вместе с этим резко выросла доля объявлений, которые размещаются на классифайдах по 3 месяца или дольше: сейчас таких предложений в полтора раза больше, чем год назад.
Количество новых и выбывших предложений
Складские запасы дилеров в начале года пустеют медленнее, чем пополняются. В марте новых публикаций от дилеров было на 11% меньше, чем снятых с продажи. Частные продавцы в марте разместили на 18% меньше объявлений, чем сняли с продажи. Такой тренд здесь сохраняется уже год, хотя в конце 2021-го была надежда, что ситуация изменится: осенью и зимой разница между новыми и выбывшими объявлениями постепенно сокращалась.