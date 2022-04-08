Цены выросли, предложений стало меньше: что происходит на вторичном рынке России

Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей, опублико­ванные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с апреля 2021 года по март 2022 года. Под термином «уникальное предложе­ние» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.

Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех площадок.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом