Количество объявлений о продаже машин с пробегом сократилось на четверть

Эксперты компании CM.Expert опубликовали результаты исследования, в котором проанализировали динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменения цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и выбывших предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованных на Авто.ру, Авито и Дром.ру с июля 2020 года по июнь 2021 года. Под уникальным предложением эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на разных классифайдах.

Новые предложения — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех сайтов.

Регионы исследования: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Приморский края, Новосибирская, Ростовская, Свердловская и челябинские области.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом