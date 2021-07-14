Мировые продажи новых автомобилей за полгода выросли на 28%

Количество объявлений о продаже машин с пробегом сократилось на четверть

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Эксперты компании CM.Expert опубликовали результаты исследования, в котором проанализировали динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменения цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и выбывших предложений.

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованных на Авто.ру, Авито и Дром.ру с июля 2020 года по июнь 2021 года. Под уникальным предложением эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на разных классифайдах.

Новые предложения — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех сайтов.

Регионы исследования: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Приморский края, Новосибирская, Ростовская, Свердловская и челябинские области.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом

Ажиотажный спрос на на автомобили, который «зародился» после локдауна, спровоцировал дефицит на вторичном рынке — количество предложений стабильно сокращалось с июля 2020 года. Абсолотный минимум был зафиксирован в феврале 2021 года — на треть меньше, чем в июле. С марта количество машин в продаже стало постепенно расти, однако в июне-2021 на классифайдах насчитывалось на четверть меньше объявлений, чем годом ранее.

В июне 2021 года наблюдается спад количества предложений на вторичке по сравнению с мая, что можно связать с сезонностью: летом продажи обычно замедляются. Лишь в столичных регионах рост не остановился: количество объявлений выросло на 2 процента.

Доля дилерских объявлений при этом почти не изменилась — они занимают, в среднем, 15-20% рынка. В столице их доля выше — около 25%, а в Санкт-Петербурге за год доля таких предложений выросла с 20% до 34%.

Изменение средней стоимости подержанного автомобиля

Средняя цена машин с пробегом за этот период выросла почти на четверть — до 670 тысяч рублей. У дилеров автомобили подорожали ещё сильнее — на треть, до 1 миллиона 33 тысяч рублей. Эксперты объясняют это возможностью дилеров работать в более дорогом сегменте, который дорожает быстрее. Машины от частных продавцов подорожали чуть меньше рынка, в среднем, на 18%.

С начала года машины с пробегом подорожали, в среднем, на 8,9%. У дилеров — на 11,2%, у частников — на 7,5%.

В столице средний прайс ожидаемо выше, чем в целом по стране — на 69 процентов. Средняя цена автомобиля с пробегом в Москве составила 1 миллион 129 тысяч рублей. За год цены на дилерские предложения выросли на 33% (до 1,4 миллиона рублей), а на машины от частников — до 1 миллиона рублей (плюс 26%).

Как менялся срок жизни публикации о продаже автомобиля с пробегом

Срок экспозиции публикаций за исследуемый период сократился на 15% — сейчас машины продаются примерно за месяц. Срок жизни объявлений частных продавцов сократился на четверть, а дилерских — на 10%. При этом сейчас дилеры продают машины дольше, чем осенью 2020 года.

В некоторых регионах, например, в Приморском крае, срок экспозиции практически не изменился: дилеры продают машины в среднем за 38 дней (в июле-2020 — 40 дней), а частники — за 39 дней (год назад — 38 дней).

На треть — до 21% — сократилось количество автомобилей, которые продаются дольше двух месяцев. Машин, которые продаются очень быстро (до 30 дней), больше половины — 56%.

Количество новых и выбывших предложений

Сразу после локдауна классифайды пустели быстрее, чем пополнялись: например, в июле 2020 года количество снятых с продажи объявлений было на 10% больше, чем опубликованных.

У частных продавцов такой тренд сохранялся до конца года. Дилеры, вероятно, уже к осени пополнили склады, поэтому стали выкладывать больше объявлений, чем снимать. Но к концу весны 2021 года сезонность «скорректировала» ситуацию для всех продавцов: сейчас автомобили «уходят» с классифайдов быстрее, чем появляются новые.

Ваши прогнозы на оставшиеся полгода?

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