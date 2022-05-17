Объём предложений вырос, а рост цен замедлился: что происходит на вторичном авторынке России

За прошедший месяц цены на автомобили почти не изменились: средний прайс по всем классифайдам — меньше 1,1 миллиона рублей, что на 3% больше, чем в марте. При этом у дилеров машины подорожали всего на 0,2%, а собственники подняли цены сильнее — на 5%.

В некоторых регионах аналитики зафиксировали заметные колебания. Например, в Приморском крае дилерские цены растут уже четвёртый месяц подряд: в апреле машины стали на 14% дороже, чем в марте, в марте — плюс 12% к февралю, в феврале — плюс 9% относительно начала года. При этом предложения от собственников в апреле стали чуть доступнее, чем месяцем ранее, — минус 2,3%.

В Ростовской области обратная ситуация: автомобили, которые выставляют на продажу частные лица, растут в цене на протяжении года (в апреле — плюс 23% относительно января и плюс 66% за год), а предложения дилеров в апреле подешевели на 2,3% по сравнению с мартом и на 5,6% по сравнению с в февралём.

Самый дорогой сток машин (среди предложений в крупных регионах) — у дилеров Московской области: по 1,96 миллиона рублей. Частные продавцы с наиболее высокими ценами — тоже в столице, по 1,6 миллиона. В Москве разница цен на машины от собственников и дилеров оказалась минимальной: в автосалонах автомобили дороже всего на 15%.

Чуть дороже миллиона оценивают машины дилеры Волгоградской и Самарской областей, а наиболее доступные предложения от собственников можно найти в Волгоградской и Ленинградской областях — по 780 тысяч в среднем.

Относительно начала года цены на вторичном рынке выросли на 20%. Предложения от частных продавцов подорожали в среднем на 22%, от дилеров — на 16%. За 12 месяцев заметно сократилась разница между средними прайсами автосалонов и собственников: год назад средний чек был на 70% выше, сейчас на 50%.

Важно понимать, что на средней цене сказываются не только колебания цен на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.

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