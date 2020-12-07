Взгляните на сумасшедший Mercedes-Benz 190: у него V12 и суровый ценник

Взгляните на не очень удачную реплику культового суперкара Mercedes-Benz CLK GTR

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Дмитрий Елизаров

Фотографии довольно странной попытки построить копию знаме­нитого суперкара Mercedes-Benz CLK GTR, сделанные в США, опублико­ваны на Reddit. Судя по всему, основой для реплики послужил Mercedes-Benz E-класса в кузове W210, а главными инстру­ментами для её изготов­ления — болгарка и напильник.

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  • Кузовные панели седана заменены, насколько можно разглядеть на фото­графиях, практически полностью. Передние крылья и капот уступили место единой конструкции, копирующей облик CLK GTR (хотя решётка радиатора и оптика остались штатными), а сзади тем же способом сымитиро­вана удлинённая корма суперкара с массивным спойлером.

  • Примечательно, что строители реплики, судя по всему, вмеша­лись и в конструкцию кузова: задние двери удалены, а проёмы заварены. Помимо всего прочего, седан обзавёлся воздухо­заборником на крыше, боковыми зеркалами в стиле F1 и альтер­нативными колёсными дисками. Смысл всех этих перестроек не уточняется.

  • Mercedes-Benz CLK GTR изначально созда­вали для участия в чемпионате FIA по кузовным гонкам в классе GT, и уже в дебютном сезоне 1997 года суперкар выиграл 6 из 11 этапов. Согласно требо­ваниям омологации Mercedes-Benz построил и 25 дорожных CLK GTR — его оснастили 6,9-литровой версией 12-цилинд­рового мотора семейства M120, разви­вавшей 612 л.с. На момент выхода на рынок суперкар стоил более 1,5 миллиона долларов.

  • Подобные «гаражные» реплики — не редкость. К примеру, осенью весь Facebook внимательно следил за строитель­ством самодельной копии Bugatti Vision Gran Turismo, а по Бангкоку периодически ездит (когда не ломается) кустарная копия Lamborghini Countach на агрегатах Hyundai.

Как считаете, зачем вот это вот всё?

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