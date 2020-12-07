Взгляните на не очень удачную реплику культового суперкара Mercedes-Benz CLK GTR
Дмитрий Елизаров
Фотографии довольно странной попытки построить копию знаменитого суперкара Mercedes-Benz CLK GTR, сделанные в США, опубликованы на Reddit. Судя по всему, основой для реплики послужил Mercedes-Benz
Кузовные панели седана заменены, насколько можно разглядеть на фотографиях, практически полностью. Передние крылья и капот уступили место единой конструкции, копирующей облик CLK GTR (хотя решётка радиатора и оптика остались штатными), а сзади тем же способом сымитирована удлинённая корма суперкара с массивным спойлером.
Примечательно, что строители реплики, судя по всему, вмешались и в конструкцию кузова: задние двери удалены, а проёмы заварены. Помимо всего прочего, седан обзавёлся воздухозаборником на крыше, боковыми зеркалами в стиле F1 и альтернативными колёсными дисками. Смысл всех этих перестроек не уточняется.
Mercedes-Benz CLK GTR изначально создавали для участия в чемпионате FIA по кузовным гонкам в классе GT, и уже в дебютном сезоне 1997 года суперкар выиграл 6 из 11 этапов. Согласно требованиям омологации Mercedes-Benz построил и 25 дорожных CLK GTR — его оснастили 6,9-литровой версией 12-цилиндрового мотора семейства M120, развивавшей 612 л.с. На момент выхода на рынок суперкар стоил более 1,5 миллиона долларов.
Подобные «гаражные» реплики — не редкость. К примеру, осенью весь Facebook внимательно следил за строительством самодельной копии Bugatti Vision Gran Turismo, а по Бангкоку периодически ездит (когда не ломается) кустарная копия Lamborghini Countach на агрегатах Hyundai.