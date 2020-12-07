Взгляните на не очень удачную реплику культового суперкара Mercedes-Benz CLK GTR

Кузовные панели седана заменены, насколько можно разглядеть на фото­графиях, практически полностью. Передние крылья и капот уступили место единой конструкции, копирующей облик CLK GTR (хотя решётка радиатора и оптика остались штатными), а сзади тем же способом сымитиро­вана удлинённая корма суперкара с массивным спойлером.

Примечательно, что строители реплики, судя по всему, вмеша­лись и в конструкцию кузова: задние двери удалены, а проёмы заварены. Помимо всего прочего, седан обзавёлся воздухо­заборником на крыше, боковыми зеркалами в стиле F1 и альтер­нативными колёсными дисками. Смысл всех этих перестроек не уточняется.

Mercedes-Benz CLK GTR изначально созда­вали для участия в чемпионате FIA по кузовным гонкам в классе GT, и уже в дебютном сезоне 1997 года суперкар выиграл 6 из 11 этапов. Согласно требо­ваниям омологации Mercedes-Benz построил и 25 дорожных CLK GTR — его оснастили 6,9-литровой версией 12-цилинд­рового мотора семейства M120, разви­вавшей 612 л.с. На момент выхода на рынок суперкар стоил более 1,5 миллиона долларов.