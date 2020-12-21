Мерседес серии DTM продают за 54 млн рублей. И это недорого: таких машин всего две
Кирилл Малышев
На нидерландском сайте Autoleitner выставили на продажу редчайшее гоночное купе Mercedes-Benz CLK DTM AMG P900. Таких было построено всего два. Просят за суперкар 595 000 евро (54,2 миллиона рублей).
Боковые окна болида из серии DTM сделаны из пластика, а наружные зеркала примерно вдвое меньшей площади, чем на дорожной машине. Всё это из арсенала гоночных машин — ради снижения массы и улучшения аэродинамических свойств.
На крышке багажника стоит огромное и очень жёсткое антикрыло. Оно не имитирует машины DTM, оно взято с них без изменений. Из-под бампера выглядывают четыре патрубка выхлопной системы. Фары без каких-либо наворотов, на простом галогене: болиду другие и не нужны.
В салоне — гоночные «ковши» и полный каркас безопасности. На передней панели остался необходимый минимум тумблеров, включая аварийное выключение массы. Полностью цифровая комбинация приборов тоже пришла из мира DTM. Руль приплюснутый, с мигающей вспышкой напоминания о необходимости смены передачи, и неотделанной декоративными накладками рулевой колонкой. Отделка салона выполнена из обязательной в автоспорте огнестойкой ткани.
Mercedes-Benz CLK DTM AMG P900 оснащён мотором V8 6.2 серии М156. Собственно, он и стал первым носителем этого двигателя. На серийную машину его установили в
2006-м— на Mercedes-AMG Е 63 в кузове W211. Агрегат выдаёт 510 л.с. и 630 Нм. Выставленный на продажу экземпляр прошёл всего 1500 километров. Динамические характеристики машины не раскрываются.
За год до постройки двух «девятисотых» купе Mercedes-Benz сделал сто экземпляров CLK DTM AMG без приставки Р900. Эти машины отличались менее радикальной внешностью, «гражданским» салоном и мотором. На них стояла компрессорная «восьмёрка» 5.4 отдачей 582 л.с. и 800 Нм. Сейчас машины из этой серии оцениваются примерно вдвое дешевле, чем продающийся оранжевый суперкар.
Минувшей осенью подразделение Mercedes-AMG заявило об установлении нового абсолютного рекорда для серийных автомобилей на трассе Нюрбургринг. Mercedes-AMG GT Black Series смог опередить предыдущего рекордсмена Lamborghini Aventador SVJ на 1,36 секунды. Его время круга составило 6 минут и 43,61 секунды.