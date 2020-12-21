Мерседес серии DTM продают за 54 млн рублей. И это недорого: таких машин всего две

Боковые окна болида из серии DTM сделаны из пластика, а наружные зеркала примерно вдвое меньшей площади, чем на дорожной машине. Всё это из арсенала гоночных машин — ради снижения массы и улучшения аэро­динамических свойств.

На крышке багажника стоит огромное и очень жёсткое анти­крыло. Оно не имитирует машины DTM, оно взято с них без изменений. Из-под бампера выгляды­вают четыре патрубка выхлопной системы. Фары без каких-либо наворотов, на простом галогене: болиду другие и не нужны.

В салоне — гоночные «ковши» и полный каркас безопас­ности. На передней панели остался необходимый минимум тумблеров, включая аварийное выключение массы. Полностью цифровая комбинация приборов тоже пришла из мира DTM. Руль приплюс­нутый, с мигающей вспышкой напоминания о необходи­мости смены передачи, и неотделанной декоратив­ными накладками рулевой колонкой. Отделка салона выполнена из обязательной в автоспорте огнестойкой ткани.

Mercedes-Benz CLK DTM AMG P900 оснащён мотором V8 6.2 серии М156. Соб­ственно, он и стал первым носителем этого двигателя. На серийную машину его установили в 2006-м — на Mercedes-AMG Е 63 в кузове W211. Агрегат выдаёт 510 л.с. и 630 Нм. Выстав­ленный на продажу экзем­пляр прошёл всего 1500 кило­метров. Динамические харак­теристики машины не раскрываются.

За год до постройки двух «девяти­сотых» купе Mercedes-Benz сделал сто экзем­пляров CLK DTM AMG без приставки Р900. Эти машины отличались менее радикаль­ной внешностью, «гражданским» салоном и мотором. На них стояла компрес­сорная «восьмёрка» 5.4 отдачей 582 л.с. и 800 Нм. Сейчас машины из этой серии оцениваются примерно вдвое дешевле, чем продающийся оранжевый суперкар.