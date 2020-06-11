Редкий 12-летний Mercedes-AMG с крошечным пробегом выставили на продажу

Спорткар купили новым в 2008 году у офици­ального дилера во Флориде. Нынешний владелец приобрёл машину в 2019-м и проехал на ней примерно 800 кило­метров. Мерседес ни разу не бывал в авариях, и у него нет никаких внешних повреждений.