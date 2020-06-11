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Редкий 12-летний Mercedes-AMG с крошечным пробегом выставили на продажу

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На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже «заряженного» купе Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series, которое было выпущено тиражом 500 экзем­пляров. На данный момент максимальная ставка составляет 72 000 долларов (около пяти миллионов рублей). Пробег автомобиля — всего 1600 миль (2560 километров).

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  • Спорткар купили новым в 2008 году у офици­ального дилера во Флориде. Нынешний владелец приобрёл машину в 2019-м и проехал на ней примерно 800 кило­метров. Мерседес ни разу не бывал в авариях, и у него нет никаких внешних повреждений.

  • От базовой модификации CLK версия AMG Black Series отличается отсут­ствием сидений второго ряда, карбоновым аэро­динами­ческим обвесом, шинами разной размерности (265/30 спереди и 285/30 сзади), а также массив­ными расшири­телями колёсных арок.

  • Вариант CLK 63 AMG Black Series комплекто­вался 6,2-литровым двигате­лем V8 мощностью 500 лошадиных сил. Задне­приводное купе разгоняется до ста кило­метров в час за 4,3 секунды, а его макси­мальная скорость составляет 300 км/ч.

Если бы у вас была такая машина, вы бы ездили на ней или хранили в гараже?

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