Редкий 12-летний Mercedes-AMG с крошечным пробегом выставили на продажу
На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже «заряженного» купе Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series, которое было выпущено тиражом 500 экземпляров. На данный момент максимальная ставка составляет 72 000 долларов (около пяти миллионов рублей). Пробег автомобиля — всего 1600 миль (2560 километров).
Спорткар купили новым в 2008 году у официального дилера во Флориде. Нынешний владелец приобрёл машину в
2019-ми проехал на ней примерно 800 километров. Мерседес ни разу не бывал в авариях, и у него нет никаких внешних повреждений.
От базовой модификации CLK версия AMG Black Series отличается отсутствием сидений второго ряда, карбоновым аэродинамическим обвесом, шинами разной размерности
(265/30спереди и 285/30сзади), а также массивными расширителями колёсных арок.
Вариант CLK 63 AMG Black Series комплектовался 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 500 лошадиных сил. Заднеприводное купе разгоняется до ста километров в час за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет
300 км/ч.