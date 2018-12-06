Компания Renault представила домкрат, краскопульт и набор инструментов для Clio RS (а заодно несколько доработок)

Новое поколение Clio RS должны показать уже через несколько месяцев, а в качестве прощального аккорда для нынешней машины французы подготовили весьма обширный каталог фирменных аксессуаров и деталей.

В этот список входят, например, более мощные тормоза, комплект трековой подвески, растяжка поперечной устойчивости, спортивная выхлопная система и трековые кресла-ковши из карбона.

Отдельная тема – внешний стайлинг. Можно заказать спортивный обвес, в который входят антикрыло и накладки на колесные арки. Комплект создан по мотивам концептуальной трековой версии Clio RS16 (в серию не пошла) и будет выпущен ограниченным тиражом всего в 250 штук. Дополнить его можно колесными дисками Turini черного или красного цвета.

И это еще не все! Помимо деталей для автомобиля, Renault предлагает и набор фирменных инструментов для тех, кто любит сам возиться с машиной и обслуживать ее во время трек-дней. В списке предложений – ящик для инструментов, домкрат, динамометрический ключ, гаечные ключи и даже небольшой краскопульт.

Позже аналогичный каталог деталей соберут и для старшего хот-хэтча Megane RS.