Компания Renault представила домкрат, краскопульт и набор инструментов для Clio RS (а заодно несколько доработок)
Новое поколение Clio RS должны показать уже через несколько месяцев, а в качестве прощального аккорда для нынешней машины французы подготовили весьма обширный каталог фирменных аксессуаров и деталей.
В этот список входят, например, более мощные тормоза, комплект трековой подвески, растяжка поперечной устойчивости, спортивная выхлопная система и трековые кресла-ковши из карбона.
Отдельная тема – внешний стайлинг. Можно заказать спортивный обвес, в который входят антикрыло и накладки на колесные арки. Комплект создан по мотивам концептуальной трековой версии Clio RS16 (в серию не пошла) и будет выпущен ограниченным тиражом всего в 250 штук. Дополнить его можно колесными дисками Turini черного или красного цвета.
И это еще не все! Помимо деталей для автомобиля, Renault предлагает и набор фирменных инструментов для тех, кто любит сам возиться с машиной и обслуживать ее во время трек-дней. В списке предложений – ящик для инструментов, домкрат, динамометрический ключ, гаечные ключи и даже небольшой краскопульт.
Позже аналогичный каталог деталей соберут и для старшего хот-хэтча Megane RS.
У Renault Clio RS нынешнего поколения – 1,6-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., который работает в паре с семиступенчатым роботом. До сотни хэтчбек разгоняется за 6,7 секунды. В следующем поколении Clio RS, возможно, получит 1,8-литровый турбомотор от спорткупе Alpine A110 и нынешнего Megane RS.