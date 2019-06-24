Гоночный Renault Clio получил двигатель, как у Арканы
Николай Андреев
Спортивное подразделение Renault Sport представило сразу три гоночные версии хэтчбека Clio нового поколения – Cup, RX и Rally. Первая предназначена для асфальтовых гонок по кольцу, вторая — для ралли-кросса (смешанное покрытие), а последняя — в первую очередь для гравийных состязаний.
Все версии разработаны на базе хэтчбека Clio RS Line. «Турбочетвёрка» объёмом 1,33 литра (такой мотор в 150-сильном варианте ставится на Renault Arkana) получила увеличенную турбину и, в зависимости от требований регламента конкретной серии, развивает 170–180 лошадиных сил (280–320 Н·м).
Двигатель работает в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Привод — передний, с самоблокирующимся дифференциалом. Так как по технике все модификации унифицированы, их можно переделывать под разные гоночные серии, меняя некоторые детали.
Версии Cup, Rally и RX отличаются между собой настройками гоночных пружин и амортизаторов Bos Suspension, а также колёсами: для гравия предлагаются 15-дюймовые, а для асфальта — диаметром от 16 до 17 дюймов. Все машины оснащаются омологированными сиденьями, топливным баком, каркасом безопасности, воздухозаборником на крыше и «ручником» с гидравлическим приводом.
Продажи Renault Clio Cup, RX и Rally, которым запрещён выезд на обычные дороги, начнутся в октябре, а допуск на гоночные трассы они получат к 2020 году.