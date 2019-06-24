Гоночный Renault Clio получил двигатель, как у Арканы

Все версии разработаны на базе хэтчбека Clio RS Line. «Турбочетвёрка» объёмом 1,33 литра (такой мотор в 150-сильном варианте ставится на Renault Arkana) получила увеличенную турбину и, в зависимости от требований регламента конкретной серии, развивает 170–180 лошадиных сил (280–320 Н·м).

Двигатель работает в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Привод — передний, с самоблокирующимся дифференциалом. Так как по технике все модификации унифицированы, их можно переделывать под разные гоночные серии, меняя некоторые детали.