«Буханка» впервые за 56 лет получила климат-контроль

Устройство создано ульяновской компанией «Автодом». Оно, как заявляет завод, пред­ставляет собой комбинацию нескольких систем — жидкостного отопления, кондици­онера и автономного бензино­вого отопителя. С помощью модуля можно контроли­ровать климат как в районе рабочего места водителя, так и в жилом отсеке «Байкала».

Вместе с климатическим модулем автодом получает и сенсорную панель для управления — помимо кнопок она оборудо­вана указателем температуры.

Производство УАЗ-452 (ныне УАЗ СГР) началось в Ульяновске в 1965 году. За 56 лет выпуска модель несколько раз модерни­зировалась, но принципи­альную конструкцию сохранила неизменной.

О скором начале продаж «Байкала» завод заявил в конце мая нынешнего года. Автодому спроекти­ровали два типа крыши (стационарный и раскладной), а также новый диван-транс­формер, который можно двигать по салону и раскладывать в спальное место. Кроме того, «Байкал» оборудуют кухней и отсеками для хранения личных вещей.