«Буханка» впервые за 56 лет получила климат-контроль
Дмитрий Елизаров
УАЗ объявил в своём инстаграм-аккаунте, что для УАЗ СГР, известного в народе как «Буханка», разработан климатический комплекс. Но устанавливать его будут только в качестве опции и только на мелкосерийный кемпер «Байкал» на базе «Буханки». Стоимость опции пока не называется, как и цена самого «Байкала».
Устройство создано ульяновской компанией «Автодом». Оно, как заявляет завод, представляет собой комбинацию нескольких систем — жидкостного отопления, кондиционера и автономного бензинового отопителя. С помощью модуля можно контролировать климат как в районе рабочего места водителя, так и в жилом отсеке «Байкала».
Вместе с климатическим модулем автодом получает и сенсорную панель для управления — помимо кнопок она оборудована указателем температуры.
Производство УАЗ-452 (ныне УАЗ СГР) началось в Ульяновске в 1965 году. За 56 лет выпуска модель несколько раз модернизировалась, но принципиальную конструкцию сохранила неизменной.
О скором начале продаж «Байкала» завод заявил в конце мая нынешнего года. Автодому спроектировали два типа крыши (стационарный и раскладной), а также новый диван-трансформер, который можно двигать по салону и раскладывать в спальное место. Кроме того, «Байкал» оборудуют кухней и отсеками для хранения личных вещей.
Цены на сам автодом и опциональное оснащение для него УАЗ обещает рассекретить в момент начала продаж. По официальному заявлению, это произойдёт «совсем скоро».