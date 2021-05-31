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«Буханка» впервые за 56 лет получила климат-контроль

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Дмитрий Елизаров

УАЗ объявил в своём инстаграм-аккаунте, что для УАЗ СГР, известного в народе как «Буханка», разработан климати­ческий комплекс. Но устанав­ливать его будут только в качестве опции и только на мелко­серийный кемпер «Байкал» на базе «Буханки». Стоимость опции пока не называется, как и цена самого «Байкала».

  • Устройство создано ульяновской компанией «Автодом». Оно, как заявляет завод, пред­ставляет собой комбинацию нескольких систем — жидкостного отопления, кондици­онера и автономного бензино­вого отопителя. С помощью модуля можно контроли­ровать климат как в районе рабочего места водителя, так и в жилом отсеке «Байкала».

  • Вместе с климатическим модулем автодом получает и сенсорную панель для управления — помимо кнопок она оборудо­вана указателем температуры.

  • Производство УАЗ-452 (ныне УАЗ СГР) началось в Ульяновске в 1965 году. За 56 лет выпуска модель несколько раз модерни­зировалась, но принципи­альную конструкцию сохранила неизменной.

  • О скором начале продаж «Байкала» завод заявил в конце мая нынешнего года. Автодому спроекти­ровали два типа крыши (стационарный и раскладной), а также новый диван-транс­формер, который можно двигать по салону и раскладывать в спальное место. Кроме того, «Байкал» оборудуют кухней и отсеками для хранения личных вещей.

  • Цены на сам автодом и опциональное оснащение для него УАЗ обещает рассекретить в момент начала продаж. По официаль­ному заявлению, это произойдёт «совсем скоро».

Готовы переплатить за климат-контроль на «Буханке»?

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