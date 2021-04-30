Посмотрите, как вьетнамцы за 266 часов сделали копию Bugatti Chiron из глины

Сначала был построен металлический каркас будущей модели. Чтобы глина не провали­валась внутрь, его обтянули плёнкой. И затем на неё начали накладывать глину. Carscoops пишет, что у создателей машины ушло на это две недели еже­дневного труда по 19 часов. Весь процесс уложили в 40-минутное видео.

Судя по видео, ребята смотрели пропорции и изгибы кузова не по каким-либо чертежам, а по небольшой игрушечной модели. Её можно периоди­чески заметить в кадре. Проект не закончен. Автомобиль стоит на 19-дюймовых колёсах, но остального декора нет. Как рассказы­вает один из авторов модели, у неё появятся шасси, мотор и интерьер. Но всё это впереди.