Посмотрите, как вьетнамцы за 266 часов сделали копию Bugatti Chiron из глины
Кирилл Малышев
Во Вьетнаме умельцы с YouTube-канала NHET TV создали достаточно точную копию гиперкара Bugatti Chiron из металла, стретч-плёнки и глины. На это у них ушло две недели кропотливого труда.
Сначала был построен металлический каркас будущей модели. Чтобы глина не проваливалась внутрь, его обтянули плёнкой. И затем на неё начали накладывать глину. Carscoops пишет, что у создателей машины ушло на это две недели ежедневного труда по 19 часов. Весь процесс уложили в 40-минутное видео.
Судя по видео, ребята смотрели пропорции и изгибы кузова не по каким-либо чертежам, а по небольшой игрушечной модели. Её можно периодически заметить в кадре. Проект не закончен. Автомобиль стоит на 19-дюймовых колёсах, но остального декора нет. Как рассказывает один из авторов модели, у неё появятся шасси, мотор и интерьер. Но всё это впереди.
Осенью в Сети появилось видео, подводящее итог строительству самодельного гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo. Ролик демонстрирует все этапы создания копии — от сварки пространственной рамы и сборки подвески до инсталляции двигателя с коробкой передач, сборки полностью металлического кузова и его окраски.