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Посмотрите, как вьетнамцы за 266 часов сделали копию Bugatti Chiron из глины

Новости

Кирилл Малышев

Во Вьетнаме умельцы с YouTube-канала NHET TV создали достаточно точную копию гиперкара Bugatti Chiron из металла, стретч-плёнки и глины. На это у них ушло две недели кропот­ливого труда.

  • Сначала был построен металлический каркас будущей модели. Чтобы глина не провали­валась внутрь, его обтянули плёнкой. И затем на неё начали накладывать глину. Carscoops пишет, что у создателей машины ушло на это две недели еже­дневного труда по 19 часов. Весь процесс уложили в 40-минутное видео.

  • Судя по видео, ребята смотрели пропорции и изгибы кузова не по каким-либо чертежам, а по небольшой игрушечной модели. Её можно периоди­чески заметить в кадре. Проект не закончен. Автомобиль стоит на 19-дюймовых колёсах, но остального декора нет. Как рассказы­вает один из авторов модели, у неё появятся шасси, мотор и интерьер. Но всё это впереди.

  • Осенью в Сети появилось видео, подводящее итог строитель­ству самодель­ного гиперкара Bugatti Vision Gran Turismo. Ролик демонстри­рует все этапы создания копии — от сварки простран­ственной рамы и сборки подвески до инсталляции двигателя с коробкой передач, сборки полностью металли­че­ского кузова и его окраски.

Хотели бы себе такую «игрушку»?

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