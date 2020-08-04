Mercedes-Benz X-класс превратили в яхту на колёсах с деревянным полом
Кирилл Малышев
Специалисты из ателье Carlex Design представили очередной тюнинг-проект на базе пикапа Mercedes-Benz
В интерьере довольно утилитарного пикапа не осталось ни фрагмента голого пластика. Салон целиком затянули в кожу и алькантару, а в кузове положили деревянный пол.
Роскошный образ поддерживает двухцветная окраска в белый и коричневый цвета с разделяющей их на уровне пояса машины линией. Вместо стандартных колёс стоят многоспицевые диски от Maybach.
Доработками силовой установки Carlex Design не занимается. Стандартно
X-классоснащают бензиновым мотором на 2,0 литра (166 л.с.) и турбодизелями на 2,3 (163 и 190 л.с.) и 3,0 литра (258 л.с.).
Carlex Design базируется в Польше, имеет вторую штаб-квартиру в Южной Корее и представительства ещё в восьми странах, включая Россию.
Над X-классом фирма работала ранее: в июле представили пикап под названием Exy Extreme+ с увеличенным на 10 сантиметров дорожным просветом и значительными переработками внешности. В 2018 году подготовили радикальный трековый проект
X-классас третьей осью.