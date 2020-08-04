Mercedes-Benz X-класс превратили в яхту на колёсах с деревянным полом

В интерьере довольно утилитарного пикапа не осталось ни фрагмента голого пластика. Салон целиком затянули в кожу и алькантару, а в кузове положили деревянный пол.

Роскошный образ поддер­живает двухцветная окраска в белый и коричневый цвета с разделя­ющей их на уровне пояса машины линией. Вместо стандартных колёс стоят много­спицевые диски от Maybach.

Доработками силовой установки Carlex Design не занимается. Стандартно X-класс оснащают бензиновым мотором на 2,0 литра (166 л.с.) и турбодизелями на 2,3 (163 и 190 л.с.) и 3,0 литра (258 л.с.).

Carlex Design базируется в Польше, имеет вторую штаб-квартиру в Южной Корее и предста­вительства ещё в восьми странах, включая Россию.