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Mercedes-Benz X-класс превратили в яхту на колёсах с деревянным полом

Новости

Кирилл Малышев

Специалисты из ателье Carlex Design представили очередной тюнинг-проект на базе пикапа Mercedes-Benz X-класса. Обилие деревян­ных вставок роднит авто­мобиль с роскошными яхтами. Это отражено в названии проекта — Yachting Edition.

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  • В интерьере довольно утилитарного пикапа не осталось ни фрагмента голого пластика. Салон целиком затянули в кожу и алькантару, а в кузове положили деревянный пол.

  • Роскошный образ поддер­живает двухцветная окраска в белый и коричневый цвета с разделя­ющей их на уровне пояса машины линией. Вместо стандартных колёс стоят много­спицевые диски от Maybach.

  • Доработками силовой установки Carlex Design не занимается. Стандартно X-класс оснащают бензиновым мотором на 2,0 литра (166 л.с.) и турбодизелями на 2,3 (163 и 190 л.с.) и 3,0 литра (258 л.с.). 

  • Carlex Design базируется в Польше, имеет вторую штаб-квартиру в Южной Корее и предста­вительства ещё в восьми странах, включая Россию. 

  • Над X-классом фирма работала ранее: в июле представили пикап под названием Exy Extreme+ с увели­ченным на 10 санти­метров дорожным просветом и значи­тельными пере­работками внешности. В 2018 году подготовили радикальный трековый проект X-класса с третьей осью.

Тюнинг для пикапа должен быть...

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