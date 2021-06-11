Красивый и «незаконный» Porsche. Фотопост
Василий Кириллов
В 1970-х в США большую популярность среди тюнеров получило движение Outlaw (переводится как «вне закона»). Его приверженцы покупали себе не слишком новые Porsche 356 и переделывали в псевдогоночные тачки. Они не стремились делать реплики заводских гоночных машин, а просто создавали их на свой вкус — занижали крышу, меняли моторы и не забывали о тотальном шейвинге кузова.
Не то чтобы их гонки по горам Лос-Анджелеса были сильно легальны, но название Outlaw в большей степени относится к пренебрежению законами автокультуры, которая вечно топит за заводскую аутентичность, особенно в отношении классики. Посмотрите на один из таких проектов.
Впрочем, Porsche 356, который вы видите на этих фотографиях, едва ли разобьёт сердце автоэнтузиасту, который скептически относится к доработке легенды. С одной стороны, тут типичная для Outlaw акриловая серая краска, низкая посадка и отсутствие стандартных бамперов. С другой — нет никаких диких расширений на заклёпках (да-да, такое тоже бывает) или воздухозаборников размером с ларёк с мороженым. Короче говоря, если уж и нарушать закон, то только так.