Классический Range Rover превратят в электрокар за 24,5 миллиона рублей
Дмитрий Елизаров
Британское ателье Lunaz Design, ставшее известным после демонстрации нескольких проектов конверсии винтажных машин в электрокары, пополнило своё портфолио внедорожником Range Rover первого поколения. Как уточняет Autocar, помимо электрической силовой установки внедорожник снабдят ещё и современными мультимедийными устройствами. Стоимость проекта «под ключ» — от 245 тысяч фунтов (329 тысяч долларов или 24,5 миллиона рублей).
Трансформация начнётся с полной разборки автомобиля и реставрации кузова. Попутно компоненты автомобиля подвергнут 3D-сканированию: путём компьютерного моделирования нюансы компоновки новой силовой установки тюнеры подберут индивидуально под каждый экземпляр.
Классическим Range Rover обещают также модернизацию подвески и более современную отделку интерьера. По желанию заказчика в салоне внедорожника появятся мультимедийная система, климатическая установка и точка доступа в Интернет.
Обещаны два базовых варианта оснащения — Town для преимущественно городской эксплуатации и Country с улучшенными внедорожными параметрами. При этом технических характеристик будущих электрокаров Lunaz не раскрывает. Ранее сообщалось, что ателье располагает силовыми установками мощностью до 598 л.с. и аккумуляторами с запасом хода до 400 километров.
Кроме того, Lunaz анонсировала и возможность превратить Range Rover в электрический внедорожный кабриолет под названием Safari по образцу машины, снимавшейся в фильме «Осьминожка» 1983 года о британском спецагенте Джеймсе Бонде. По данным Autocar, первый экземпляр такого кабриолета уже имеет своего владельца.
Всего же Lunaz Design планирует собрать лишь 50 рестомодов на базе Range Rover первого поколения, которые выпускались с 1970 по 1994 год.
В прошлом году Lunaz Design объявляла о готовности переводить на электротягу другие классические автомобили из Великобритании — в частности, Jaguar XK120 и Rolls-Royce Phantom V. Цена конверсии этих моделей оказалась выше: от 350 тысяч фунтов.