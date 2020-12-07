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Классический Range Rover превратят в электрокар за 24,5 миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

Британское ателье Lunaz Design, ставшее известным после демонстрации нескольких проектов конверсии винтажных машин в электрокары, пополнило своё портфолио внедорож­ником Range Rover первого поколения. Как уточняет Autocar, помимо электрической силовой установки внедорожник снабдят ещё и современными мульти­медийными устройствами. Стоимость проекта «под ключ» — от 245 тысяч фунтов (329 тысяч долларов или 24,5 миллиона рублей).

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  • Трансформация начнётся с полной разборки автомобиля и реставрации кузова. Попутно компоненты автомобиля подвергнут 3D-скани­рованию: путём компьютерного модели­рования нюансы компоновки новой силовой установки тюнеры подберут индивиду­ально под каждый экземпляр.

  • Классическим Range Rover обещают также модерни­зацию подвески и более современную отделку интерьера. По желанию заказчика в салоне внедорожника появятся мульти­медийная система, климати­ческая установка и точка доступа в Интернет.

  • Обещаны два базовых варианта оснащения — Town для преимуще­ственно городской эксплу­атации и Country с улучшенными внедорожными параметрами. При этом технических харак­теристик будущих электрокаров Lunaz не раскрывает. Ранее сообщалось, что ателье распо­лагает силовыми установками мощностью до 598 л.с. и аккуму­ляторами с запасом хода до 400 километров.

  • Кроме того, Lunaz анонсировала и возмож­ность превратить Range Rover в электриче­ский внедорожный кабриолет под названием Safari по образцу машины, снимав­шейся в фильме «Осьминожка» 1983 года о британском спецагенте Джеймсе Бонде. По данным Autocar, первый экзем­пляр такого кабриолета уже имеет своего владельца.

  • Всего же Lunaz Design планирует собрать лишь 50 рестомодов на базе Range Rover первого поколения, которые выпускались с 1970 по 1994 год.

  • В прошлом году Lunaz Design объявляла о готовности переводить на электротягу другие классические авто­мобили из Велико­британии — в частности, Jaguar XK120 и Rolls-Royce Phantom V. Цена конверсии этих моделей оказалась выше: от 350 тысяч фунтов.

Как считаете, лучше станет классическому Рейнджу с электромотором?

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