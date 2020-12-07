Классический Range Rover превратят в электрокар за 24,5 миллиона рублей

Трансформация начнётся с полной разборки автомобиля и реставрации кузова. Попутно компоненты автомобиля подвергнут 3D-скани­рованию: путём компьютерного модели­рования нюансы компоновки новой силовой установки тюнеры подберут индивиду­ально под каждый экземпляр.

Классическим Range Rover обещают также модерни­зацию подвески и более современную отделку интерьера. По желанию заказчика в салоне внедорожника появятся мульти­медийная система, климати­ческая установка и точка доступа в Интернет.

Обещаны два базовых варианта оснащения — Town для преимуще­ственно городской эксплу­атации и Country с улучшенными внедорожными параметрами. При этом технических харак­теристик будущих электрокаров Lunaz не раскрывает. Ранее сообщалось, что ателье распо­лагает силовыми установками мощностью до 598 л.с. и аккуму­ляторами с запасом хода до 400 километров.

Кроме того, Lunaz анонсировала и возмож­ность превратить Range Rover в электриче­ский внедорожный кабриолет под названием Safari по образцу машины, снимав­шейся в фильме «Осьминожка» 1983 года о британском спецагенте Джеймсе Бонде. По данным Autocar, первый экзем­пляр такого кабриолета уже имеет своего владельца.

Всего же Lunaz Design планирует собрать лишь 50 рестомодов на базе Range Rover первого поколения, которые выпускались с 1970 по 1994 год.