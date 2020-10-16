В игре Cyberpunk 2077 появится классический спорткар Porsche 911 Turbo
Дмитрий Елизаров
Разработчик ожидаемой RPG-игры Cyberpunk 2077, студия CD Project Red, рассекретила ещё один автомобиль из виртуального геймерского автопарка. Им станет классический Porsche 911 Turbo серии 930, но с соответствующими миру игры доработками. Как сообщает издание Carscoops, на винтажном купе будет ездить один из главных героев.
Разработчики заявили, что герой по имени Джонни Сильверхэнд по сюжету игры считается легендой этого виртуального мира, поэтому и передвигаться должен на таком же легендарном автомобиле. В игре будут полностью воссозданы как облик Porsche 911 Turbo, так и звучание его двигателя.
Компьютерный спорткар оснастят новым оборудованием — набором особых датчиков, камерами вместо зеркал заднего вида.
Прообразом Джонни Сильверхэнда стал актёр Киану Ривз.
Porsche выставит в заводском музее особый экземпляр 911 Turbo, оформленный в тех же цветах, что и его игровая копия. При этом виртуальный спорткар может стать единственным автомобилем во вселенной Cyberpunk 2077, имеющим прототип в реальном мире: остальные машины для игры выдуманы.
Cyberpunk 2077 считается одним из самых ожидаемых проектов жанра Action/RPG. Релиз игры запланирован на 19 ноября.
Ранее британские учёные выяснили, что геймеры водят автомобили в реальной жизни хуже обычных водителей: у них больше штрафов, и они чаще попадают в аварии.