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В игре Cyberpunk 2077 появится классический спорткар Porsche 911 Turbo

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Дмитрий Елизаров

Разработчик ожидаемой RPG-игры Cyberpunk 2077, студия CD Project Red, рас­секретила ещё один авто­мобиль из виртуаль­ного геймер­ского автопарка. Им станет классический Porsche 911 Turbo серии 930, но с соответ­ствующими миру игры доработками. Как сообщает издание Carscoops, на винтажном купе будет ездить один из главных героев.

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  • Разработчики заявили, что герой по имени Джонни Сильвер­хэнд по сюжету игры считается легендой этого виртуаль­ного мира, поэтому и пере­двигаться должен на таком же леген­дарном автомо­биле. В игре будут полностью воссоз­даны как облик Porsche 911 Turbo, так и звучание его двигателя.

  • Компьютерный спорткар оснастят новым оборудо­ванием — набором особых датчиков, камерами вместо зеркал заднего вида.

  • Прообразом Джонни Сильверхэнда стал актёр Киану Ривз.

  • Porsche выставит в заводском музее особый экзем­пляр 911 Turbo, оформ­ленный в тех же цветах, что и его игровая копия. При этом виртуаль­ный спорткар может стать един­ственным автомо­билем во вселенной Cyberpunk 2077, имеющим прототип в реальном мире: остальные машины для игры выдуманы.

  • Cyberpunk 2077 считается одним из самых ожидаемых проектов жанра Action/RPG. Релиз игры запланирован на 19 ноября.

  • Ранее британские учёные выяснили, что геймеры водят авто­мобили в реальной жизни хуже обычных водителей: у них больше штрафов, и они чаще попадают в аварии.

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