В игре Cyberpunk 2077 появится классический спорткар Porsche 911 Turbo

Разработчики заявили, что герой по имени Джонни Сильвер­хэнд по сюжету игры считается легендой этого виртуаль­ного мира, поэтому и пере­двигаться должен на таком же леген­дарном автомо­биле. В игре будут полностью воссоз­даны как облик Porsche 911 Turbo, так и звучание его двигателя.