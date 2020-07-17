В Подмосковье появился «блошиный рынок» ретроавтомобилей
На территории музея техники Вадима Задорожного в подмосковном Архангельском начал работу «блошиный рынок», посвящённый классическим автомобилям и предметам, так или иначе связанным с автомобильной культурой. По замыслу организаторов, это одновременно и торговая площадка, и место встречи единомышленников, причём каждый участник может выступить в роли как продавца, так и покупателя.
Вход открыт для всех желающих, а владельцы автомобилей, выпущенных 30 и более лет назад, могут приехать в любое время и выставить свою машину на торги. Кроме того, предусмотрены специальные места для продавцов и покупателей сувениров, коллекционных моделей, атрибутики и прочих вещей, вплоть до книг, игрушек и даже радиоприёмников.
Впервые площадка открылась в выходные 11–12 июля, и там уже было на что посмотреть. Например, среди лотов оказался ЗАЗ-968МП — пикап на базе «Запорожца», выпущенный тиражом около 2500 экземпляров.
Также на продажу была выставлена реплика спортивного Mercedes-Benz 190E 2.3-16, на котором молодой Айртон Сенна выиграл «Гонку чемпионов» 1984 года на Нюрбургринге, опередив звёзд
Формулы-1тех лет. Ещё одна экзотическая модель — американская классика, купе Buick Electra 1959 года.
Планируется, что выставка-ярмарка будет работать каждые выходные, по крайней мере, до наступления холодов. Актуальную информацию о времени работы и расположении ярмарки можно уточнить на сайте музея.