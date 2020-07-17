В Подмосковье появился «блошиный рынок» ретроавтомобилей

Вход открыт для всех желающих, а владельцы авто­мобилей, выпущенных 30 и более лет назад, могут приехать в любое время и выставить свою машину на торги. Кроме того, преду­смотрены специ­альные места для продавцов и покупателей сувениров, коллекци­онных моделей, атрибутики и прочих вещей, вплоть до книг, игрушек и даже радио­приёмников.