Американская Toyota Camry обновилась

В Подмосковье появился «блошиный рынок» ретроавтомобилей

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На территории музея техники Вадима Задорожного в под­московном Архан­гельском начал работу «блошиный рынок», посвящённый классиче­ским авто­мобилям и предметам, так или иначе связанным с автомо­бильной культурой. По замыслу органи­заторов, это одно­временно и торговая площадка, и место встречи едино­мышлен­ников, причём каждый участник может выступить в роли как продавца, так и покупателя.

  • Вход открыт для всех желающих, а владельцы авто­мобилей, выпущенных 30 и более лет назад, могут приехать в любое время и выставить свою машину на торги. Кроме того, преду­смотрены специ­альные места для продавцов и покупателей сувениров, коллекци­онных моделей, атрибутики и прочих вещей, вплоть до книг, игрушек и даже радио­приёмников.

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  • Впервые площадка открылась в выходные 11–12 июля, и там уже было на что посмотреть. Например, среди лотов оказался ЗАЗ-968МП — пикап на базе «Запорожца», выпущенный тиражом около 2500 экземпляров.

  • Также на продажу была выставлена реплика спортив­ного Mercedes-Benz 190E 2.3-16, на котором молодой Айртон Сенна выиграл «Гонку чемпионов» 1984 года на Нюрбург­ринге, опередив звёзд Формулы-1 тех лет. Ещё одна экзоти­ческая модель — американская классика, купе Buick Electra 1959 года.

  • Планируется, что выставка-ярмарка будет работать каждые выходные, по крайней мере, до наступ­ления холодов. Актуальную информацию о времени работы и располо­жении ярмарки можно уточнить на сайте музея.

Пойдёте на ярмарку?

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