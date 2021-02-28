Джереми Кларксон назвал автомобиль, о продаже которого жалеет больше всего
Михаил Кондратьев
На YouTube-канале портала DriveTribe, основанного ведущими шоу The Grand Tour, появилось новое видео с Джереми Кларксоном в формате ответов на вопросы. В ролике он назвал машину, о продаже которой жалеет больше всего, — это редкое купе BMW 3.0 CSL из
Видео стало продолжением аналогичных выпусков 2019 года — оно состоит из фрагментов беседы в том же году. На вопрос о самом ужасном его решении о приобретении или продаже автомобиля Кларксон ответил, что никогда не покупал машин, которые ему не нравятся. Однако однажды он продал редкую двухдверку BMW за скромную сумму (три тысячи фунтов стерлингов), и этот поступок известный ведущий назвал «идиотским».
Модель 3.0 CSL была выпущена в качестве омологационной рыночной партии машин для гоночного чемпионата ETCC. Производство началось в
1972-м,тираж составил всего 1265 экземпляров. Сегодня эти машины продаются на аукционах за сотни тысяч. Например, летом 2020 года одно из купе ушло за 175 тысяч долларов, причём машина не соответствовала оригинальному состоянию, что, очевидно, снизило стоимость.
В этом же ролике Кларксон ответил на вопрос о самой любимой машине среди тех, что не относятся к спорт- и суперкарам. Ведущий назвал Bentley Continental GT и Range Rover. Вместе с тем он заявил, что никогда не купит себе электрокар, а на вопрос о самом переоценённом автомобиле на рынке ответил: «Любой из принадлежащих Джеймсу Мэю».