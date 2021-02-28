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Джереми Кларксон назвал автомобиль, о продаже которого жалеет больше всего

Новости

Михаил Кондратьев

На YouTube-канале портала DriveTribe, основанного ведущими шоу The Grand Tour, появилось новое видео с Джереми Кларксоном в формате ответов на вопросы. В ролике он назвал машину, о продаже которой жалеет больше всего, — это редкое купе BMW 3.0 CSL из 1970-х.

  • Видео стало продолжением аналогичных выпусков 2019 года — оно состоит из фрагментов беседы в том же году. На вопрос о самом ужасном его решении о приобретении или продаже авто­мобиля Кларксон ответил, что никогда не покупал машин, которые ему не нравятся. Однако однажды он продал редкую двухдверку BMW за скромную сумму (три тысячи фунтов стерлингов), и этот поступок известный ведущий назвал «идиотским».

  • Модель 3.0 CSL была выпущена в качестве омологаци­­онной рыночной партии машин для гоночного чемпи­оната ETCC. Производство началось в 1972-м, тираж составил всего 1265 экзем­пляров. Сегодня эти машины продаются на аукционах за сотни тысяч. Например, летом 2020 года одно из купе ушло за 175 тысяч долларов, причём машина не соответ­ствовала оригиналь­ному состоянию, что, очевидно, снизило стоимость.

  • В этом же ролике Кларксон ответил на вопрос о самой любимой машине среди тех, что не относятся к спорт- и суперкарам. Ведущий назвал Bentley Continental GT и Range Rover. Вместе с тем он заявил, что никогда не купит себе электрокар, а на вопрос о самом пере­оценён­ном авто­мобиле на рынке ответил: «Любой из принад­лежащих Джеймсу Мэю».

Продавали когда-нибудь машину за бесценок?

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