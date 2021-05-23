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Новое шоу Джереми Кларксона: вышел первый трейлер. В нём много овец, курицы и Lamborghini

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Михаил Кондратьев

В YouTube появился первый трейлер нового шоу Джереми Кларксона. Оно называется Clarkson's Farm — в нём знаменитый автожурналист будет постигать тонкости фермерской жизни. Премьера на Amazon Prime Video состоится 11 июня.

  • В ролике показаны трактор Lamborghini и прочая сельскохозяйственная техника, уборка полей и земельные работы, а также попытки Кларксона совладать со стадами овец. Всё это — в комедийном стиле Top Gear и The Grand Tour.

  • Примечательно, что съёмки велись на собственной функционирующей ферме журналиста в Оксфордшире, Великобритания. Кларксон приобрёл её около двух лет назад, угодья занимают свыше 400 гектаров.

  • Известно, что выйдет восемь серий шоу, отснятых за полтора года (с осени 2019 года). В 2021 году должна состояться также премьера спецвыпуска The Grand Tour, в котором знаменитая троица отправится в путешествие по Шотландии. Однако точная дата выхода пока не названа.

Будете смотреть «Ферму Кларксона»?

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