Новое шоу Джереми Кларксона: вышел первый трейлер. В нём много овец, курицы и Lamborghini

В ролике показаны трактор Lamborghini и прочая сельскохозяйственная техника, уборка полей и земельные работы, а также попытки Кларксона совладать со стадами овец. Всё это — в комедийном стиле Top Gear и The Grand Tour.

Примечательно, что съёмки велись на собственной функционирующей ферме журналиста в Оксфордшире, Великобритания. Кларксон приобрёл её около двух лет назад, угодья занимают свыше 400 гектаров.