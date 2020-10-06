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Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года

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Дмитрий Елизаров

Экс-ведущий Top Gear, один из лидеров программы The Grand Tour и колумнист издания The Sunday Times Джереми Кларксон озвучил победителей в двух персональных номинациях в рамках автомо­бильной премии News UK Motor Awards. По мнению Кларксона, наиболее достойными внимания в нынешнем году стали модели Eagle Lightweight GT и Mini John Cooper GT.

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  • Винтажное купе от Eagle Джереми Кларксон назвал «суперкаром года». Lightweight GT стал развитием проекта Spyder GT, запущенного около пяти лет назад: фирма Eagle специали­зируется на репликах классических Ягуаров.

  • Спорткар Eagle разработан по мотивам раритетных гоночных Jaguar E-Type Lightweight, которых было построено всего около десятка. Для купе взяли полностью алюмини­евый кузов и двигатель собственной конструкции — атмосферную рядную «шестёрку» объёмом 4,7 литра. Развивает она 380 л.с. и 508 Нм крутящего момента и работает в паре с 5-ступен­чатой «механикой».

  • Из других опций — 16-дюймо­вые колёса из магниевого сплава, титановый выхлоп, регулиру­емые аморти­заторы в подвеске и комфорта­бельный интерьер, приспособ­ленный для дальних поездок. На строитель­ство каждого Lightweight GT уходит до 8 тысяч человеко­часов: британская компания собирает только два спорткара в год.

  • Телеведущий отметил не только захватывающие ощущения от вождения реплики и могучее звучание рядной «шестёрки», но и дизайн и качество внутренней отделки: «Я хотел бы вечно сидеть здесь и просто трогать всякие штуки».

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  • В номинации «Народный автомобиль» Джереми Кларксон отдал первен­ство хэтчу, который выпустят тиражом всего 3 тысячи экзем­пляров, — «горячей» трёхдверке Mini John Cooper Works GP, которую сам произво­дитель называет мощнейшей машиной в истории бренда. Благодаря 306-сильной двух­литровой «турбо­четвёрке» хэтч способен набрать первые 100 км/ч за 5,2 секунды. В Россию Mini намерена поставить только 30 таких авто­мобилей, и все их раскупили за сутки с момента начала приёма заказов.

  • «Он слишком громкий, чересчур мощный и ведёт себя на дороге, как спятивший пёс, но это одна из лучших машин, на которых я ездил за последний год», — цитирует мнение Кларксона The Sunday Times.

  • За прочие номинации News UK Motor Awards отвечали британские СМИ, и всего категорий насчиты­валось более двух десятков. Автомо­билями года назвали, к примеру, Opel Corsa-e, Porsche Taycan и новый VW Golf (Taycan победил ещё и как электрокар года). Главным ситикаром назначили электро­хэтч Honda e, самыми заметными крос­соверами стали Ford Puma и Volvo XC90 Recharge, а Land Rover Defender победил в номинациях «Авто­мобиль для приключений» и «Авто­мобиль, наиболее друже­ственный к собакам».

Ну как, согласны с Кларксоном?

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