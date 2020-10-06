Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года
Дмитрий Елизаров
Экс-ведущий Top Gear, один из лидеров программы The Grand Tour и колумнист издания The Sunday Times Джереми Кларксон озвучил победителей в двух персональных номинациях в рамках автомобильной премии News UK Motor Awards. По мнению Кларксона, наиболее достойными внимания в нынешнем году стали модели Eagle Lightweight GT и Mini John Cooper GT.
Винтажное купе от Eagle Джереми Кларксон назвал «суперкаром года». Lightweight GT стал развитием проекта Spyder GT, запущенного около пяти лет назад: фирма Eagle специализируется на репликах классических Ягуаров.
Спорткар Eagle разработан по мотивам раритетных гоночных Jaguar
E-TypeLightweight, которых было построено всего около десятка. Для купе взяли полностью алюминиевый кузов и двигатель собственной конструкции — атмосферную рядную «шестёрку» объёмом 4,7 литра. Развивает она 380 л.с. и 508 Нм крутящего момента и работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».
Из других опций —
16-дюймовые колёса из магниевого сплава, титановый выхлоп, регулируемые амортизаторы в подвеске и комфортабельный интерьер, приспособленный для дальних поездок. На строительство каждого Lightweight GT уходит до 8 тысяч человекочасов: британская компания собирает только два спорткара в год.
Телеведущий отметил не только захватывающие ощущения от вождения реплики и могучее звучание рядной «шестёрки», но и дизайн и качество внутренней отделки: «Я хотел бы вечно сидеть здесь и просто трогать всякие штуки».
В номинации «Народный автомобиль» Джереми Кларксон отдал первенство хэтчу, который выпустят тиражом всего 3 тысячи экземпляров, — «горячей» трёхдверке Mini John Cooper Works GP, которую сам производитель называет мощнейшей машиной в истории бренда. Благодаря 306-сильной двухлитровой «турбочетвёрке» хэтч способен набрать первые
100 км/чза 5,2 секунды. В Россию Mini намерена поставить только 30 таких автомобилей, и все их раскупили за сутки с момента начала приёма заказов.
«Он слишком громкий, чересчур мощный и ведёт себя на дороге, как спятивший пёс, но это одна из лучших машин, на которых я ездил за последний год», — цитирует мнение Кларксона The Sunday Times.
За прочие номинации News UK Motor Awards отвечали британские СМИ, и всего категорий насчитывалось более двух десятков. Автомобилями года назвали, к примеру, Opel
Corsa-e,Porsche Taycan и новый VW Golf (Taycan победил ещё и как электрокар года). Главным ситикаром назначили электрохэтч Honda e,самыми заметными кроссоверами стали Ford Puma и Volvo XC90 Recharge, а Land Rover Defender победил в номинациях «Автомобиль для приключений» и «Автомобиль, наиболее дружественный к собакам».