Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года

В номинации «Народный автомобиль» Джереми Кларксон отдал первен­ство хэтчу, который выпустят тиражом всего 3 тысячи экзем­пляров, — «горячей» трёхдверке Mini John Cooper Works GP, которую сам произво­дитель называет мощнейшей машиной в истории бренда. Благодаря 306-сильной двух­литровой «турбо­четвёрке» хэтч способен набрать первые 100 км/ч за 5,2 секунды. В Россию Mini намерена поставить только 30 таких авто­мобилей, и все их раскупили за сутки с момента начала приёма заказов.

«Он слишком громкий, чересчур мощный и ведёт себя на дороге, как спятивший пёс, но это одна из лучших машин, на которых я ездил за последний год», — цитирует мнение Кларксона The Sunday Times.